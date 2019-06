St. Leon-Rot. Der Golf Club St. Leon-Rot baut sein europaweit einzigartiges Angebot für den Breiten- und Leistungssport weiter aus. Mit der neuen SLR Academy komplettiert der badische Vorzeigeklub, der seit Jahren Maßstäbe in der Förderung von jugendlichen Talenten und Leistungsgolfern setzt, den klubeigenen Campus und perfektioniert die Rahmenbedingungen für die angestrebte ganzheitliche Förderung junger Sportler. Bereits im Frühjahr hatten die Badener mit der Eröffnung eines hochmodernen Athletikzentrums für Schlagzeilen gesorgt und ein weiteres Puzzle-Teil zu ihrem Konzept hinzugefügt.

Damit folgt man der Vision des Präsidenten Dietmar Hopp:"Der Golf Club St. Leon-Rot wird europaweit als eine der erfolgreichsten, professionellsten, zielstrebigsten und innovativsten Organisationen im Golfsport zur Entwicklung von Talenten, sowohl Spieler/-innen als auch Trainer/innen, wahrgenommen und wird als Heimat für den Golfleistungssport der besten Amateure und Profis in Deutschland empfunden."

Die SLR Academy, die mit dem Wolf als Wappentier im Logo den leistungssportlichen Ansatz auch optisch unterstreicht, soll schulische und leistungssportliche Ziele künftig besser vereinbar machen. Durch die Fertigstellung des "Dietmar Hopp Stiftungsgebäudes" im Sommer 2019 unweit des Klubgeländes hat der Golf Club weitere Lernräume für schulische Angebote vor Ort und kann das Leben in einem Internat ermöglichen.

Durch ein effektives Beschulungsmodell in Partnerschaft mit dem "Löwenrot"-Gymnasium in St. Leon-Rot wird jeder Tag individuell auf Schule, Training, Wettkämpfe und Regeneration abgestimmt. Der Verein "Anpfiff ins Leben" als Verbundpartner bietet über Fachlehrer individuelle Lernunterstützung vor Ort.

Im Sommer 2019 wird die "SLR Academy" den Betrieb eines Golf-Internats für Schüler ab 14 Jahren aufnehmen. Die Trägerschaft und die pädagogische Betreuung der bis zu 20 Internatsschüler wird dabei der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar übernehmen. Und auch über den Schulabschluss hinaus leistet die SLR Academy Hilfestellung bei der Beratung und Begleitung der Bewerbung beziehungsweise des Studiums an einem College in den USA. Eine Anschluss-Betreuung derjenigen, die sich den Traum vom Profi erfüllen möchten und können, bietet die Sport Management Agentur des Golf Clubs St. Leon-Rot "SMA - Athlete & Sports Management". Diese einzigartige Förderung in allen entscheidenden Bereichen der Entwicklung ist damit deutschlandweit die beste Chance für ambitionierte Athleten und Trainer ihre Ziele zu erreichen.

"Die SLR Academy ist ein klares Bekenntnis des Golf Club St. Leon-Rot zum Leistungssport mit all seinen Konsequenzen. Sie ist ein weiteres herausragendes Beispiel für die Leidenschaft, mit der unser Mäzen und Präsident, Dietmar Hopp, die Jugend- und Leistungsförderung mit stets neuen Ideen weiterentwickelt. Auf diese Weise werden wir mehr Talente aus unserer Heimat und darüber hinaus dabei noch besser begleiten können, ihre großen Träume zu erfüllen oder zu übertreffen", freut sich Klub-Geschäftsführer Eicko Schulz-Hanßen. "Gerne träumen wir mit unserer Jugend groß und wie schön wäre es, wenn eines dieser Talente einmal eine olympische Medaille erringt oder ein Major Turnier für sich entscheidet."