Walldorf. (pol/mare) Am Donnerstagmorgen hat es in der Straße "Am Hang" eine Explosion in einer Garage mit starker Rauchentwicklung gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person leicht verletzt.

Eine Anwohnerin hörte demnach gegen 8.30 Uhr zunächst einen Knall und sah anschließend aufsteigenden schwarzen Rauch, worauf sie die Feuerwehr verständigte. Ein 33-jähriger Anwohner hielt sich beim Eintreffen der Polizei in unmittelbarer Nähe der Garage auf.

Nach eigenen Angaben habe auch er einen lauten Knall gehört und anschließend versucht, die Flammen zu löschen, wodurch er sich leicht verletzte und womöglich eine Rauchvergiftung zuzog. Durch die Explosion und den darauffolgenden Brand wurde das Garagentor sowie die in der Garage gelagerten Fahrräder beschädigt. Auch eine benachbarte Garage wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz.

Der Sachschaden ist noch unbekannt. Wie genau es zu der Explosion kommen konnte, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schließt eine technische Ursache bislang aus.