Spannender Sport vor guter Kulisse - das bot das Futsal-Kreismeisterschafts-Turnier der Junioren am Wochenende in der Wieslocher Stadionsporthalle. Der VfB Wiesloch war ein perfekter Gastgeber und Organisator. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Gespielt wird ohne Bande, der Ball ist etwas schwerer, ansonsten ähnelt "Futsal" dem klassischen Hallenfußball. Am vergangenen Wochenende fanden in der Stadionsporthalle die Kreismeisterschaften des Bezirks Heidelberg statt. Jeweils acht Mannschaften der A- bis D-Junioren kickten um den begehrten Titel und der Veranstalter, der VfB Wiesloch, konnte an beiden Tagen zusammen fast 1200 Besucher begrüßen.

Spannende Spiele bis hin zu den jeweiligen Finalbegegnungen konnten die Zuschauer verfolgen. Bei den A-Junioren hatte die SGK Heidelberg die Nase vorn, bei den B-Jugendlichen triumphierte der Nachwuchs des SV Sandhausen mit 3:0 gegen SGK Heidelberg, bei den C-Junioren hatten die Sandhäuser gegen die SGK Heidelberg mit 1:2 das Nachsehen und bei der D-Jugend setzte sich der SV Sandhausen gegen den FC-Astoria Walldorf mit 3:1 durch.

Die Gastgeber vom VfB Wiesloch hatten sich für das Finalturnier nicht qualifizieren können. Dies tat der Begeisterung keinen Abbruch, denn mit dem Schlusspfiff der letzten Partie zollte man dem Organisationsteam des Ausrichters höchstes Lob. Alles klappte wie am Schnürchen, die jungen Fußballer und deren zahlreicher Anhang fühlten sich bestens betreut.

Da wurde gegrillt und es wurden Getränke verkauft und auch VfB-Chef Dirk Hofer war sich nicht zu schade, selbst Hand anzulegen. "Außerdem hatten wir an beiden Tagen tolle Hilfe aus den eigenen Reihen", so Tim Waibel und Benedikt Krauter, bei denen in Sachen Organisation die Fäden zusammenliefen. Bis zu 50 Helfer packten mit an, viele aus den Jugendabteilungen.

Bei der Siegerehrung (hier der C-Junioren) warteten Pokale und Medaillen auf die erfolgreichen Teams. Foto: Pfeifer

"Wir haben da schon Erfahrung", meinte Waibel, denn bereits 2014 fanden die Kreismeisterschaften im Futsal (die Wortschöpfung kommt aus dem Spanischen und Portugiesischen) statt, auch badische Finalspiele wurden schon in Wiesloch in der Stadionsporthalle ausgetragen.

"Hier sind mehr die Techniker gefragt, denn der Ball springt nicht so hoch, also sind die erfolgreich, die einen gepflegten und schnellen Flachpass spielen", kommentierte Waibel mit viel Fachkenntnis. Er selbst war früher einmal aktiv, fungierte auch als Trainer, hat aber inzwischen die Fußballschuhe "mal vorläufig" an den berühmten Nagel gehängt, bedingt durch sein Studium der Informatik.

Kollege Krauter, im Gespräch mit der RNZ stets auf dem Sprung, um irgendwo während des Turniers helfend eingreifen zu können, ist ebenfalls studienbedingt - er hat sich der Betriebswirtschaftslehre verschrieben - fürs Ehrenamt nur eingeschränkt verfügbar. "Aber als Trainer spring ich, wenn Not am Mann ist, hin und wieder ein." Das Niveau des Turniers bezeichneten beide als "hoch", insbesondere bei den A-Junioren, sind diese doch in Sichtweite der Herren-Teams ihres Vereins.

Die Jugendabteilung des VfB Wiesloch umfasst aktuell immerhin rund 480 Kinder und Jugendliche, davon alleine fünf Teams im E-Jugendbereich. "Das sind sogar mehr als Erwachsene", verkündeten die beiden mit Stolz. Allerdings drückt an anderer Stelle der (Fußball-) Schuh. "Wir haben zu wenig Hallen in Wiesloch", bedauerten Waibel und Krauter. In diesem Bereich müsse dringend Abhilfe geschaffen werden, um die Trainingsmöglichkeiten gerade im Winter zu verbessern. "Derzeit sind wir froh, wenn wir pro Team einmal in der Woche in der Halle aktiv sein können."

Noch schwieriger könnte sich die Situation darstellen, wenn die Gesamtschule in den Neubau einziehen wird. "Dann wird es sicher noch enger im Zeitplan", befürchten die beiden engagierten VfBler. Wenigsten beim Kunstrasenplatz wird sich in absehbarer Zeit etwas tun. "Zum Glück hat man sich bei der Verwaltung entschieden, eine grundlegende Erneuerung des Platzes zu verwirklichen", gaben sie sich erfreut. Zunächst war eine kostengünstigere Variante ins Auge gefasst worden. "Da haben wir jedoch in Gesprächen mit der Stadtverwaltung viel Überzeugungsarbeit leisten können. So wird jetzt eine Lösung umgesetzt, die für die kommenden zehn Jahre Bestand haben dürfte", ergänzte der Vorsitzende des VfB, Dirk Hofer.