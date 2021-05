Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Walldorf. Ein hoher Aufwand für alle Beteiligten: In diesen Tagen finden die schriftlichen Abiturprüfungen statt, so auch am Wieslocher Ottheinrich-Gymnasium und am Walldorfer Gymnasium. Die landesweit geltenden Corona-Verordnungen müssen umgesetzt werden, hoher organisatorischer Aufwand ist gefragt, sowohl beim Lehrerkollegium als auch bei den Prüflingen. Freiwillige Schnelltests werden vor den Klausuren angeboten, die Akzeptanz ist allerdings unterschiedlich.

"Bei uns haben wir 124 Personen, die sich zum Abitur angemeldet haben, davon haben 55 entschieden, sich nicht testen zu lassen", informierte Svenja Kuhfuß, Leiterin des Ottheinrich-Gymnasiums. In Walldorf sind es wesentlich weniger: "Bei uns hat sich nur jeder zehnte Prüfling – von 101 – einem Test unterzogen", so Schulleiter Gerald Kiefer.

Die Gründe für diese Zurückhaltung liegen auf der Hand: Keiner will das Risiko eingehen, durch einen möglicherweise falschen positiven Test ausgeschlossen zu werden. Zwar wird der Schnelltest einen Tag vor der jeweiligen Klausur angeboten, das Zeitfenster für einen klärenden PCR-Abstrich ist aber in der Regel zu kurz. Das bedeutet, dass Betroffene im wahrsten Sinne des Wortes "nachsitzen" und ab dem 8. Juni den Nachholtermin wahrnehmen müssten. Außerdem gilt bei einem positiven Befund ein Zutrittsverbot für die Schule.

"Wir haben, das ist landesweit Vorschrift, die Getesteten und jene, die dies nicht wollen, räumlich getrennt", berichtete Christian Annuschat, stellvertretender Schulleiter in Wiesloch. Ähnlich wie im Vorjahr gelten die Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Auch dürfen in jedem Raum nur zehn Personen sein.

"Wir haben bis jetzt noch keinen positiven Test registrieren müssen", so Kuhfuß im Gespräch mit der RNZ. Aufs vergangene Jahr zurückblickend erklärte sie, der Fernunterricht habe reibungslos funktioniert, weil Leitlinien festgelegt und Themen zuvor abgeklärt worden waren. "Die Abiturklassen waren relativ schnell wieder vor Ort im Präsenzunterricht, um sich in kleinen Gruppen vorzubereiten."

Die Schulleiterin und ihr Stellvertreter räumten jedoch ein, all dies sei sicherlich zu Lasten der Mittelstufe gegangen. "Die waren am längsten zu Hause". Im Verlauf der zurückliegenden Monate habe man sich auf die besonderen Umstände immer besser einstellen können. "Gerade im EDV-Bereich hat uns die Stadt viel geholfen", lobte Svenja Kuhfuß. Klar, anfänglich habe es Beschaffungsprobleme bei der Hardware wie beispielsweise Laptops gegeben, dies habe sich aber im Rahmen des "Digitalpakts" verändert. "Wir konnten dann Geräte auf Leihbasis an all jene vermitteln, die selbst kein Gerät hatten", sagte Annuschat.

Ein Lob geht ans Kultusministerium in Stuttgart. Die Abitur-Rahmenbedingungen sind laut Kuhfuß angepasst worden. So haben Lehrerinnen und Lehrer jetzt die Möglichkeit, aus zusätzlichen Themen das aus ihrer Sicht Beste für das "Schriftliche" auszuwählen. "Ein Vorteil, denn die Mitglieder des Kollegiums wissen natürlich, wie gut die Vorbereitungen gelaufen sind", so Kuhfuß. Eine weitere Veränderung gegenüber der Zeit vor Corona: Jetzt stehen 30 Minuten mehr Zeit zur Verfügung. Dadurch wird der Druck etwas herausgenommen.

In Wiesloch und Walldorf wurde ein Rückgang der Erkrankungen registriert. Sicherlich, weil dank der Coronaregeln auch die saisonale Grippewelle nahezu vollständig ausgefallen war. Wichtig sei, so oft wie möglich mit den Schülerinnen und Schülern im Dialog zu bleiben: "Klar, irgendwann nahm die Motivation ab, das eigene Zeitmanagement war schwierig, aber wir standen immer mit Rat und Tat zur Seite", so Kuhfuß. Sie verwies dabei vor allem auf die Schulsozialarbeit. "Ein wichtiger Faktor in diesen Tagen."

Für Schulleiter Gerald Kiefer in Walldorf ist der organisatorische Aufwand beim Abitur eine Herausforderung für das Kollegium. "Wir mussten viele Personen einspannen und dies bei Tätigkeiten, die ansonsten nicht zu ihrem Aufgabengebiet gehören." Als Beispiel nannte er die Kontrolle all jener, die einen Test durchgeführt haben. "Bei einer schriftlichen Prüfung montags musste dies bereits samstags geschehen."

Wie die traditionelle Abi-Feier stattfinden werde, könne jetzt noch nicht entschieden werden, so Kiefer: "Wir haben zwar die Astoria-Halle vorsorglich für den 23. Juli reserviert, wie wir die Zeugnisübergabe dann tatsächlich vollziehen, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden und von der Entwicklung der Zahlen abhängen." Im Vorjahr habe man das Geschehen per Liveübertragung für Eltern und Freunde erlebbar gemacht.

Ähnlich laufen die Planungen im Ottheinrich-Gymnasium. Auch dort flimmerte im Vorjahr das Geschehen aus dem Palatin über die Bildschirme, jetzt besteht die Hoffnung, am 22. Juli doch eine feierliche Zeugnisübergabe anbieten zu können. Für Kuhfuß und Annuschat gibt es für die Zeit nach den Sommerferien und damit zum Start des neuen Schuljahres die Hoffnung, wieder mit einem regulären Präsenzunterricht loszulegen. "Natürlich bereiten wir einen Plan B vor, um kurzfristig in Wechsel- oder Fernunterricht einsteigen zu können, hoffen jedoch, dass es anders kommt."

Denn: An allen Schulen wurde durchgängig die Reduzierung der sozialen Kontakte innerhalb der Schülerschaft bedauert. "Wir müssen uns vor allem um die kümmern, die durch die Pandemie und schwierigem Umfeld vielleicht abgehängt worden sind", fügte Gerald Kiefer hinzu. Er, der im fünften Jahr am Walldorfer Gymnasium als Schulleiter tätig ist, hofft, dass die Schule bald einen richtigen Namen bekommt. "Als ich von Weinheim hierher wechselte, wurde ich vom damaligen Kollegium gefragt ,Wie, für dich geht’s an eine Walldorf-Schule?’. Es ist schon sinnvoll, mal einen Namen für unser Gymnasium zu finden."