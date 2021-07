Viel zu tun „Am Eichbaum“ in Horrenberg: Die Straße wird ausgebaut, ihr Hang aufwendig gegen ein Abrutschen gesichert und ihre Einmündung an der Kreuzung von Ortsstraße und Hoffenheimer Straße soll sicherer werden. Fotos: Lerche

Dielheim/Horrenberg. (seb) Die Straße "Am Eichbaum" in Horrenbergs Ortsmitte ist teilweise für Fahrzeuge gesperrt: Sie liegt am Hang oberhalb der Kreuzung von Ortsstraße und Hoffenheimer Straße und die Gefahr besteht, dass es bei zu großer Belastung zu einem Hangrutsch kommt. Schon allein deswegen besteht Handlungsbedarf und Dielheims Gemeinderat hat jetzt eine Hangsicherung in die Wege geleitet.

Man entschied sich bei sechs Enthaltungen für die mit mindestens 450.000 Euro um einiges teurere von zwei Varianten, trotz der angespannten Haushaltslage. Wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner erläuterte, hat man vor, sich danach auch der dringenden Sanierung der Zuzenhausener Straße zu widmen: Am Eichbaum wäre zusammen mit dem Birkenweg dann die Umleitungsstrecke. Ohne die müsste entweder eine Umleitungsstrecke durch die Felder neu geschaffen und danach wieder zurückgebaut werden, wie Bauamtsleiter Jürgen Laier erläuterte. Oder eine Baustelle in der Zuzenhausener Straße dürfte nur halbseitig sein: Dann wären enorme Mehrkosten und logischerweise eine Verdopplung der Bauzeit die Konsequenz. Der Vollausbau der Eichbaum-Straße ermöglicht also anderswo Einsparungen.

Darüber hinaus war die Ratsmehrheit dafür, noch weiter in die Zukunft zu denken. Wünschenswert wäre eine Wohnbebauung im Bereich von Eichbaum und Birkenweg, auf der den landwirtschaftlichen Flächen zugewandten Seite. Um die zu erschließen, wäre nicht nur eine für den motorisierten Verkehr ertüchtigte Eichbaum-Straße erforderlich: Auch Art und Größe von Kanal, Wasser- und sonstigen Versorgungsleitungen im Untergrund müssen bereits jetzt festgelegt werden.

Eingangs hatte Bürgermeister Glasbrenner die Bedenken eines Horrenberger Bürgers beschwichtigt: Um den Hang zu sichern, werde kein "Schandfleck" in Form einer massiven, langen, unansehnlichen Betonwand notwendig. Eine Abrutschung zu verhindern wiederum sei dringend geboten und die Argumente für den Vollausbau gewichtig, meinte Glasbrenner.

In der Verwaltungsvorlage ist von einer Bohrpfahlwand als Stütze die Rede, für die Löcher tief in den Boden gebohrt werden, die dann mit Stahlbeton verfüllt werden. Die Wand hat nach den Planungen der Fachingenieure eine Länge von 25 Metern. "Die Stützelemente sind aber nicht sichtbar", hob Glasbrenner hervor.

Was ihm zufolge oberirdisch entlang der neu gestalteten Straße sichtbar sein wird, sind wenig wuchtige Stützelemente und die Prallsicherungen, Geländer, die verhindern, dass Autos oder auch Fahrräder den Hang hinunterstürzen. Um dies und die sichtbaren Stützelemente ansprechend zu gestalten, sei Naturstein denkbar, so Glasbrenner: Den ziehe auch der Horrenberger Ortschaftsrat vor.

Der jetzt beschlossene Vollausbau der Eichbaum-Straße beinhaltet, dass sie künftig eine Breite von 3,25 Metern erhält, das ist den schwierigen Bedingungen geschuldet. Da das immer noch schmal ist, wird dieser Bereich als "Mischfläche" ausgewiesen, auf der Fuß-, Rad- und Autoverkehr gleichberechtigt sind. Die günstigere Variante hätte es bei zwei Metern Breite belassen, nur genug für Rad- und Fußverkehr.

Die Verwaltung gab zu bedenken, dass in den erwähnten 450.000 Euro nur die Hangsicherung mit Ausbau der Straße gemeint sind. Arbeiten an Kanal oder Versorgungsleitungen müssten noch extra berechnet werden. Ebenfalls nicht enthalten wäre eine Neugestaltung der Kreuzung von Am Eichbaum mit Ortsstraße und Hoffenheimer Straße, was aus Sicherheitsgründen für mehr Übersichtlichkeit nötig wäre. Hierbei sei man in Gesprächen mit der Sparkasse als Eigentümerin eventuell erforderlicher Flächen an der Kreuzung, so Glasbrenner. "Ein Angebot liegt noch nicht vor, aber ich denke, wir schaffen eine gute Lösung."

Angesichts des Umfangs der so oder so am Eichbaum anstehenden Maßnahmen war Klaus Eberle (CDU) für den größeren Wurf. "Wohnraum ist knapp", argumentierte er für die Einleitung eines Verfahrens, um die Bebauung im Bereich Eichbaum und Birkenweg zu ermöglichen. Dann wäre eine voll ausgebaute Eichbaum-Straße vorneweg "ein echter Mehrwert". Wenn man wiederum die günstigere Variante wähle, stehe man später vor größeren Problemen, "man kann das eine nicht angehen, ohne das andere mitzudenken", so Eberle. Auch Horrenbergs Ortsvorsteher Harald Seib war für einen Vollausbau, der bei späteren Projekten Kosten spare und auch sonst viele Vorteile habe.

Ute Sendner (Bürgerinnen) hinterfragte die Notwendigkeit des Eichbaum-Ausbaus. "Würden wir den Hang überhaupt anfassen, wenn die Zuzenhausener Straße nicht gemacht werden müsste?" Bürgermeister Glasbrenner warnte, nichts zu tun "könnte teure Folgen haben", später müsste man sich dann Kurzsichtigkeit vorwerfen lassen.

Der Vollausbau habe einen beachtlichen Mehrwert, fand Josef Blum (SPD). In den vergangenen Jahren habe man das Thema ja mehrfach angesprochen, jetzt sei es Zeit, zu handeln und eine "Win-Win-Situation" zu wählen. Die günstigere Variante "kostet auch Geld", 280.000 Euro, und biete keinen der genannten Vorteile, allen voran Einsparungen bei Folgeprojekten und wichtige Weichenstellungen für eine künftige Wohnbebauung.