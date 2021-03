Murat Uzunbayir, Geschäftsführer des St. Leon-Roter Hotel Arador, äußert Kritik am Vorgehen des Landes: Weit weg von ihrer Umsetzbarkeit seien manche Entscheidungen der Regierung. Foto: Pfeifer

Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot/Walldorf/Rauenberg. Wenn es um die Frage geht, welche Branchen am meisten vom Coronavirus betroffen sind, ist die Hotellerie sicherlich weit vorne mit dabei. Seit Monaten dürfen baden-württembergische Beherbergungsbetriebe "Übernachtungen nur für notwendige geschäftliche, dienstliche Zwecke oder in besonderen Härtefällen anbieten", wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband auf seiner Internetseite schreibt.

Privatgäste sind verboten, an touristische Besucher und eine konkrete Öffnungsperspektive ist für die Hotelbetriebe derzeit nicht zu denken. Im RNZ-Gespräch berichten die Geschäftsführer des St. Leon-Roter Hotel Arador, des Hotel Vorfelder in Walldorf und des Rauenberger Ringhotel Winzerhof über ihre aktuelle Lage.

Der Tenor ist bei allen gleich: Seit November befinde man sich in diesem Ausnahmezustand, zuvor waren es auch nur die Monate Juni bis Oktober, in denen eine den Umständen entsprechend normale Öffnung erlaubt gewesen sei. "Momentan ist es sehr überschaubar", berichtet Murat Uzunbayir, Geschäftsführer des Hotel Arador. Er lässt das Hotel derzeit offen, "damit ein bisschen Grundrauschen da ist", aber eigentlich rechne sich das finanziell nicht wirklich: Während normalerweise von Montag bis Freitag alle 21 Zimmer ausgebucht seien, habe das Hotel Arador derzeit unter der Woche durchschnittlich zwischen zwei bis vier Gäste, so der Geschäftsführer. "Diese Woche hatten wir sogar zehn", freut er sich über die Ausnahme.

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet auch Oliver Vorfelder, Geschäftsführer des gleichnamigen Walldorfer Hotels. "Aktuell sind bei uns unter der Woche zwischen zehn und 20 Personen zu Gast, normalerweise wären es zwischen 60 und 70", so Vorfelder, dessen Hotel 67 Zimmer hat. Zwar mehr Schlafplätze mit 97 Zimmern, aber dennoch genauso wenig Gäste, hat der Winzerhof in Rauenberg. "Wir dümpeln momentan zwischen acht und zehn Prozent Belegung, normalerweise wären es zwischen 60 und 70 Prozent", erklärt Geschäftsführer Jürgen Menges. Auch wenn sich die einzelnen Zahlen etwas unterscheiden, haben alle drei Hotelbetriebe eines gemeinsam: Am Wochenende bleiben sie geschlossen, denn ohne Übernachtungen von Privatpersonen ist alles andere nicht sinnvoll.

Dennoch ist es derzeit vor allem das Homeoffice und die dadurch fehlenden Geschäftsreisen, die sich bei den Hotelbetrieben bemerkbar machen. Während die Gäste des Winzerhofs zu rund einem Drittel Geschäftsreisende sind, ist der Anteil an Gästen, die aus geschäftlichen Gründen übernachten, im Hotel Arador und Vorfelder mit rund 95 Prozent unter der Woche weitaus höher. Am Wochenende kehrt sich das – unter normalen Bedingungen – um: "Wir hatten immer viele Gäste, die Heidelberg besichtigen wollten oder für Veranstaltungen auf dem Hockenheimring kamen", erklärt Oliver Vorfelder.

"Im Prinzip trifft es uns doppelt: Zum einen, weil mit dem Homeoffice viele Geschäftsreisen wegfallen, und zum anderen, weil die Veranstaltungen auf dem Hockenheimring nicht mehr stattfinden können", schildert Murat Uzunbayir ergänzend. Zudem fallen auch sämtliche Großveranstaltungen wie Familienfeiern oder Seminare aus, berichten die Geschäftsführer.

"Unsere Tagungsräume waren unter der Woche immer ausgebucht", so Vorfelder. Für die Zeit nach der Corona-Krise vermute er allerdings einen Rückgang der Nachfrage, weil vieles digital weiterlaufen werde. "Ich rechne mit langfristigen Umsatzeinbußen im Seminar- und Tagungsbereich von 30 bis 40 Prozent", so der Walldorfer Geschäftsführer.

Finanziell kommen alle drei Hotelbetriebe dank der staatlichen Hilfen über die Runden. "Auch wenn sie zum Teil sehr verspätet ausbezahlt werden", berichtet Vorfelder. So sei bei ihm beispielsweise die Novemberhilfe erst im Februar angekommen. Beim Winzerhof und Hotel Arador hingegen fehlen den Geschäftsführern zufolge noch Teile der staatlichen Hilfen. "Aktuell sind nur Anzahlungen für die November- und Dezemberhilfen eingegangen, verbunden mit der Zusage, dass der Rest noch kommt", so Jürgen Menges vom Winzerhof. Zudem sind nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Hotelbetriebe in Kurzarbeit. Im Hotel Vorfelder und Winzerhof betrifft das einen Großteil von den 37 beziehungsweise knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Bei uns sind alle sechs Mitarbeiterinnen seit April 2020 in Kurzarbeit", berichtet hingegen Uzunbayir.

Auch wenn es 2020 zumindest vier Monate gab, in denen die Hotelbetriebe öffnen durften, sei die Situation "fatal", wie Vorfelder erklärt. "Ich wünsche mir von Seiten der Regierung eine konkrete Perspektive", appelliert er. Auf einen "roten Faden" hofft auch Uzunbayir. "Außerdem habe ich das Gefühl, dass viele Entscheidungen der Regierung weit weg von ihrer Umsetzbarkeit sind", so der Geschäftsführer des St. Leon-Roter Hotels.

Selbst wenn die Hotelbetriebe irgendwann wieder öffnen dürften, muss man laut Vorfelder bedenken, dass stets der Mindestabstand eingehalten werden muss. "Damit können wir das Hotelrestaurant beispielsweise nur zur Hälfte bestuhlen", so der Geschäftsführer. Das bedeute: Selbst wenn alle Plätze belegt seien, würde trotzdem nur etwa 60 Prozent des Umsatzes gemacht werden. "Es ist alles im Moment einfach sehr knapp", resümiert Uzunbayir. Momentan müsse sein Betrieb oft in Vorkasse gehen. Trotz allem verlieren alle drei Geschäftsführer nicht die Hoffnung. "Wir müssen nicht die weiße Fahne hissen ", so Uzunbayir.