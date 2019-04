Walldorf. (rö) "Wir sind sehr zufrieden", sagte Barbara Grabl, die Leiterin der Stadtbücherei Walldorf, am Ende der Kinder- und Jugendkulturwoche. Besonders begeistert zeigte sie sich in ihrem persönlichen Fazit von Oliver Scherz, der aus seinen Büchern "Ein Freund wie kein anderer" und "Wenn der geheime Park erwacht, nehmt Euch vor Schabalu in Acht" gelesen hatte. "Wir waren alle sprachlos", so Barbara Grabl, die Kinder seien regelrecht "euphorisch hier raus", viele, die am Morgen zu Gast waren, seien am Nachmittag noch mal da gewesen.

Das krönende Finale der Veranstaltungsreihe lockte kleine und große Zuschauer an. Das Figurentheater Winter führte in einer Mischung aus Puppentheater und Schauspiel J.R.R. Tolkiens "Der kleine Hobbit" auf. "Wir haben das schon vor über 20 Jahren inszeniert", erzählte Maren Winter den Zuschauern, "da gab es die Filme noch nicht, deshalb konnten wir es so machen, wie wir das wollten".

Nachdem sie geschildert hatte, wie das Gold der Zwerge den Drachen anlockte, die Zwerge fliehen und ihren Schatz zurücklassen mussten, übernahm ihr Mann Willi Winter als Zauberer Gandalf die Erklärung, warum ausgerechnet ein Hobbit den Meisterdieb geben sollte. "Wir sind ruhige Leute hier in Walldorf, wir wünschen keine Abenteuer", sagte die Handpuppe des Bilbo Beutlin, begleitet vom Schmunzeln und Lachen des Publikums. "Ich und Angst? Das kann ich mir ganz gut vorstellen", sagte Bilbo.

Natürlich geht der Hobbit trotzdem mit Gandalf und den Zwergen Thorin, Bombur und Balin (mehr sind es in dieser Aufführung nicht) auf die abenteuerliche Reise zum einsamen Berg, begegnet dem Elben Elrond, flieht vor dem unheimlichen Gollum ("wie ein echter Held") und narrt dank dessen Ring, der ihn unsichtbar macht, auch den Drachen, der so groß ist, dass ihn die beiden Puppenspieler gemeinsam bewegen müssen. Am Ende freut sich Bilbo darauf, bald wieder vor seiner Hütte zu sitzen "und ein riesiges zweites Frühstück zu genießen".

"Das habt ihr gut gemacht", lobte eins der Kinder nach der unterhaltsamen Vorstellung. "Das macht natürlich Freude", sagte Willi Winter im Gespräch mit der RNZ. Seit 1996 gibt es das Puppentheater, zehn bis 15 Mal führt man den "Hobbit" im Jahr auf und hat noch fünf weitere Stücke im Repertoire. Ganz allgemein hat Winter festgestellt, dass es um die Aufmerksamkeit der Kinder früher besser bestellt gewesen sei, gerade wenn man mit einer "alten Sprache" wie im "Hobbit" arbeite. Davon war während der 60-minütigen Vorstellung in Walldorf aber zum Glück nichts zu bemerken.