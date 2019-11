Dielheim. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag brannte in Horrenberg ein kleineres Holzlager von 15 Meter Länge und 4 Metern Breite. Das Feuer wurde kurz nach 3 Uhr entdeckt und die Flammen und die starke Rauchentwicklung waren weithin sichtbar, so die Polizei.

200 Ster Holz wurden an dem Feldweg beim Neuwiesenweg gelagert. Die Freiwillige Feuerwehr Dielheim konnte den Brand löschen, dass noch etwa 100 Ster Holz unbeschädigt blieben. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Eine Selbstentzündung des Holzes wird nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 melden.