Walldorf. (gaß) Das Hochholz gilt als beliebtester Wald der Walldorfer und ist gerade bei den hochsommerlichen Temperaturen wegen des Hochholzer Sees ein attraktives Ziel. Doch die Stadtverwaltung bittet alle Besucher, die Einschränkungen sowohl zum Schutz der Natur als auch der Menschen zu beachten. Die Polizei traf dieser Tage einige Personen im Uferbereich und mitten im See schwimmend an und musste sie auffordern, diese Bereiche unverzüglich zu verlassen. Obwohl es durchaus verlockend ist, den See für ein erfrischendes Bad zu nutzen, ist dies sowohl für Menschen als auch Hunde oder andere Tiere ganzjährig verboten. Ergänzend betont die Stadt, dass auch Picknicken oder Vespern am See verboten sind; ebenso das Bootfahren sowie der Aufenthalt mit Luftmatratzen und Ähnlichem auf dem See. Außerdem ist im gesamten Uferbereich von Wasserlinie bis Böschungsoberkante das Laufenlassen von Hunden verboten. Polizei und städtischer Ordnungsdienst führen regelmäßig Kontrollen durch.

Entsprechende Schilder weisen vor Ort ausdrücklich darauf hin, dass weder Uferbereich noch See betreten werden dürfen. Der Grund dafür ist, dass der Hochholzer See in einem Landschaftsschutzgebiet liegt und einen wertvollen Lebensraum darstellt. Vor allem der Schilfsaum ist ein sensibler Bereich, in dem Vögel brüten. Wie man an den vielen Rutschungen am sandigen Ufer sieht, ist es dort nicht nur nicht sicher, der Bereich droht auch, verloren zu gehen.