Graben-Neudorf. (pol/rl) Zwei Männer haben am frühen Samstagnachmittag zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses angegriffen. Laut Polizeibericht betraten die Täter gegen 14.30 Uhr das Haus in der Straße "Kirbsenkopf" durch die offene Eingangstür. Hier klingelten sie an der Tür zur Wohnung eines Paares. Nachdem die 35-jährige Bewohnerin geöffnet hatte, fragten die Männer sie nach ihrem 39-jährigen Lebensgefährten.

Als die beiden Männer dann versuchten in die Wohnung einzudringen, wurde der Lebensgefährte auf den Tumult an der Tür aufmerksam und kam seiner Lebensgefährtin zu Hilfe. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern und dem 39-Jährigen, wobei sich ein Schuss einer Gaspistole löste, die einer der Männer dabei hatte. Das Paar konnte die Wohnungstüre wieder schließen, woraufhin die beiden Männer aus dem Haus rannten und in einem weißen Auto - vermutlich einem Toyota - flüchteten.

Verletzt wurde niemand. Die beiden Männer sollen etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Sie waren hager und hatte dunkle, kurze, zum Teil graumelierte Haaren. Einer der beiden trug einen hellen Pullover, den anderen Täter konnten die beiden Bewohner nicht beschreiben.

Info: Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der 07256/93290 in Verbindung zu setzen.