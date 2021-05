Auch die Nummer 50 will die Stadt Walldorf modernisieren. Insgesamt soll das mehr als 1,6 Millionen Euro kosten. Foto: Pfeifer

Walldorf. (seb) Die Wohnhäuser haben die Sanierung "bitter nötig": So drückte es CDU-Stadtrat Uwe Lindner aus und der Rest des Walldorfer Gemeinderats war seiner Meinung. Mehr noch: Einhellig war man auch für einen höheren Energieeffizienzstandard, auch wenn dadurch Mehrkosten von rund 100.000 Euro entstehen. Und so beläuft sich das Modernisierungsvolumen für die städtischen Gebäude in Ziegelstraße 46 und 50 auf über 1,6 Millionen Euro.

Die in die Jahre gekommene Substanz der aus den 1960er Jahren stammenden Häuser mit zusammen 20 Wohnungen wird nicht einfach nur auf Vordermann gebracht, wie Stadtbaumeister Andreas Tisch darlegte. Man widmet sich dabei vordringlich der Senkung des sogenannten Primärenergiebedarfs.

Momentan seien die Fassaden der beiden Wohngebäude praktisch ungedämmt, so Tisch, es gebe überdies keine Zentralheizung, "sondern nur Öl-Einzelöfen", da sei "viel zu tun".

Im Fall des jetzt gewählten Effizienzstandards KFW 55 sinkt der Energiebedarf um 45 Prozent gegenüber einem normalen Referenzgebäude. Die Stadt rechnet mit einem Verbrauch von unter 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr – natürlich abhängig vom Nutzerverhalten. Die Bedarfssenkung wird möglich dank stärkerer Dämmung von Außenwänden, oberster Geschoss- und Kellerdecke sowie dreifachverglasten Fenstern mit besserem Wärmeschutz. Die Heizung arbeitet mit einer Wärme-Pumpe (Luft/Wasser) und Fotovoltaik auf dem Dach.

Im Raum stand auch der Standard KFW 70 mit einer nur 30-prozentigen Verbesserung der Energiebilanz gegenüber einem Referenzgebäude, das hatte die Verwaltung wegen verschiedener Förderkulissen durch die öffentliche Hand vorgeschlagen. In den Vorberatungen war die Frage intensiv diskutiert worden, der Gemeinderat aber war nach dem Motto "wenn schon, dann richtig" für die höhere Effizienzklasse.

Darüber hinaus geht es auch darum, die Häuser wohnlicher zu machen und heutigen Bedürfnissen anzupassen. Neben einer Satellitenanlage für den Fernsehempfang ist die wichtigste Änderung, Balkone neu zu installieren. Sie werden in Stahl ausgeführt und von außen an den Gebäuden installiert, damit müssen praktisch nur neue Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden.

Uwe Lindner war mit beiden Energiestandards einverstanden, wobei er mit Blick auf den Klimaschutz die höhere Kohlendioxid-Reduktion befürwortete. Petra Wahl (SPD) unterstrich, wie dringend die Sanierung ist, freute sich, dass die Bewohnerinnen und Bewohner während der Sanierung im jeweiligen Haus bleiben können, und lobte sowohl Balkone als auch Fotovoltaikanlage.

Ein zeitgemäßer baulicher und energetischer Zustand war Hans Wölz (Grüne) wichtig. Der höhere Effizienzstandard sei "bestens geeignet" als Beitrag zum Klimaschutz, die Mehrkosten hielt Wölz für vertretbar. Er freute sich auch, dass die Walldorfer Stadtwerke den Bewohnerinnen und Bewohnern einen günstigeren Strompreis als marktüblich bieten. Auch Dagmar Criegee (FDP) befürwortete die höhere Energieeinsparung. Sie lobte zudem das Wohnraumkonzept der Stadt: dezentral nämlich, sodass die Berechtigten mittendrin im Leben der Stadt sind. Sie hätte sich nur gewünscht, dass man sich diesen Häusern schon früher gewidmet hätte.