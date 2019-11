Wiesloch. (hds) Ordensvorstellung, „Beförderungen“ und viel Gardetanz prägten den Kampagnenauftakt der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Wiesloch in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums. Präsident Stefan Wolter freute sich über ein „volles Haus“ und Patrick Reiß feierte Premiere als Sitzungspräsident, er löste in diesem Amt Reinhold Hirth ab, der zum Ehrensitzungspräsidenten ernannt wurde. Nach dem Einmarsch des Elferrats und der großen Schar der Garden wurde Prinzessin Alisia I. offiziell aus ihrem Amt „entthront“ und verabschiedet. „Wir haben ja nur alle elf Jahre eine Prinzessin“, sagte Wolter. Alisia habe ihre Sache in der zurückliegenden Kampagne sehr gut gemacht. Die scheidende Prinzessin meinte: „Es hat Spaß gemacht.“ Sie bedankte sich bei allen, die ihr Unterstützung im „hohen Amt“ gewährten.

Der neue Orden zeigt das Feldbahnmuseum. Foto: JAP

Der neue Orden der KG Blau-Weiß ist eine Hommage an das Feldbahn- und Industriemuseum. Neben Motiven des schmucken Areals ist auf der runden Plakette „Lebendige Industriegeschichte ist der letzte Schrei, da ist in Wiesloch jeder dabei“ zu lesen. Der zweite Vorsitzende der Feldbahnfreunde, Phillip Steigleder, freute sich sichtlich, dass sein Verein den neuen Orden ziert. „Es ist eine Ehre für uns, darauf vertreten zu sein“, meinte er. OB Dirk Elkemann ergänzte: „Der Verein atmet Geschichte.“ In Richtung KG Blau-Weiß lobte er: „Ihr habt bei der Motivauswahl für die neue Kampagne den richtigen Riecher gehabt.“ Der neue Orden wurde später in mehreren Runden verteilt.

Die scheidende Prinzessin Alisia und den neuen Sitzungsehrenpräsidenten Reinhold Hirth

Neue Namen tragen ab sofort die Garden der KG Blau-Weiß: So tritt die einstmals Kleine Garde künftig unter der Bezeichnung „Löwengarde“ auf, die jungen Damen der „Mittleren“ firmieren unter „Elferratsgarde“ und die „Großen“ wurden als „Präsidiumsgarde“ angekündigt. Alle Formationen präsentierten schwungvolle Auftritte auf der Bühne der Mensa, mal als „Alice im Wunderland“ oder die Präsidiumsgarde zum Finale mit einem stimmungsvollen tänzerischen Auftritt unter dem Motto „Back to the Eighties“. Für Klaus Rüger, Ehrensenator und bekannt als der „Wieslocher Stehkragen“, gab es den Verdienstorden der KG in Anerkennung seines langjährigen Engagements für den Verein. Mit diesem Orden wurden außerdem Emily Herrmann und Margret Weimer ausgezeichnet. Zwischen den jeweiligen Programmpunkten sorgte „Marco“ für fetzige Stimmungsmusik, die zum Mitschunkeln animierte.

KG-Verdienstorden für den „Stehkragen“ Klaus Rüger

Noch vor der Pause blieb es den „Prosecco Girls“ vorbehalten, in ihren bunten Kostümen und mit überdimensioniertem Kopfschmuck das närrische Völkchen mit einem Ausflug nach Brasilien zu unterhalten. Sie transportierten südamerikanisches Lebensgefühl von der Copacabana direkt in die Weinstadt. Der Narrenring, eine Vereinigung der Karnevalsvereine aus der Region, war mit einer großen Abordnung erschienen, unter anderem aus Hockenheim, Nußloch, St. Ilgen und Plankstadt. Beeindruckend die tollen Kleider der zahlreich angereisten Prinzessinnen. Im Saal sorgte der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes für das leibliche Wohl.

Margret Weimer und Emily Herrmann

Zu Beginn des zweiten Teils ging es lautstark zur Sache: „Dolores von Cartier“, hinter der sich das „Mannemer Urgestein“ Alexander Rohr aus dem Café Klatsch verbirgt, stellte sich als „Antwort auf spindeldürre Models“ vor und mit dieser Einschätzung lag er/sie – deutlich sichtbar – richtig: im wahrsten Sinne des Wortes ein voluminöser Auftritt. Es ging los mit Karnevalsklassikern wie „Schnaps, das war sein letztes Wort“ bis hin zu „Humba Täterä“, ehe die „Lady in Black“ Klassiker wie „Que Sera“ oder eine Abwandlung von „Delilah“ zum Besten gab und auch das Badnerlied durfte im Angebot nicht fehlen. Mit den Worten „Sie müssen jetzt tapfer sein“ kündigte Reinhold Hirth, der kurzfristig nochmals in die Rolle des Moderators schlüpfen durfte, die „Havana Club Boys“, das Männerballett, an. Unter dem Motto „Pop Queens“ wirbelten die verkleideten Jungs über die Bühne, mitten unter ihnen Präsident Stefan Wolter und Sitzungspräsident Patrick Reiß. Danach wurde nochmals getanzt, so gab es einen weiteren Auftritt der Löwengarde mit „Alice im Wunderland“.

Am Ende waren alle zufrieden mit dem Startschuss zur neuen Kampagne, auch wenn so manch überzogene Länge bei einzelnen Programmpunkten sicherlich künftig vermieden werden sollte.