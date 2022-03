Der Anbau am Kinderbetreuungsgebäude neben der Parkringschule in St. Leon-Rot ist bereits weit gediehen. Im diesjährigen Haushaltsplan hat die Gemeinde dafür weitere zwei Millionen Euro eingeplant. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Die Kramer-Mühle als Begegnungsstätte, ein neuer Kindergarten und die Erweiterung des Kinderbetreuungsgebäudes an der Parkringschule bilden die Schwerpunkte des St. Leon-Roter Haushaltsplans 2022. Das wurde jetzt in der Gemeinderatssitzung deutlich. Bürgermeister-Stellvertreterin Anneliese Runde leitete sie – weil Bürgermeister Alexander Eger erkrankt war, nicht wegen des Weltfrauentags am 8. März.

Den aber hatten die Frauen im Gremium zum Anlass genommen, sich vermehrt zu Wort zu melden, was Runde sich auch für die Zukunft wünschte: Frauen müssten die Gemeinde stärker mitgestalten und im Gemeinderat "fallen wichtige Entscheidungen, die können wir nicht allein den Männern überlassen".

Das sagte sie mit einem Augenzwinkern, absolut ernst wurde sie mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. "Unser Mitgefühl gilt den Millionen Menschen, die ihr Eigentum, ihre Freiheit oder gar ihr Leben verlieren", drückte Anneliese Runde auch "Wut über dieses menschenverachtende Verbrechen" aus. Sie lobte die vielen Hilfsaktionen der Bürgerinnen und Bürger und die "große Spendenbereitschaft". Man mache sich auch bereit, Geflüchtete unterzubringen: "Lassen Sie uns menschlich handeln und die Menschen willkommen heißen."

Doch generell kommen Unwägbarkeiten auf die Gemeinde zu. Steigende Energiepreise, Inflation "wie vor 50 Jahren", Material- und Lieferengpässe, so die Bürgermeister-Stellvertreterin: Dafür müsse man sich wappnen. Das könne gelingen, weil die Basis des Haushaltsplans nicht so angespannt sei wie befürchtet: "Wir sind finanziell gut gerüstet."

Das vertiefte Kämmerer Ludwig Kudis mit seinem anfänglichen Blick auf das Haushaltsjahr 2021. Ursprünglich hatte man mit einem negativen Gesamtergebnis gerechnet, nach aktuellem Stand liege man fast 11,6 Millionen Euro im Plus. Die Liquidität bemesse sich aktuell statt auf knapp 45,6 auf rund 82 Millionen Euro.

Die Gründe seien höhere Einnahmen aus Steuern, aber vor allem geringere Ausgaben, so der Kämmerer: weniger Sach- und Dienstleistungen, weniger Unterhaltungskosten bei Gebäuden und sonstiger Infrastruktur. Und bei den geplanten Bauvorhaben habe man "nicht mal die Hälfte ausgegeben". Nichts, worüber man sich wirklich freuen kann, wie er deutlich machte: Früher oder später müssten diese Ausgaben doch noch erfolgen. Hier wird laut Kudis vor allem der Personalmangel im Rathaus deutlich, das Pensum können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kaum bewältigen.

2022 belaufen sich die Erträge im Ergebnishaushalt auf gut 69,1 Millionen Euro, diesen stehen Aufwendungen von rund 73,4 Millionen Euro gegenüber. So erwartet der Kämmerer ein Defizit von 4,3 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt, für die Investitionen, können die Einzahlungen von rund 75,7 Millionen Euro die Ausgaben von 80 Millionen Euro nicht decken, um fast fünf Millionen werden die liquiden Mittel – die wie erwähnt weitaus besser stehen als erwartet – schmelzen.

Haupteinnahmeposten sind Steuern von gut 58,3 Millionen Euro, davon etwas über 44,4 Millionen Euro Grund- und Gewerbesteuer sowie knapp 12,8 Millionen Euro Einkommens- und Umsatzsteuer. Kreditaufnahmen sind nicht geplant, so Kudis. Den Löwenanteil der Ausgaben machen Umlagezahlungen von rund 43,6 Millionen Euro aus, Personalkosten von 6,8 Millionen Euro, Sach- und Dienstleistungen von 8,6 Millionen Euro, außerdem die Investitionen von 19 Millionen Euro, davon 14,3 Millionen für Baumaßnahmen.

Für die Sanierung und Erweiterung der Kramer-Mühle sind 2,5 Millionen Euro eingeplant, bis 2025 sind 8,5 Millionen Euro vorgesehen und insgesamt könnten es über 20 Millionen Euro werden, die dort in mehreren Abschnitten investiert werden. Für den Ausbau der Schulkindbetreuung in Rot sind dieses Jahr zwei Millionen Euro eingeplant, für den Neubau der Kindertagesstätte in Rot ebenfalls zwei Millionen Euro.

Kudis legte auch Zuschüsse für laufende Aktivitäten in der Gemeinde dar, die man im Blick behalten müsse: Für Schulen sind das 2,7 Millionen Euro, für Gesundheit und Sport – darunter auch die Corona-Teststation – 2,3 Millionen Euro, für die Instandhaltung der Gemeindestraßen 3,4 Millionen Euro und für den – nun kostenfreien – Busverkehr 1,1 Millionen Euro.