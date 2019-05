Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (seb) Die Stelle des St. Leon-Roter Gemeindevollzugsdiensts (GVD) ist seit einigen Monaten vakant. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Neubesetzung der Stelle, worüber weitgehend Einigkeit herrschte, und den Antrag der FDP auf noch einen weiteren Mitarbeiter. Nach intensiver Debatte einigte man sich auf 1,5 Stellen (15 Ja, 4 Nein, 2 Enthaltungen), nachdem zwei volle Stellen abgelehnt worden waren (12 Nein, 7 Ja, 2 Enthaltungen).

Allseits für dringend erachtet wurde die Bestrafung von Rasern und Falschparkern. Wie umfangreich die Tätigkeit des GVD darüber hinaus in Sachen Sicherheit und Gewährleisten eines "guten Zusammenlebens" ist, legte Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb dar. Ein weiterer Mitarbeiter sei auch im Fall von Krankheit oder Urlaub sinnvoll, so Schwalb. Er strukturiere das Sachgebiet seit einiger Zeit um, wolle Abläufe optimieren, mehr Bürgeranliegen aufgreifen und präventiv tätig sein: "Es ist wichtig, in der Fläche kontinuierlich Präsenz zu zeigen."

Torsten Weis (FDP) plädierte für zwei volle Stellen, das "Riesenaufgabengebiet" (das Landespolizeigesetz liste 80 Punkte auf) sei sonst nicht zu bewältigen. Siegfried Köck (Freie Wähler) meinte, zunächst brauche man "eine sinnvolle Parkraumbewirtschaftung" und weitere Richtlinien. Dann gelte es, Erfahrungen zu sammeln, ehe man entscheide.

Mit Blick auf das große Tätigkeitsfeld war Roman Heger (Union) für zwei Beamte, nicht notwendigerweise in Vollzeit. Udo Back (CDU) selbst war für mehr als eine Stelle, der GVD müsse länger als bis 16 Uhr tätig sein. In seiner Fraktion aber seien nicht alle überzeugt von der Leistungsbilanz des GVD.

Die Junge Liste, so Manuel Thome, vermisse konkrete Zielsetzungen und sei nicht zufrieden mit dem bisherigen GVD. Walldorf habe vier GVD-Beamte, sprach sich Prof. Wolfgang Werner (SPD) für mindestens zwei volle Stellen aus. Die Mehrheit der braven St. Leon-Roter müsse vor denen, die andere belästigten oder gefährdeten, geschützt werden. Mit der Arbeit des früheren GVD-Beamten recht zufrieden zeigte sich Marina Krenzke (Grüne) und war für 1,5 oder zwei Stellen.