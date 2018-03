Zankapfel im Gemeinderat: Sanierung und Umbau der Leimbachtalschule wurden bei der Haushaltsverabschiedung unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Die Kosten für die Auslagerung des Betriebs in Container sind auf über drei Millionen gestiegen. Foto: Rößler

Dielheim. (rö) Dielheims Gemeinderat hat am Montagabend den Haushaltsplan fürs laufende Jahr verabschiedet. Das geschah bei zwei Gegenstimmen von Heino Freund und Ernst Hofstetter (beide CDU). Außerdem wurden auf Antrag der CDU-Fraktion die Ausgaben für den Umbau und die Sanierung der Leimbachtalschule unter Finanzierungsvorbehalt gestellt: Das wurde bei sieben (CDU) zu sechs ("BürgerInnen" und SPD) Stimmen sowie einer Enthaltung (Bürgermeister Thomas Glasbrenner) beschlossen.

Haushaltsreden der drei Fraktionssprecher im Dielheimer Gemeinderat Klaus Eberle (CDU) begründete den Antrag auf Finanzierungsvorbehalt für den Schulumbau (siehe Artikel oben) unter anderem damit, dass die CDU weitere wichtige Projekte wie die Sanierung von Schwimmbad, Kulturhalle und Leimbachhalle sehe. Auch die Entwicklung der Ortskerne und der Ausbau des schnellen Internets seien wichtige Bestandteile einer modernen Infrastruktur. Die CDU wolle dafür aber weder Steuer- noch Gebührenerhöhungen oder die Reduzierung von Freiwilligkeitsleistungen. Positiv seien die Erweiterung des Kindergartens Balzfeld, die Erneuerung der Wasserversorgung und der Ausbau barrierefreier Bushaltestellen. Ute Sender (Bürgerinnen) sprach von einer "soliden Finanzsituation", die man aber teils mit der Rückstellung von Sanierungsmaßnahmen erreicht habe. "Das holt uns jetzt wie ein Bumerang ein", sagte sie, betonte aber, dass sich die Bürgerinnen klar zum Schulumbau bekennen. Der positiven Entwicklung des Neubaugebiets Erlenbachwiesen trage man unter anderem mit der Erweiterung des Balzfelder Kindergartens Rechnung. Um den Bedarf an Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen für Senioren zu decken, stehe man Investoren offen gegenüber. Ute Sender sprach zudem das Engagement vieler Bürger für die Integration von Flüchtlingen an, "ein starkes Signal". "Man kann sich auch arm sparen", forderte Markus Wodopia (SPD) seine Gemeinderatskollegen dazu auf, "gut zu überlegen, wenn wir irgendetwas auf die lange Bank schieben". Das gilt nach seinen Worten ganz besonders für die Leimbachtalschule, bei der man lange "nur das Notwendigste gemacht" habe. Die Umlegung der Erlenbachwiesen bezeichnete Wodopia als "Meilenstein", mit der Erweiterung des Kindergartens Balzfeld gestalte man das Betreuungsangebot attraktiver. Die Aufnahme von Flüchtlingen bleibe "eine christliche und soziale Aufgabe". Wodopia freute sich über die Zustimmung zum SPD-Vorschlag einer Ruftaxi-Verbindung nach Meckesheim. (rö)

Klaus Eberle hatte den Antrag der CDU mit den neuerlich gestiegenen Kosten für die Schule begründet, über die man bei der jüngsten Klausurtagung des Gemeinderats informiert worden war. Demnach kommen zu fast 11,4 Millionen für Umbau und Sanierung noch über drei Millionen Euro für die Anmietung der Container, in die der Schulbetrieb während der Bauzeit ausgelagert werden soll. Damit sei man bei einer Summe angelangt, die es notwendig mache, noch einmal an die Details zu gehen, sonst nehme sich die Gemeinde jeden Handlungsspielraum für die kommenden Jahre. Die energetische Sanierung und Modernisierung des Gebäudes stünden außer Frage. Für Teile der CDU stellten jedoch Arbeiten im Bestand ohne die tief in die Gebäudestruktur eingreifenden Maßnahmen für die Gemeinschaftsschule das Höchstmaß dar.

"Wir Bürgerinnen bekennen uns klar zur Gemeinschaftsschule und zur Generalsanierung, auch wenn es den Haushalt stark belasten wird", hatte dagegen Ute Sendner in ihrer Haushaltsrede erklärt. Das bedeute aber nicht, dass man nicht "noch irgendwo Kosten reduzieren" könne, sagte sie später in der Diskussion. "Ein grundsätzliches Verschieben wird es mit der SPD nicht geben", machte auch Markus Wodopia den Standpunkt seiner Fraktion deutlich. Über die Größe und Kosten der Ausweichquartiere könne man trotzdem reden.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner wollte die Verwaltung "nicht als Buhmann" da stehen lassen. Beim Thema Container sei "zwei Jahre lang rumgeeiert" worden, nun habe man darauf gedrängt, dass Zahlen auf den Tisch gekommen seien. "Jeder muss sich fragen, ob es der richtige Weg war, 2013/14 ohne verlässliche Zahlen den Weg zur Gemeinschaftsschule zu gehen", sagte der Bürgermeister.

Im ersten doppischen Haushalt der Gemeinde selbst hatte sich gegenüber der Einbringung im Januar wenig geändert, wie Kämmerer Hagen Zuber aufzeigte. Es bleibt im Ergebnishaushalt bei Einnahmen von fast 19 Millionen und Ausgaben von rund 20 Millionen. Um das geplante Investitionsprogramm mit Schule, Erweiterung des Kindergartens ins Balzfeld, Kanalsanierungen und Neuausrichtung der Wasserversorgung durchziehen zu können, muss man den Schuldenstand gehörig erhöhen: um fünf (auf 6,5) Millionen im Kernhaushalt, um 3,4 (auf 3,75) Millionen im Eigenbetrieb Wasserwerk.