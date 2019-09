Gaudi am Gauangelbach darf bei keiner "Strooßekerwe" fehlen. Foto: Pfeifer

Zum Kerwe-Auftakt stach OB Dirk Elkemann das Freibierfass an. Foto: Pfeifer

Wiesloch-Baiertal. (hds) Karl-Heinz Markmann, der Noch-Ortsvorsteher von Baiertal, gab "das Ding" ohne großen Widerstand her: Zum offiziellen Auftakt der 42. "Briggehossler Strooßekerwe" nahmen Sven Schmidt und Christian Kutschnik, bis zum heutigen Montag die "Kerwe-Bojemoschda", den überdimensionierten Schlüssel für die Ortsverwaltung an sich.

Bei herrlichem Wetter waren die Kerweborschde zuvor unter der lautstarken Begleitung des Musikvereins Baiertal und mit Unterstützung des Weinhoheiten-Trios einmarschiert, um auf der eigens errichteten Brücke über den Gauangelbach das Zeichen der Macht, eben jenen Schlüssel, in Empfang zu nehmen. Sven Schmidt zählte dann wie bei einem Raketenstart von zehn herunter und die Mitglieder der "Bürgerwehr freies Rettigheim" feuerten ihre drei Böller ab: Es konnte losgehen.

Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann hatte es sich nicht nehmen lassen, das Freibierfass mit einem gezielten Schlag anzustechen. Das Baiertaler Lied erklang und die Protagonisten auf der Kerwebrücke gaben bekannt, wie sehr das "Fest der Feste" allseits vermisst worden war. Denn laut Schmidt und Kutschnik wird nur auf der Kerwe in Baiertal so viel gefeiert und gelacht. "Oh Johr hemma die Däg rickwärts gezählt", ließen sie vernehmen.

Der erste Tag des bunten Treibens begann eher ruhig. "Wartet mal ab, gegen Abend geht es hier rund", war allenthalben zu hören. Und so war es auch. Der Stadtteilverein hatte sich mal wieder mächtig ins Zeug gelegt, um gemeinsam mit zahlreichen ortsansässigen Vereinen für die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen. Am Stand des Musikvereins gab es die legendären Schupfnudeln, Waffeln in allen Variationen wurden beim evangelischen Kindergarten "Kinderbrücke" angeboten, deftiger Krustenbraten stand unter anderem beim MGV Frohsinn auf der Speisekarte. Auch türkische Spezialitäten wie Döner oder ein einfaches Schmalzbrot gab es, sodass alle Besucher auf ihre Kosten kamen.

Für die kleinen Besucher wurde und wird ebenfalls viel geboten, sei es das Karussell oder am heutigen Montag ein kleiner Kinderflohmarkt entlang der Mühlstraße (Beginn ist um 14 Uhr). Für die "Großen" wurde das beliebte Bachquiz durchgeführt, später gab es bei einer Modenschau von "Uschis Modeshop" so manchen Trend zu bestaunen und als sich die Sonne allmählich verabschiedete, gab es Live-Musik in unmittelbarer Nachbarschaft von "Nicos Eisladen" und beim Musikverein.

Der gestrige Sonntag stand dann zunächst ganz im Zeichen des Festumzugs, das Motto: "Kult-Fernsehserien" (die RNZ berichtet hierüber gesondert). Die Kerweschlumpel, in diesem Jahr auf den wohlklingenden Namen Jeannie getauft, inspiriert von der amerikanischen Kultserie "Bezaubernde Jeannie", durfte aus ihrer "Flasche" heraus mal frische Luft schnuppern und natürlich bildete die Kerwerede von Schmidt und Kutschnik einen der Höhepunkte.

Als "Kunnes und Auge" ließen sie mal wieder so manches vom Stapel, für Zugereiste nur mit einem der Baiertaler Sprache mächtigen Dolmetscher zu verstehen. Die Schatthäuser, wenn wundert es, bekamen mal wieder ihr Fett weg, aber zugleich auch großes Lob für ihr historisches Fest zum 725-jährigen Bestehen in diesem Jahr. Auch der letztjährige Adventsmarkt wurde angesprochen. Mit "Schlag de Kerweborschd" ging es am frühen Abend weiter, gefolgt von den Ortsmeisterschaften im Bullriding.

Am heutigen Schlusstag geht es bereits um 11 Uhr weiter, dann öffnen die Stände wieder ihre Pforten. Um 17 Uhr steht die "Glendadaaf" auf dem Programm, es werden dann flotte Sprüche am Brückengeländer angebracht, ehe es um 19.30 Uhr aus Sicht der Kerweborschde eine eher unangenehme Pflicht zu erfüllen gilt: Die Kerweschlumbel wird beerdigt und der Schlüssel zur Ortsverwaltung muss zurückgegeben werden. Um 21 Uhr wird es zum Finale bunt, laut und spektakulär, denn dann wird das Abschlussfeuerwerk gezündet.