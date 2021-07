Von Tobias Törkott

Region Wiesloch. Es kracht, es schüttet und es stürmt: Die vergangenen Tage und Wochen waren geprägt von Unwettern. Egal ob in der Region um Wiesloch und Walldorf, in Baden-Württemberg oder im Ausland, wie beispielsweise der Tornado in Tschechien - extremes Wetter nimmt zu, oder? Im Interview erklärt der Klimaforscher Johannes Orphal, der am Karlsruher Institut für Technologie den Fachbereich "Natürliche und gebaute Umwelt" leitet und selbst in Walldorf lebt, ob die Region eine Unwetterregion ist, welche Auswirkungen der Schwarzwald auf unser Wetter hat und wieso man das Wetter schwerer als das Klima vorhersagen kann.

Herr Orphal, wir kommen ja scheinbar gar nicht mehr aus den Unwettern heraus ...

Ja, aber das ist normal. Es gab schon immer Unwetter und auch starke Unwetter. Die spannendere Frage ist die Häufigkeit.

Wie viele kommen denn da noch?

Das ist nicht einfach. Auf einen oder zwei Monate im Voraus die Wettervorhersage zu treffen, das ist derzeit ein großes Forschungsthema. Dazu sind wir noch nicht in der Lage. Problem: Es gibt stabile und instabile Wetterlagen. Eine Vorhersage bei stabiler Wetterlage ist ziemlich genau, aber nur für etwa zwei Wochen. Das Problem ist vor allem, dass wir den Wasserkreislauf noch nicht gut genug modellieren können. Die Leute denken, die Wettervorhersage wäre generell schlecht, das höre ich oft. Dabei regnet es meist nur ein paar Kilometer weiter als vorhergesagt, oder auch nur etwas früher oder später. Aber eine "falsche" Vorhersage prägt sich mehr ein als eine "richtige", natürlich besonders wenn es um Regen geht.

Hintergrund > Johannes Orphal war zwischen 2009 und 2020 Direktor des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Klimaforschung. Seit 2020 leitet der Physikprofessor den Fachbereich "Natürliche und gebaute Umwelt". Orphal gewann mehrere Preise, unter anderem 2017 den [+] Lesen Sie mehr > Johannes Orphal war zwischen 2009 und 2020 Direktor des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Klimaforschung. Seit 2020 leitet der Physikprofessor den Fachbereich "Natürliche und gebaute Umwelt". Orphal gewann mehrere Preise, unter anderem 2017 den Gay-Lussac-Humboldt-Preis, eine deutsch-französische Ehrung für Wissenschaftler. Er wurde 1966 in Magdeburg geboren und wuchs in Berlin auf. Der Klimaforscher lebte nach seinem Physik-Studium mehrere Jahre in Paris und Cork (Irland) und hatte an den dortigen Universitäten auch Professuren inne. Sein Kerngebiet der Wissenschaft handelt häufig von detaillierten Messungen der Bestandteile der Atmosphäre und der Analyse der darin enthaltenen Gase und Moleküle und damit dem Verständnis atmosphärischer Prozesse. Der Klimaforscher ist Mitglied vieler Forschungsbündnisse wie unter anderem dem deutschen Forschungsflugzeug "Halo". obit

Menschen, die dem Klimawandel skeptisch gegenüber stehen, könnten jetzt sagen: Woher will man dann wissen, dass sich das Klima ändert?

Beim Klima ist es ganz anders, weil das Klima der Mittelwert des Wetters über viele Jahre ist. Diese Vorhersagen kann man sehr gut machen. Beim Klima mitteln wir das Wetter über viele Jahre, und da spielen kurzfristige Unterschiede keine Rolle mehr. Bis Ende dieses Jahrhunderts wird sich demzufolge die Durchschnittstemperatur in Deutschland kräftig erhöhen. Ich denke, das Zwei-Grad-Ziel ist fast nicht mehr zu halten. Es wird immer mehr Hitzewellen geben – und diese werden auch länger andauern.

Heißt längere Hitzewelle auch mehr Gewitter?

Das muss nicht sein. Eine Hitzewelle, die zwei Wochen oder länger dauert, das ist eine stationäre Wetterlage, und da gibt es kaum Niederschlag. Die Unwetter sind die Erlösung, weil da feuchte Luft aus Südwesten vom Atlantik kommt, und das entlädt sich in Regen. Aber so heftige Regenfälle wie in den letzten Wochen gab es auch schon vor hundert Jahren. Wir erwarten nur, dass das insgesamt an Intensität zunimmt. Das ist Physik: Wenn es wärmer wird, dann verdunstet mehr Wasser, wir haben mehr Wasserdampf in der Luft, und der muss auch teilweise wieder runter. Allerdings nimmt der Niederschlag in Deutschland in den Beobachtungen vor allem im Winter zu, die Sommer werden trockener.

In der Region sagt man: Wenn das Wetter von Norden kommt, wird es schlimmer. Stimmt das?

