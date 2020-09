Gestern ging das neue Penny-Logistikzentrums in Kronau in Betrieb. Das Areal hat eine Fläche von 135 000 Quadratmetern, das Lager selbst misst 50 000 Quadratmeter. Investiert wurden rund 100 Millionen Euro. Foto: V&V Projects GmbH & Co.KG

Kronau. (RNZ) Nach knapp 18-monatiger Bauzeit hat das Penny-Zentrallager im neuen Gewerbegebiet "A5-Quartier" in Kronau gestern seinen Betrieb aufgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung von Rewe hervor.

Das rund 100 Millionen Euro teure Projekt des Rewe-Konzerns hat den Zeitplan sogar überboten: Ab sofort werden von dem kombinierten Lager- und Verwaltungsstandort aus rund 275 Penny-Märkte in den Regionen vom Bodensee bis südlich von Darmstadt und von der Grenze zu Luxemburg bis Schwäbisch-Hall versorgt. Am neuen Standort arbeiten rund 600 Beschäftigte. Von dem Lager werden pro Jahr nun mehr als 60 Millionen Versandeinheiten ausgeliefert.

Über 135.000 Quadratmeter, so groß wie ungefähr sieben Fußballfelder, umfasst die Gesamtfläche. Die Lagerfläche selbst bemisst sich auf 50.000 Quadratmeter. Die gesamte Energieversorgung erfolgt durch eine Fotovoltaik-Anlage, außerdem gibt es Anschlüsse für Elektro-Autos sowie zwei Silos vor der riesigen Halle, die als Wasserspeicher dienen. Ein 650 Meter langer Schutzwall verringert mögliche Lärm-Emissionen.

"Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde und allen übrigen Verantwortlichen dieses ambitionierte Projekt realisieren konnten", erklärt Klaus-Peter von Nethen, Leiter der Penny-Region Südwest. Im Jahr 2017 hatte sich eine Mehrheit der Einwohner von Kronau nach zwei Bürgerversammlungen für das Großprojekt ausgesprochen. "Wir steigern mit dem neuen Lager die Leistungsfähigkeit der Penny-Märkte in der Region. Zugleich optimieren wir unsere internen Abläufe." Mit der Trennung von kälte- und wärmeliebendem Obst und Gemüse verlängere man beispielsweise die Haltbarkeit der vegetarischen Sortimente, "was wiederum die Gefahr von Lebensmittelverschwendung verringert", so von Nethen.

Der international tätige Lebensmittel-Discounter Penny, seit 1989 voll zu Rewe gehörig, erzielte 2019 allein in Deutschland mit 2170 Filialen und rund 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.