St. Leon-Rot. (RNZ) Nach dem Fund von drei getöteten Hundewelpen am Samstag bei St. Leon-Rot hat die Tierrechtsorganisation Peta jetzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. "Bitte helfen Sie mit, diese brutale Tat aufzuklären", appellierte eine Sprecherin der Organisation in einer Mitteilung. Der Täter müsse für sein gewaltsames Vorgehen zur Rechenschaft gezogen werden.

Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz und könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. "Wer einem wehrlosen Tier so rücksichtslos Schmerzen zufügt, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück", sagte die Sprecherin.

Zwei Jugendliche hatten die drei verwesten Tierkadaver in einem Jutesack im Kraichbach entdeckt und aus dem Wasser gezogen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei den toten Tieren um etwa drei bis vier Wochen alte Welpen handelt. Unbekannte hatten sie demnach erschlagen und in dem Sack in den Bach geworfen. Das zuständige Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises ist in die Ermittlungen eingeschaltet.

Info: Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wiesloch unter der Telefonnummer 0 62 22 / 57 09 0 entgegen. Zeugen können sich ebenso telefonisch unter 0 15 20 / 73 73 34 1 oder per E-Mail bei Peta melden, auch anonym.