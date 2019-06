Das Foto zeigt im Hintergrund das Gebäude, in dem bis 1954 geturnt wurde - bei schönem Wetter, wie hier zu sehen, aber auch im Freien. Foto: TV Dielheim/Repro: Paul Körner

Dielheim. (köpa) Sicherlich würde es Turnvater Jahn mit Stolz erfüllen, könnte er heute auf die Entwicklung seiner Turnbewegung zurückblicken. Nicht weniger stolz auf das Erreichte darf der TV Viktoria Dielheim sein, der sein 125-jähriges Jubiläum feiert. "Frisch, fromm, fröhlich, frei", dem Wahlspruch von Friedrich Ludwig Jahn folgend, gründete sich am 27. Mai 1894 im Dielheimer Gasthaus "Zur Krone" ein Verein, dessen erklärte Ziele das Turnen, die Leichtathletik und die Pflege der Geselligkeit waren.

Die Gründerjahre gestalteten sich zunächst sehr schwierig. Es war kein Raum für die Turnstunden zu finden und alle sportlichen Aktivitäten mussten im Freien abgehalten werden, auch unter zum Teil widrigen Wetterverhältnissen. Ein einfacher Holzbau diente ab 1905 als Übungsstätte, allerdings ohne Licht und festen Boden. Die Turner ließen sich dadurch die Freude an körperlicher Ertüchtigung nicht nehmen, besuchten bald erfolgreich Turnfeste und drückten ihr Zusammengehörigkeitsgefühl durch die Anschaffung einer Vereinsfahne aus.

Hintergrund Das Programm am Festwochenende Der TV Dielheim feiert sein 125-jähriges Jubiläum mit einem großen Festwochenende im Zirkuszelt auf dem Dorfplatz. Das Programm: Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, Festakt zum 125-jährigen Jubiläum im Zirkuszelt. Samstag, 29. Juni, 13 Uhr, Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in der [+] Lesen Sie mehr Das Programm am Festwochenende Der TV Dielheim feiert sein 125-jähriges Jubiläum mit einem großen Festwochenende im Zirkuszelt auf dem Dorfplatz. Das Programm: Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, Festakt zum 125-jährigen Jubiläum im Zirkuszelt. Samstag, 29. Juni, 13 Uhr, Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in der Leimbachhalle; 14.30 Uhr, Handball Damen TV Dielheim - TSG Wiesloch in der Leimbachhalle; 16.30 Uhr, Handball Herren Dielheimer All-Star-Team - Junglöwen Kronau/Östringen in der Leimbachhalle; 19 Uhr, große Sportgala im Zirkuszelt; 22 Uhr, After-Show-Event "Acht Partys unterm Zirkusdach". Sonntag, 30. Juni, 10.30 Uhr, Gedenkgottesdienst im Zelt; 11.30 Uhr, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen; 13 Uhr, buntes Mitmachprogramm für die ganze Familie mit Zauberkünstlern, Airtrack, Hüpfburg; 19 Uhr, Live-Konzert mit der Band "Cool Breeze". Montag, 1. Juli, 10 Uhr, bayrisches Weißwurstfrühstück mit Unterhaltungsprogramm, Auftritten von TV-Gruppen und Live-Musik mit "Les Troubadours"; 19 Uhr, Dorfabend "TV Athlon" mit den örtlichen Vereinen, jeweils im Zirkuszelt.

Disziplin war bei der Sportausübung angesagt. Dafür sorgte die Turnerordnung des Vereins mit folgendem Wortlaut: "Auf dem Turnplatz soll nur gesprochen werden, was zur Sache gehört. Laute Beifallsbezeugungen und Tadel sind unstatthaft. Lärmen, Rauchen, Essen und Trinken sowie das Mitbringen von Hunden sind verboten."

1924 standen die Sportler wieder im Regen, denn der bisherige Turnschuppen musste wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Ein neues Domizil fand man in der "Stratz", neben der Gartenwirtschaft, während die Handballer ab 1926 als neu gegründete Abteilung auf dem ebenfalls neu errichteten Sportplatz spielten. Nach dem Zweiten Weltkrieg fusionierte der Turnverein mit den Fußballern des 1. FC 1927 zur Sportgemeinschaft Dielheim. Die Verbindung hatte nur bis 1949 Bestand, dann ging man wieder getrennte Wege, der TV unter seiner alten Vereinsbezeichnung.

Ein neues Zeitalter begann 1952, als Marianne Hanke das Frauen- und Mädchenturnen ins Leben rief. Der enorme Zuspruch machte den Bau einer Sporthalle unumgänglich. Der Vereinsgeist aller Mitglieder und ihre zupackende Art ließen das zukunftsweisende Projekt schnell gedeihen. Mit der Fertigstellung 1954 hatten alle ihre sportliche Heimat gefunden, auch die Schüler der örtlichen Volksschule. Das gesellige Vereinsleben erhielt ebenfalls eine Aufwertung.