Bei uns kommt normalerweise die Luft aus Richtung Südwesten und strömt hoch nach Nordosten. Diese Luft ist feucht, weil sie vom Atlantik kommt oder vom Mittelmeer. Im Sommer strömt aber manchmal durchs Rheintal kühlere Luft aus Norden. Diese schiebt sich dann unter die warme, feuchte Luft, denn die kalte Luft ist schwerer und hat eine höhere Dichte. So wird die warme feuchte Luft nach oben gedrückt, und der Wasserdampf kondensiert ab einer bestimmten Höhe. Wenn das innerhalb kurzer Zeit passiert, führt das zu Starkregen, Hagel, Gewitter. Der Temperatursturz ist natürlich im Sommer viel größer.

Erinnern Sie sich an ein besonders starkes Unwetter in der Region?

Ich wohne seit 2009 in der Region. Das Klima ist hier besonders, weil es im Sommer oft schwül wird. Wir wollten darum nicht mitten im Rheintal wohnen und sind bewusst an den Rand gezogen. Hier ist es angenehmer, weil oft mehr Wind ist. Die Oberflächenbeschaffenheit, das Relief, hat einen starken Einfluss auf die Luftströmung. Dazu kommt, wie viel Wald vorhanden ist. Das macht hier in der Region den Sommer wesentlich erträglicher. An richtig schlimme Unwetter erinnere ich mich nicht. 2010 gab es im Februar mal einen heftigen Sturm, da hat es bei uns im Garten einen großen Baum umgeschmissen. Aber eigentlich fiel in den letzten zehn Jahren nichts total aus der Reihe. Mitarbeiter von mir untersuchen Extremwetter mit tennisballgroßen Hagelkörnern oder Extremniederschlägen, das ist aber Richtung Stuttgart und schwäbische Alb. Wir sind hier keine Unwetterregion, auch wenn es immer wieder mal kräftig kracht.

Gibt es geografische Besonderheiten in der Region, weshalb es Unwetter vor Ort gibt oder nicht?

Absolut. Das Relief macht viel aus für das Wetter. Man sieht das bei den großen Flächen Nordamerikas, wo sich Tornados entwickeln, oder jetzt gerade in Tschechien. Trotz des Namens ist die Rhein"ebene" eine recht heterogene Oberfläche: Abwechselnde Wald- und Ackerflächen, dazu viele Hügel an den Rändern, der Rhein, die Pfalz, der Schwarzwald – dieses Szenario bestimmt unser lokales Wetter sehr stark.

Flachland und dahinter Hügel – das reicht dann für Unwetter?

Mal einfach erklärt: Normalerweise geht die Luft nicht von selbst nach oben, sondern bewegt sich eher horizontal oder steht, es sei denn, zwei Wettersysteme stoßen aufeinander oder bei großer Hitze. Was man im Sommer dann sieht, ist, dass sich lokal interessante Wetterphänomene bilden. Vielleicht haben Sie mal einen kleinen Mini-Tornado auf einer heißen, frisch geernteten Ackerfläche tanzen sehen, wir nennen das einen "Staubteufel". Das ist beeindruckend, wie sich auf einer so homogenen Fläche eine rasend wirbelnde Staubsäule bildet. Das sind Bewegungen, die durch die sehr heiße Luft entstehen. Das zeigt, wie über flachen Gegenden bei großer Hitze solche Vertikal-Bewegungen entstehen können. Da sind im Sommer auch die Amboss-Wolken: Wo die Luft schnell aufsteigt und dann oben nicht weiter hoch kann, da gibt es diese typische Form. So etwas geht also auch ohne Hügellandschaft, an der die Luft aufsteigt. Man braucht keine Hügel für Unwetter.

Aber wieso haben der Kraichgau, der Schwarzwald oder der Pfälzerwald Auswirkungen auf das Wetter bei uns?

Ja, alle zusammen haben Auswirkungen auf unser regionales Wetter. Wir sind im Norden dieser Region. Der Schwarzwald ist weiter weg, aber er hat bei uns eine Auswirkung, weil er höher und räumlich ausgedehnter ist als der Kraichgau. Man kann ausrechnen, dass die Temperatur mit einem Grad pro 100 Meter Höhe sinkt. Und diese Abkühlung der Luft, wenn sie aufsteigt, die hat einen großen Einfluss auf das Wetter, auch über größere Distanzen, und besonders wenn es große Luftmassen sind. Und die Pfalz und der Kraichgau spielen trotz der niedrigeren Höhe eine Rolle, weil ja dadurch die Luftströmungen in den unteren Schichten umgeleitet werden.

Wieso regnet es in St. Leon-Rot manchmal in Eimern und in Wiesloch ist es trocken?

Generell kann das Wetter an benachbarten Orten anders sein, auch wenn sie nahe beieinander liegen, besonders hinsichtlich des Niederschlags. Die Luftströmungen werden von den unterschiedlichen Reliefs beeinflusst, so entsteht das unterschiedliche Wetter. Wir können heute Wettervorhersagen mit guter örtlicher Auflösung machen, bis auf zwei Kilometer genau, und das Wetter erstreckt sich meist stabil über mehrere Quadratkilometer. Wenn man aber das Wetter zwischen Wiesloch und Walldorf unterscheiden will, ist man am Rande dessen, was man modellieren kann. Das liegt auch an den Satellitendaten, die nicht so hoch aufgelöst sind. Und schauen Sie sich mal an, wie schnell sich eine große Wolke bewegt. Diese Bewegung der aufströmenden Luftmassen kann sich schnell über wenige Kilometer verändern, und dann gibt es Unterschiede im Niederschlag.

