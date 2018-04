St. Leon-Rot. (seb) Nach einem über zehnjährigen, nicht gerade leichten Entscheidungsprozess hat die Pfarrgemeinde St. Leo der Große jetzt einen Neubau begonnen. Ihr neues "Haus der Gemeinde" entsteht neben der Kirche. Zum feierlichen Spatenstich im Anschluss an die Vorabendmesse am Samstag konnte Pfarrer Manfred Woschek, Leiter der Seelsorgeeinheit St. Leon-Rot-Walldorf, passend als "Baumeister" gekleidet, zahlreiche Interessierte begrüßen.

Die Pfarrgemeinde hat vor allem lange darum gerungen, das alte Pfarrhaus zu erhalten. "Aber der barrierefreie Ausbau war praktisch unmöglich", erklärte Pfarrer Woschek gemeinsam mit Oberbaudirektor Dr. Werner Wolf-Holzäpfel vom erzbischöflichen Bauamt und Architekt Rainer Mertel im Gespräch mit der RNZ. Auf die nächsten Jahrzehnte hochgerechnet, wäre das Pfarrhaus nicht zu akzeptablen Kosten nutzbar, zumal sich Sanierung und Umbau der einstigen Wohn- in für die kirchliche Arbeit besser geeignete Räume zwischenzeitlich auf bis zu 800.000 Euro summiert hätten.

Eine Alternative musste freilich auf einem Grundstück stehen, das sich bereits in Besitz der Pfarrgemeinde befindet, also wählte man das Areal direkt neben der St.-Leo-Kirche. Der Neubau soll auf zwei Stockwerken zusammen rund 200 Quadratmeter Nutzfläche bieten, Büros im Erdgeschoss (fürs Pfarrsekretariat und Pastoralreferent Javier Sosa y Fink) und Räume, die verschiedene Gruppen, etwa Frauengemeinschaft oder Ministranten, nutzen können.

Das "Haus der Gemeinde" wird barrierefrei und parallel auch der bestehende Pfarrsaal unter der Kirche: Er erhält eine Rampe. Niemand dürfe hier ausgeschlossen werden, das war schon lange der Wunsch der Gemeinde.

Zwischen Neubau und Kirche wird ein etwas von der verkehrsreichen Marktstraße abgerückter Platz mit Aufenthaltsqualität (Sitzgelegenheiten und Bepflanzung) angelegt. Insgesamt investiert die Seelsorgeeinheit zirka 1,7 Millionen Euro. Und dennoch erwartet man - neben den verbesserten Bedingungen für die Gemeindearbeit - auf lange Sicht mehr Kosteneffizienz. "Eine gute Lösung", befand Wolf-Holzäpfel, "damit haben Sie Mut bewiesen".

Jedoch: "Seid ihr noch gescheit?", könnten Skeptiker fragen, räumte Woschek an alle Anwesenden gewandt ein. Er verwies auf die Kontroverse in der Seelsorgeeinheit Letzenberg nach der "niederschmetternden Erkenntnis", dass der Gebäudebestand in diesem Umfang nicht zu halten sein wird. In die Frage, auf was aus Kostengründen verzichtet werden kann, wurden sogar die Bernhardushalle Mühlhausen oder die Malschenberger Kirche einbezogen (die RNZ berichtete). Doch er und seine Mitstreiter, so Woschek, gingen den Neubau "nicht mit den Augen der Skeptiker" an, "sondern mit den Glaubensaugen eines Abraham, Mose oder der Gottesmutter Maria": im Vertrauen auf Gott.

Unterstützt von Angelika Adelfang, Leiterin des Gemeindeteams, und Pfarrgemeinderätin Daniele Wipfler bat Woschek um einen "guten, segensreichen Abschluss" der Arbeiten sowie um den Schutz aller Beteiligten und des "Hauses der Gemeinde".

Mit dem bestehenden Pfarrhaus derweil hat die politische Gemeinde Pläne, letztes Jahr fiel der Beschluss, das mitsamt der Grundstücksmauer denkmalgeschützte Gebäude wie auch den Pfarrgarten zu erwerben. Gemäß dem gängigen Bodenrichtwert kostet das Grundstück 689.000 Euro, hier ist St. Leon-Rot in Kontakt mit der Pfarrpfründestiftung Freiburg, die auch einen Tausch wünscht: So wird zumindest ein Teil des verkauften Geländes ersetzt durch einen Acker von 2800 Quadratmetern Größe und einem Wert von 8400 Euro.

Der Kaufpreis fürs Pfarrhaus wiederum liegt bei 150.000 Euro. Zunächst will St. Leon-Rot das Gebäude sanieren. Dann sollen der kirchlichen Sozialstation Räume vermietet und eine von Tagesmüttern betreute Krippe eingerichtet werden. Auf dem Grundstück wiederum sollte nach anfänglichen Überlegungen zunächst ein Wohnprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung entstehen, gemeinsam mit dem Verein "Smile" aber wurde entschieden, einen alternativen Standort zu wählen, weil die Bebauung im Pfarrgarten doch sehr wuchtig gewirkt hätte.