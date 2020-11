Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Ist es anderen Bewerbern gegenüber fair, wenn die Gemeinde ein Grundstück für 90.000 Euro ausschreibt, aber nur für zwei Drittel des Preises an eine Interessentin verkauft? Diese Frage wurde im St. Leon-Roter Gemeinderat ausgiebig diskutiert. Denn die Gemeinde hatte, als die Roter Umgehungsstraße gebaut wurde, die Hundezuchtanlage im Gewann "Weißenstock" – zwischen Umgehungsstraße und Wald nahe dem Roter Ortsausgang – gekauft und sie nun für 90.000 Euro zum Verkauf angeboten. Das entschied der Gemeinderat am letzten Dienstag einstimmig.

Bisher gibt es laut Kämmerer Ludwig Kudis zwei Bewerberinnen und Bewerber: Eine Frau, die Mitglied im Schäferhundverein ist und bereits Zuchterfahrung hat, und ein Mann, der die Anlage für eine Hühnerzucht umnutzen will. Letzteres wurde allerdings vom Ausschuss für Umwelt und Technik abgelehnt, weswegen er als Käufer für die Gemeinde nicht in Frage kommt.

"Die Anlage ist derzeit in einem nicht sehr guten Zustand", erklärte Kudis. Deshalb habe die Interessentin bei einer Besichtigung vor Ort gefragt, ob der Preis noch verhandelbar sei – 90.000 Euro sehe sie im Hinblick auf den Zustand der Anlage als zu hoch an. Wie Kudis weiter ausführte, habe Ortsbaumeister Peter Dietz die Kosten für die Reparaturen, um einen geregelten Ablauf in der Anlage zu gewährleisten, auf rund 30.000 Euro geschätzt. Deshalb stand nun die Frage im Raum, ob man der Interessentin mit dieser Summe entgegenkommt und die Anlage für 60.000 Euro veräußert, oder ob der Verkauf erneut ausgeschrieben wird.

"Wenn wir den Verkaufspreis um 30.000 Euro senken, beschweren sich vielleicht andere, die sich bei so einem Preis auch beworben hätten", äußerte Bürgermeister Alexander Eger Bedenken.

"Wir sehen die Sache ganz einfach", meinte Norbert Knopf (Grüne): Die Anlage sei für 90.000 Euro ausgeschrieben, wenn die Interessentin nicht wolle, dann schreibe man sie für weniger Geld aus. "Der Preisnachlass sollte auf alle Fälle gewährt werden", äußerte sich Gemeinderätin Anneliese Runde (Freie Wähler). Allerdings sei eine solche Anlage nicht leicht zu finden, weshalb es "der Gemeinde zusteht", einen gewissen Preis zu fordern. Runde schlug einen Verkaufspreis von 70.000 Euro und eine Neu-Ausschreibung vor. "Wir waren vor Ort und haben uns das mal angeschaut: Auch nach unseren Erkenntnissen entspricht die Zuchtanlage nicht den aktuellsten Standards", erklärte Erwin-Peter Albert (Junge Liste). Deshalb begrüße auch er im Namen seiner Fraktion einen Verkaufspreis von 70.000 Euro.

CDU-Gemeinderat Achim Schell sieht einen möglichen Preisnachlass kritisch. Zwar habe die Verwaltung einen Spielraum. Aber, wenn man das öffentlich so ausreize, sinke die allgemeine Bereitschaft, bei solchen Verkäufen den festgesetzten Preis zu zahlen. Michael Herling ging mit seiner Kritik noch weiter: Der FDP-Gemeinderat zeigte sich sehr erstaunt darüber, dass man die Frage des Verkaufspreises öffentlich bespricht. Sobald die Interessentin davon in der Zeitung lese, sei sie nicht mehr dazu bereit, den vollen Preis zu zahlen. "Diese Vorgehensweise ist für mich irritierend". Bürgermeister Eger wies die Kritik zurück, der Verkauf sei von Anfang an transparent und ein möglicher neuer Preis werde der Öffentlichkeit ohnehin mitgeteilt. Der Antrag von Torsten Weis (FDP) daraufhin, den Tagesordnungspunkt in einer nicht-öffentlichen Sitzung zu beraten, wurde abgelehnt.

Der Gemeinderat entschied einstimmig, bei einem Verkaufspreis von 90.000 Euro zu bleiben und abzuwarten, wie sich die Bewerberin entscheidet. Der Preis für eine mögliche Neu-Ausschreibung – sollte sich die Bewerberin gegen den bisherigen Preis entscheiden – werde dann in einer künftigen Sitzung beraten.