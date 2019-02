Rauenberg. (aot) Schon kurz nach der Fertigstellung des Kindergartens Märzwiesen in Rauenberg im Jahr 2010 tropfte es in den Innenräumen immer wieder von der Decke. Auch nach längerer Ursachenforschung und Reparaturversuchen der am Bau beteiligten Handwerkerfirma ließen sich die undichten Stellen nicht beseitigen. Die Stadt klagte. Doch solange die Gerichtsverfahren laufen, in denen sich die Stadt mit dem Architekten und der Baufirma über Zuständigkeiten und Schadensersatz streitet, war es zunächst nicht möglich, eine Fremdfirma mit der Behebung des Schadens zu beauftragen.

Nachdem aber ein Teil der Decke heruntergebrochen und die bauliche Situation weder den Kindern noch den Erzieherinnen zuzumuten waren, entschloss sich die Verwaltung im Juni vergangenen Jahres, die Sanierung anzugehen. Dabei hatte Bürgermeister Peter Seithel von seinem in der Gemeindeordnung vorgesehenen Recht auf eine Eilentscheidung, unter Einbindung aller Beteiligten, Gebrauch gemacht. Allerdings werden alle Arbeiten durch den öffentlich bestellten Bausachverständigen begleitet, kontrolliert und dokumentiert.

Über das Ergebnis der Dachöffnung und ersten Reparaturen berichteten Seithel und Bauamtsleiter Martin Hörner nun dem Gemeinderat. Die Dachrinne sei mit 16 Zentimeter langen Nägeln durch die Isolierung hindurch befestigt worden, hier konnte Wasser ungehindert eindringen. Aber auch der Untergrund sei in einem desolaten Zustand vorgefunden worden. Selbst tragende Balken seien durchfeuchtet gewesen, sodass die Holzkonstruktion über kurz oder lang zusammengebrochen wäre. Die Verwaltung beauftragte eine ortsansässige Firma, die Folienabdichtung am Hauptdach, alle Fallrohreinläufe und das Dach des Materialschuppens zu erneuern. Dafür wurden bisher 86.000 Euro in Rechnung gestellt.

Im Lauf der Bauarbeiten haben sich nach der Aussage Hörners aber immer neue Erkenntnisse ergeben, die eine weitergehende Sanierung notwendig machten. Holzteile müssten ausgebaut und erneuert werden, die Dämmschicht sei nicht mehr zu gebrauchen und statt mit Folie werde sicherheitshalber mit Bitumen abgedichtet. Auch bekomme das Dach eine leichte Neigung, sodass das Wasser besser abfließen könne.

Nach dem Kostenvoranschlag sind dafür weitere 157.000 Euro notwendig. Die Verwaltung rechnet damit, dass rund die Hälfte der Kosten mit dem eingeklagten Schadensersatz abgedeckt werde. Hörner kündigte aber an, dass nach der Erneuerung des Dachs weitere Kosten auf die Gemeinde zukämen, da noch die durchfeuchtete Fassade saniert und Schäden innerhalb des Gebäudes behoben werden müssten. Mit Blick auf die hohen Gesamtkosten wies Rechnungsamtsleiter Thomas Dewald darauf hin, dass trotz der laufenden Sanierung der Kindergartenbetrieb weiterlaufe und man ein Ausweichquartier, beispielsweise in Form von Containern, bisher vermeiden konnte. So gesehen sei die Eilentscheidung des Bürgermeisters gerade noch rechtzeitig gekommen.

Der Gemeinderat begrüßte ausdrücklich und einhellig das bisherige Vorgehen der Verwaltung und stimmte der Auftragserweiterung zu. Er billigte auch, dass ein Teil der Arbeiten auf Stundenbasis abgerechnet wird. Begründet wird dies mit einem "teilweise unsteten Arbeitsablauf" bei laufendem Kindergartenbetrieb, der Einbeziehung von Sachverständigen und Gutachter, der Komplexität des Dachs und den nicht kalkulierbaren Witterungseinflüssen.