Die "Bunten Abende" wurden zum Markenzeichen und an Fastnacht zog es die ganze Bevölkerung hin zu den legendären Rosenmontags-Veranstaltungen. In dieser Zeit wurden auch Benefizveranstaltungen möglich, deren Erlöse sozialen Hilfsprojekten zu Gute kam. Im sportlichen Bereich fand eine steile Aufwärtsentwicklung statt. Gute Platzierungen bei den Turnfesten auf Landes- und Bundesebene bestätigten diese Tatsache eindrucksvoll.

Die Abteilung Volkslauf bereicherte ab 1971 den Verein. Beim jährlichen "Dreikönigslauf" wird die Leimbachtalgemeinde zum Mekka für Läufer. Auch in den Folgejahren wurden neue, dem Zeitgeist entsprechende Angebote installiert, ohne die Traditionssportarten aus dem Auge zu verlieren. Räumliche Kapazitätsgrenzen bildeten eine stetige Herausforderung für die Funktionäre. Heute besteht der mit 1500 Mitgliedern größte Dielheimer Verein aus neun Abteilungen.

Traditionsreich ist die Faustballabteilung mit einer Herrenmannschaft, die es schon oft zu Meisterehren brachte. In der ältesten Abteilung wird bei den Handballern wertvolle Jugendarbeit geleistet. Als Ausbildungsverein führte man junge Talente bis hin zur Bundesliga. Meisterschaften sind im Erwachsenen- und Jugendbereich immer wieder an der Tagesordnung, wie im Jubiläumsjahr mit dem Aufstieg der ersten Damenmannschaft in die Badenliga.

Die Aufnahme entstand im Jahr 1951 anlässlich eines Turnfests in der Amalienstraße. Foto: TV Dielheim/Repro: Paul Körner

Auch die Abteilung Leichtathletik bringt ihre talentierten Nachwuchssportler immer einen Schritt nach vorne und macht den badischen und Regional-Meistern den Weg frei für den nächsten Karriereschritt. Hier zeigt sich der 2012 entstandene Sportpark als wahrer Segen. Das preisgekrönte Areal mit seinem ökologischen Gesamtkonzept bietet allen Generationen Bewegung und Begegnung. Davon profitiert auch die Abteilung "Mach mit - Bleib fit" mit den Gruppen "Er & Sie", "Mann bewegt sich", "Frauengymnastik", "Seniorengymnastik" und "Nordic Walking".

Den schnellsten Sport bietet die Tischtennisabteilung schon Jahrzehnte im Erwachsenen- und Jugendbereich. In der Turnabteilung finden sich alle Altersklassen, einschließlich dem "Eltern-Kind-Turnen". Das Wettkampfturnen bestreiten Mannschaften von der Bezirksklasse bis zur Gauklasse. In der Abteilung "Taekwondo" hielt die gleichnamige koreanische Kampfsportart Einzug.

In der Abteilung "Fitness & Dance" kommen in den Gruppen "Hip Hop", "Aerobic & More" und "Step & Power" alle zu ihrem Recht, für die Musik und Tanz, verbunden mit viel Spaß, kein Fremdwort ist. Seit kurzer Zeit ist das "Indoor Cycling" oder Spinning eine zusätzliche Bereicherung im Angebot.

Besonders stolz zeigt sich der Verein über das eingebundene "Kurssystem" mit Rückenschule und Yoga. Hier will man sich auch gegenüber Nichtmitgliedern öffnen, wie beim Pressegespräch mit dem Vorsitzenden Eckart Schröter und Finanzchef Peter Hübsch zu erfahren war. Solche oder ähnliche Projekte sind für die beiden Herren Motivation genug, um den Verein weiter in eine gesicherte Zukunft zu führen, zumal die Projekte stets abteilungsübergreifend getragen werden.

Eine Tatsache, die den TV Viktoria auszeichnet, zusammenhält und dem Breitensport-Gedanken mehr als dienlich ist. Sicherlich auch im Sinne des Ehrenvorsitzenden Peter Ritz. Er hat in seiner 28 Jahre dauernden Vorstandszeit nicht nur diese Philosophie mitgetragen, sondern dem Verein ein modernes Gesicht gegeben. Sein Wirken war auch geprägt von baulichen Veränderungen an der vereinseigenen Halle, um den stetig wachsenden Platzansprüchen gerecht zu werden.

Nicht zu vergessen seine Vorgänger Anton Hofstetter und Fred Knopf, die ab den 1950er Jahren erfolgreiche Vereinsgeschichte schrieben und den Grundstein zur heutigen Vereinsblüte legten, stets unterstützt von vielen ehrenamtlichen Trainern, Übungsleitern, Funktionären und Helfern.