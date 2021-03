Dielheim. (obit) Jetzt wird auch in Dielheim getestet: Ab kommender Woche gibt es dort ein kommunales Corona-Testzentrum. Die Gemeinde sicherte sich etwa 1000 Antigenschnelltests. Diese kommen aus dem Notfallvorrat des Landes Baden-Württemberg. In dieser Woche teilte die Gemeinde mit, dass sich Bürgerinnen und Bürger ab dem kommenden Mittwoch, 17. März, 17 bis 19 Uhr, in der Kulturhalle Dielheim auf das Coronavirus ein Mal pro Woche kostenlos testen lassen können. Am Freitag, 19. März, wird zwischen 7 und 9 Uhr ebenfalls getestet.

Kurios: Die Gemeinde Dielheim übernimmt die Kosten für die Bürgertests vorerst selbst. Denn die Finanzierung durch den Bund ist nicht abschließend gesichert. "Es hängt an Land und Bund, wer die Kosten für die freien Tests trägt. Man hängt in der Luft", ärgert sich Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner "schon etwas".

Nun übernahm die Gemeinde die Initiative und bietet die Tests selbst an. "Wir waren so weit in der Vorbereitung, dass wir das umsetzen können. Es war der logische Schritt, die Tests für die Allgemeinheit zugänglich zu machen", erklärt Glasbrenner auf RNZ-Anfrage. Darauf habe man hingearbeitet. "Die anderen Tests laufen sowieso", so der Bürgermeister. Denn Lehrerinnen und Lehrer sowie Betreuungskräfte werden in Dielheim teilweise ab Freitag (12. März) auf das Coronavirus geprüft. Dazu kommen in dieser Woche die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Die Kosten von neun Euro pro Test für diese Gruppen werden vom Bund übernommen. Was Dielheim aus eigener Kasse für die Bürgertests beisteuern wird, hängt davon ab, wie viele Menschen sich testen lassen. Nachfragen aus der Bevölkerung habe es einige gegeben: "Es ist eine Erwartungshaltung da", sagt Glasbrenner. Er verspricht sich von den Tests einen großen Vorteil: "Eine frühere Testung kann die eine oder andere Infektion früher aufdecken."

Neben ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützen auch eine Arztpraxis und ein Pflegeheim die Gemeinde. Wer sich testen lassen will, muss sich zuvor nicht anmelden. Weitere Testtermine werden noch bekannt gegeben.