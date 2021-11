Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit in den Jugendzentren stark beeinflusst. "Es war ein schwieriges Jahr, jetzt sind wir aber wieder auf dem Weg in die Normalität". So bezeichnete Amelie Becker den Jahresbericht für die Aktivitäten der IB-Jugendzentren in Wiesloch und den Stadtteilen. In der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales (VKSS) gab sie einen Überblick über die Einschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie auftraten.

Im März 2020 mussten die Pforten in den Jugendzentren für rund drei Monaten geschlossen bleiben, dennoch habe man versucht, die offene Kinder- und Jugendarbeit weiterzuführen. "Klar, die Bedürfnisse für persönliche Treffen waren in dieser Zeitphase sehr groß, galt es doch vor allem, persönliche Probleme bei den Jugendlichen in ihrem sozialen Umfeld zu lösen", führte sie aus.

Bei einem Blick auf die Besucherzahlen im Vorjahr haben sich die Einschränkungen in den Öffnungsphasen niedergeschlagen. So sank die Besucherzahl in den drei Einrichtungen (Wiesloch, Baiertal und Schatthausen) von 4228 (2019) auf 2406 deutlich, auch bei den Öffnungstagen wurde ein Rückgang verzeichnet (von 246 auf 188). Besucht wurden die Jugendzentren im Schnitt von 13 Personen, 2019 waren es noch 17.

Wie Becker erläuterte, sei es wichtig gewesen, aufgestauten Frust wegen Corona und die daraus entstandenen Folgen abzubauen. "Wir haben versucht, vieles über die sozialen Medien und mit dem Telefon auszugleichen", erklärte sie im Ausschuss. Oberbürgermeister Dirk Elkemann ergänzte, es sei wichtig wie jetzt die Teams der Jugendzentren unterwegs seien. "Es geht nun darum, die sozialen Kontakte wieder zu intensivieren". Seitens der Ausschussmitglieder wurde angeregt, vielleicht ein gemeinsames Treffen mit dem Jugendgemeinderat einzuberufen, um dabei die Frage, wie es weitergeht, zu besprechen. Oberbürgermeister Elkemann versprach, sich wegen eines dafür notwendigen Formats Gedanken im Hause zu machen. Die beiden Zentren in den Stadtteilen Baiertal und Schatthausen werden derzeit durch jeweils eine ehrenamtliche Kraft – zuständig ist Amelie Becker – betreut. In der Wieslocher Zentrale ist dies neben Becker noch Annika Walter. Beide werden von Iris-Regina Karle-Maschke und Fabian Conrad unterstützt. Nach der Wiedereröffnung im Juni des Vorjahres habe man die Gruppen verkleinert und all dies unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Verordnungen.

So seien nach Beckers Worten eine Anmeldepflicht eingeführt worden, die Teilnehmerzahl wurde beschränkt und eine Anwesenheitsdokumentation durchgeführt. Als man sich wieder so einigermaßen an Präsenzveranstaltung gewöhnt habe, sei Mitte Dezember der zweite Lockdown erfolgt, der bis 1. Juni 2021 angedauert habe.

Zwischenzeitlich wurde mit Beteiligung von Jugendlichen das Zentrum in Baiertal nach einem Wasserrohrbruch wieder auf Vordermann gebracht und es wurde am Standort in Wiesloch ein eigener Jugendzentrums-Rat etabliert. "Unter dem Strich haben wir natürlich unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen. Hier stand und steht die Aufarbeitung der Corona-Auswirkungen voranzutreiben."

Glücklicherweise habe man doch einige Punkte im Rahmen des Ferienprogramms im Sommer realisieren können und auch die Einzelfall-Hilfen, wie beispielsweise die Unterstützung bei Bewerbungen und Prüfungsvorbereitungen, habe man machen können. "Hinzu kamen Hilfen beim Home-Schooling und Unterstützung bei häuslichen Konflikten", sagte Becker.