Auch über den Hügeln des Kraichgaus stauen sich Wolkentürme auf. Foto: Pfeifer

Sind das Auswirkungen des Klimawandels?

Nein, aber Extremwetter, also Hitzewellen oder lange Kälteperioden, oder Extremniederschläge, die nehmen zu. Wenn Sie so ein System wie die Atmosphäre unter äußeren Druck setzen, wie jetzt durch die steigende Erwärmung, dann folgt daraus eine stärkere Bewegung, also mehr Dynamik und damit mehr Extreme. Ich nehme als Beispiel gern Wasser im Kochtopf. Vorab: Ich will jetzt nicht sagen, dass die Atmosphäre kocht, aber sie wird ja wärmer. Und so ist es mit dem Wasser im Topf: Es erhält immer mehr Wärme (und kocht irgendwann), aber schon lange davor entsteht Bewegung im Wasser, das kann man gut sehen. Mit der Atmosphäre passiert grad genau dasselbe. Wir reden doch in der Atmosphäre über ganz gewaltige Energiemengen. Diese Energie verursacht mehr Dynamik und so wird das Wetter bei uns stärker ausgeprägt, auch wenn der Mittelwert der Temperatur nur um ein paar Grad über 100 Jahre ansteigt.

Wer eine Warn-App hat, bekommt häufiger Unwetterwarnungen auf das Handy. Wieso kommt es manchmal trotz Ankündigung nicht zu Unwettern?

Das ist doch eine Warnung. Und die ist immer mit einer Unsicherheit behaftet. Wenn man das herausstreichen würde, dass nur eine so-und-so-prozentige Wahrscheinlichkeit vorliegt, dann würden es manche nicht ernst nehmen. Beim Unwetter ist aber das Allerwichtigste, dass man rechtzeitig eine Warnung rausschickt. Nehmen Sie mal das Beispiel eines Erdbebens mit einem Tsunami. Wenn Sie an der Küste leben und es gibt eine Warnung, dass ein Tsunami kommt, da ist doch kaum die Frage, ab welcher Wahrscheinlichkeit gehen Sie nicht mehr weg vom Strand. Beim Unwetter gibt es somit die Möglichkeit, dass sich Rettungsdienste und Bürgerinnen und Bürger darauf vorbereiten, auch wenn es nicht unbedingt ganz so schlimm kommt.

In den USA sieht man oft diese Superzellen, ist das bei uns möglich?

Solche Superzellen sind bei uns ungewöhnlich. Dafür braucht es riesige Flächen, wie in den USA oder Kanada. Unmöglich ist es nicht, aber außergewöhnlich: Wir hatten gerade letzte Woche eine tolle Superzelle über der schwäbischen Alb. Das haben wir in Deutschland normalerweise nicht, denn die Oberfläche ist hier heterogen, und die Wetterlagen wechseln schnell. Wir haben die Mittelgebirge, im Süden die Alpen und im Norden wird es flacher und dann kommen Nord- und Ostsee. Diese großen Flächen, wie in Frankreich oder in Osteuropa, die sind förderlich für die großen Wetterlagen. Übrigens ist das Wetter in Berlin schon deutlich kontinentaler als bei uns.

Wenn viel Regen herunterkommt, steigen die Bäche wie hier 2016 der Gauangelbach in Baiertal. Fotos: Pfeifer

Aber Berlin liegt doch näher am Meer?

Wir sind in der sogenannten Westwind-Zone. Die Ostsee hat nur lokal, beispielsweise in Rostock, Auswirkungen auf das Wetter. Berlin und Brandenburg sind deutlich weiter weg als wir vom Atlantik und dadurch ist das Klima dort insgesamt kontinentaler.

Wie sieht es aus mit Tornados? Doht uns sow as?

Es kann passieren, aber hier eher nicht. Es gibt in Deutschland jedes Jahr ein paar Dutzend Tornados. Im Prinzip können die überall auftreten, aber die großen sieht man eher in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg – also über großen Flächen, so wie vor kurzem in Tschechien.

Was blüht uns in den kommenden Jahren?

Es wird vorhergesagt, dass wir in den kommenden Jahrzehnten noch mehr an ungewöhnlichen Wetterperioden, wie dem kalten Frühjahr, dem milden Winter, dem sehr heißen Sommer oder auch mal verregneten Sommern oder sehr kalten Wintern erleben werden. Das, was wir bisher als Ausnahme empfunden haben, wird öfters passieren. Es wird nicht einfach nur ganz langsam wärmer. Das Wetter wird öfters ungewöhnlich sein, da bin ich sicher. Es kann dann künftig auch bei uns stärkere Unwetter geben, genau das gehört zum Klimawandel.