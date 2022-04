Von Diana Deutsch

Geschlafen hat niemand in dieser denkwürdigen Nacht des Jahres 1803. Dazu waren Wieslochs Katholiken viel zu aufgeregt. Am Morgen sollte die barocke Klosterkirche versteigert werden. 6600 Gulden hatte die Gemeinde gesammelt, um das Gotteshaus zu erwerben. Aber würde das reichen? Was, wenn jemand mehr böte? Um die Kirche womöglich in einen Kutschstall zu verwandeln, ganz nach dem Geschmack von Kaiser Napoleon. Doch die Befürchtungen waren umsonst: Die Katholiken erhielten den Zuschlag und beten seither in einer schönsten Rokoko-Kirchen der Region. Gerade ist St. Laurentius frisch renoviert worden. Zeit für einen Ausflug in ein barockes Himmelreich.

Der ganze Glanz aus Barock und Rokoko offenbart sich im Inneren der Kirche mit ihren prachtvollen Kunstschätzen.

Wiesloch ist Kurpfalz pur. Jahrhundertelang war die Stadt am Südende der Bergstraße das bevorzugte Ausflugsziel der Kurfürsten. Man konnte hier wunderbar jagen und bekam stets ein edles Tröpfchen kredenzt, gereift an den Sonnenhängen der Stadt. Zudem war in Wiesloch immer was los, weil sich hier die beiden großen Handelsstraßen nach Nürnberg und Basel kreuzten. Die Händler und die Märkte haben die Stadt reich gemacht.

Die Nähe zum Heidelberger Schloss hatte aber auch Schattenseiten. Vom 16. Jahrhundert an mussten die Wieslocher beständig die Konfession wechseln. Je nachdem, woran der aktuelle Kurfürst gerade glaubte. Erst war man katholisch, dann lutherisch, dann calvinistisch. Dann wieder lutherisch, wieder calvinisitisch … Das verlangte viel von den Menschen. Am 28. Januar 1689 brannten die Truppen des französischen Sonnenkönigs Wiesloch auch noch komplett nieder. Kurz darauf ging Heidelberg in Flammen auf.

Hintergrund Adresse: Schloßstraße 1, 69168 Wiesloch Konfession: katholisch Baujahr: 1751 Baustil: Barock/Rokoko [+] Lesen Sie mehr Adresse: Schloßstraße 1, 69168 Wiesloch Konfession: katholisch Baujahr: 1751 Baustil: Barock/Rokoko Kunstschätze: drei prachtvolle Barockaltäre aus Holz mit Skulpturen des Bildhauers Johann Kessler und Altarblättern von Johann Anwander, Skulpturen des heiligen Ambrosius und des heiligen Augustinus, Monumentale Deckengemälde zum Leben des heiligen Augustinus, Deckengemälde über der Orgelempore: der heilige Konrad, moderne Orgel der Firma Matz&Luge (2003), Statue des heiligen Laurentius (1760), zahlreiche Engelputten und Engelskulpturen Öffnungszeiten: tagsüber Kontakt: katholisches Pfarrbüro, Friedrichstraße 8, 69168 Wiesloch, Telefon 0 62 22 / 92 900, E-Mail: st.augustinus@kath-wiedie.de,Internet: www.kath-wiedie.de

Der Friedensvertrag von 1705 garantierte Glaubensfreiheit. Die Kirchen wurden unter den Konfessionen aufgeteilt. Da es in Wiesloch deutlich mehr Reformierte gab, erhielten sie die gotische Stadtkirche. Weil aber der neue Kurfürst in Düsseldorf katholisch glaubte, ließ er flugs noch ein zweites Kirchlein in Wiesloch bauen: aus den Steinen des zerstörten Stadtschlosses. Und beorderte zudem einen Konvent von Augustiner-Eremiten nach Wiesloch. 1738 eröffneten die Patres am heutigen Adenauerplatz eine Lateinschule. Dann begann der Bau der Klosterkirche.

St. Laurentius wirkt von außen schlicht. Schmuckloser roter Standstein, bekrönt nur von einem Dachreiter. Wie sich das für eine Mönchskirche gehört. Doch sobald man die Tür öffnet, steht man im Paradies. Pastellfarbene Wände und sanft geschwungene Formen machen den Raum licht und elegant. Gold glänzt, wohin man auch sieht. Überall schweben Engel und Putten. Kunstvoll geformter Stuck überzieht Wände wie architekturgewordener Zuckerguss. Und wenn man den Blick zur Decke erhebt, sieht man mitten hinein ins Reich Gottes.

Nur knapp sechzig Jahre waren den Augustinern in Wiesloch vergönnt. Dann kamen Napoleon und die Säkularisierung. Die Klöster wurden aufgelöst. Mönche, die ihren Habit nicht ablegen wollten, verfrachtete man ins Karmeliterkloster nach Weinheim. "Zum Aussterben."

Die Wieslocher Klosterkirche kam unter den Hammer. Es ist ein Wunder, dass es den nur 726 Katholiken tatsächlich gelungen ist, sie zu ersteigern. Wie eng man damals kalkuliert hat, zeigt die Tatsache, dass der wertvolle spätgotische Schnitzaltar aus der alten Kirche kurz nach dem Hammerschlag an Kirrlach verkauft wurde. Offensichtlich gab es Schulden zu tilgen.

2008 schließlich hat der Angelbachtaler Künstler Jürgen Goertz einen vier Meter hohen "Schutzengel" aus Aluminium vor die Tür von St. Laurentius gestellt. Damit Wieslochs Katholiken in Zukunft garantiert ruhig schlafen können.