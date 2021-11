Von Sebastian Lerche

Rauenberg. Erträge von 30.000 Euro aus dem Holzverkauf sieht der Rauenberger Forstwirtschaftsplan für 2022 vor. Bei Ausgaben von insgesamt über 39.000 und Einnahmen von rund 33.000 Euro steht unterm Strich voraussichtlich ein Minus von zirka 6000 Euro. In diesem Bereich, mit kleinem Plus oder Minus, bewege sich der Plan stets, erklärten Forstbezirksleiter Philipp Schweigler und Revierförster Bernd Niederer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Einhellig stimmte der Rat dem Plan zu.

Was die nüchternen Zahlen nicht offenbaren, sind die vielfältigen Sorgen, die die Förster bewegen. Schweigler nannte zuvorderst den Klimawandel mit deutlich intensiveren Hitze- und Trockenheitsphasen. Er blickte auf die Sommer 2003, 2018 und 2019 zurück: Derartige Extreme seien für den Wald viel dramatischer als stetige Veränderungen, so Schweigler, "und so einen Hammer wird es künftig häufiger geben".

Fest stehe, dass unser Wald sich verändern werde, so der Forstbezirksleiter. Von Natur aus werde er in Jahrzehnten oder Jahrhunderten wahrscheinlich so aussehen wie momentan die von Eichen dominierten, lichten Wälder beispielsweise in Südfrankreich – die kaum den dichten Baumbeständen heute in Deutschland ähnelten, wie er anhand von Bildern zeigte.

Bernd Niederer fügte an, dass statt Wald auch durchaus Freiflächen bleiben könnten: Nach Rodungen für die Mühlhausener Umgehungsstraße seien von selbst Blühwiesen entstanden, "das war schön". Die Frage sei also: Kann ein Wald erhalten werden, den der Mensch auch nutzen kann? "Der Wald braucht den richtigen Anstoß", so Schweigler. Mit Hilfe des Menschen könnte der einheimische Wald vielleicht dem Klimawandel widerstehen, ohne sich grundlegend zu verändern. Darum dreht sich Schweigler zufolge aktuell die intensive Forschung der Forstfachleute. So pflege man Eiche, Elsbeere oder andere Arten, die Hitze und Trockenheit, aber auch unsere Winter, eher aushalten, und entferne die Konkurrenz, die vielleicht kurzfristig schneller wachse und das Licht für sich beanspruche, aber langfristig nicht durchhalte.

Nachpflanzen von heimischen, trockenheitstoleranten Arten ist eine weitere Möglichkeit, auf Rauenberger Gemarkung setzt der Forst aber vordringlich auf die Naturverjüngung: die Förderung des eigenständigen Vermehrens der heimischen Bäume, sodass eine Vielfalt an den Standort angepasster Arten nachwächst.

Dazu passt nicht ganz der Douglasienbestand am Galgenberg, wie Bernd Niederer einräumte. Das sei kein natürlicher Wald, sondern eine über 100 Jahre alte Holzplantage. Das nicht heimische Nadelgehölz sei als Werkstoff durchaus verwendbar.

"Die Eiche ist der Hoffnungsträger, der uns in die Zukunft begleiten kann", meinte Niederer: Wenn man Bäume nachpflanze, dann diese, zudem pflege man gegenwärtig beispielsweise die Bestände bei Rotenberg. Nach zahlreichen Anfragen aus der Bürgerschaft betonte er in der Sitzung, dass er absichtlich heruntergefallene Äste oder abgestorbene Bäume im Wald belasse: Totholz könne den Artenreichtum mehren – er gebe es keinesfalls als Brennholz ab.

Das Eschensterben, verursacht durch das "Falsche weiße Eschen-Stängelbecherchen" und dem Pilzbefall folgende Schadinsekten, mache den Beständen im Hochholz-Kapellenbruch bei Malschenberg nach wie vor zu schaffen, so Niederer. Gegenwärtig seien die Forstleute dabei, weitere Eschen aus dem Wald an der Bahnlinie zwischen Malschenberg und Rot herauszuholen – alle abgestorben. Allgemein bemühe sich die Forschung, so Schweigler, pilzresistente Eschen zu finden und zu vermehren.

Niederer ergänzte, dass sich der Boden in der Region noch immer nicht von den vergangenen Rekordsommern erholt habe, selbst wenn 2020 und vor allem 2021 durchaus niederschlagsreicher gewesen seien. Die oberen Schichten seien vielleicht durchfeuchtet, aber in 40 bis 50 Zentimetern Tiefe sei die Trockenheit noch da. "Also noch mal zwei oder drei so feuchte Jahre, bitte." Schweigler erläuterte auf Nachfrage, dass es dem Wald in der Region wie dem in ganz Baden-Württemberg gehe: Rund 40 Prozent seien geschädigt.

Zu Aufforstungsbemühungen befragt, berichtete Niederer unter anderem von den Ausgleichsmaßnahmen für die Mühlhausener Umgehungsstraße. Junge Setzlinge seien ökologisch kein Vergleich mit alten Bäumen, deren CO2-Abbau und dem Beitrag zur Artenvielfalt. Und aus über 5000 Jungpflanzen pro Hektar werden ihm zufolge weniger als 100 Bäume – nach 100 Jahren. Andererseits: Bei der Naturverjüngung starteten auf einem Hektar zunächst durchaus 500.000 Jungpflanzen.

Zu den hohen Bauholzpreisen erklärte Schweigler, dass das Geld sicher nicht beim Forst ankomme: Der verdiene sogar weniger, da nach den Rekordsommern viel Totholz anfalle, das Angebot also hoch sei und damit der Preis sinke. Die holzverarbeitende Industrie wiederum könne sich über eine hohe Nachfrage gerade aus dem Ausland freuen.

Nachdem die Forstleute betont hatten, vordringlich heimische Arten zu fördern, kam die Frage aus dem Rat, ob auch fremde, etwa mediterrane Bäume für einen zukunftsfesten Wald hier angesiedelt werden könnten. Da zögerte Niederer: Es werde viel geforscht, "aber es gibt nicht die eine Traumbaumart". Es gehe nicht nur um das Aushalten von Hitze und Trockenheit, die neuen Arten müssten auch den Winter hierzulande ertragen.