So wie in Walldorf-Süd, das dieses Luftbild zeigt, könnten die begrünten Dächer aussehen, die die Gemeinde Dielheim jetzt für das geplante Wohngebiet „Neuwiesen“ am Horrenberger Ortsrand vorgeschrieben hat. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Dielheim-Horrenberg. "Dass das hier nicht der Kuschelkurs wird, war mir im Vorfeld klar", meinte Bürgermeister Thomas Glasbrenner, nachdem er dem Gemeinderat eine für ihn "spannende und nachdenkenswerte" Idee vorgeschlagen hatte. Er plädierte für die Pflicht zur Dachbegrünung im Neubaugebiet "Neuwiesen" – was in Ortschaftsrat, technischem Ausschuss und schließlich im Rat durchaus kontrovers diskutiert wurde. Der Rat stimmte schließlich bei 13 Ja- und drei Nein-Stimmen für Gründächer.

Einheitlich Grün auf allen Wohnhäusern der um die 60 Baugrundstücke des knapp 4,5 Hektar großen Gebiets am Horrenberger Ortsrand, oberhalb des Norma-Markts: Derartiges gab es in der Gesamtgemeinde noch nie und hat auch sonst noch Seltenheitswert.

Es ist aber im Kommen, meinte der Bürgermeister und zählte die Vorteile auf. Das Kleinklima im Wohngebiet profitiert laut Glasbrenner, da begrünte Dächer die Luftqualität verbessern und im Sommer durch Verdunstung die Temperatur der näheren Umgebung senken. Dachgrün und sein Erdreich halten Niederschläge zurück, dadurch kann man bei einer Zisterne zum Regenwassersammeln sparen. Die Bepflanzung schluckt Schall, reduziert also Lärm, die Gebäudedämmung wird zudem verbessert, so Glasbrenner. Ein flaches Dach könne zudem besser für eine Fotovoltaikanlage, die per Landesgesetzgebung ab Mai erforderlich ist, genutzt werden, ergänzte er.

Ein begrüntes Dach steigert außerdem die Artenvielfalt und kann als Teil des ökologischen Ausgleichs für den Eingriff in die Natur durch die Bebauung gewertet werden – zumindest wenn das Substrat, also der Boden für die Pflanzen, stärker als zehn Zentimeter ist. Dies ist nun eine zusätzliche Vorgabe im Bebauungsplan. Wird der ökologische Ausgleich günstiger, sinkt auch die Kostenbeteiligung der Bauwilligen. "Wir diskutieren so viel über Klimaschutz, irgendwo müssen wir anfangen."

Damit einhergehend hätten die Dächer nur noch flach oder leicht geneigt sein können: Das hatte der Ausschuss so nicht gewollt und auch der Gemeinderat ließ nun andere, eher klassische Dachformen zu, mit einer Neigung bis 35 Grad, auch wenn das Erdreich an Schrägen dann gesondert festgehalten werden muss. Der Ortschaftsrat derweil hatte sich gegen Glasbrenners Vorschlag ausgesprochen, die Bebauung direkt am Neuwiesenweg aus optischen Gründen von der Dachbegrünungs-Pflicht auszunehmen: Wenn schon, dann einheitlich, hieß es, was die Ratsmehrheit bestätigte.

Ausnahmen gibt es trotzdem: Wenn beispielsweise eine Fotovoltaikanlage statt auf Ständerwerk direkt aufliegend im Dach integriert wird, kann hier natürlich nicht begrünt werden – dann ist wiederum eine Zisterne Pflicht. "Ein Wintergarten muss auch nicht begrünt werden, das wäre absurd", so Glasbrenner. Er ergänzte, dass man eigentlich schon die Öffentlichkeit und die Behörden im beschleunigten Verfahren um Stellungnahmen zum Bebauungsplan hatte bitten wollen, diese Änderung aber schien ihm wichtig genug, noch etwas abzuwarten.

"Das geht mir zu weit", sagte Klaus Eberle (CDU): Eine Pflicht für alle Häuser dort, das könne er nicht mittragen. Es gebe bereits so viele Vorgaben an Häuslebauer, "das muss man ja auch bezahlen können". Ein klassisches Dach könne man vielleicht noch mit Eigenleistung decken, aber für die jetzt angesprochene Begrünung benötige man Fachleute. Allenfalls eine Empfehlung zur Dachbegrünung wäre für ihn denkbar.

Die Kosten schätzte Bürgermeister Glasbrenner "nicht erheblich höher als beim herkömmlichen Dach" ein, hinzu kämen die erwähnten Vorteile, etwa die Kostensenkung bei der Zisterne. CDU-Rat Gustav Trumps Einwand, günstige, schnell zu errichtende Fertighäuser hätten statische Probleme mit Gründächern, wollte der Bürgermeister auch nicht ohne Weiteres gelten lassen. Markus Wodopia (SPD) sah Dachgrün auch nicht als "den Kostentreiber": Sein begrünter Carport, der überdachte Abstellplatz fürs Auto, wirke nicht schwerer als "normale" und sei pflegeleicht.

"Das ist ein konsequenter Schritt im aktiven Klimaschutz", meinte Josef Blum (SPD). So mache man aus "Neuwiesen" ein "Modell-Baugebiet". So sei der Wärmestau unter Fotovoltaik auf einem begrünten Dach weniger problematisch als auf einem klassischen Ziegeldach. Blum brachte vertiefend einen Vorschlag ein, den Glasbrenner gerne aufnahm und den die Ratsmehrheit akzeptierte: Es sollte in der Vorgabe zwischen "intensiver" und "extensiver" Dachbegrünung unterschieden werden. "Intensiv" hieße, dass auf dem Dach ein veritabler Nutzgarten mit dicker Erdschicht angelegt wird. Da hielt die Mehrheit eine "extensive" Dachbegrünung für sinnvoller, die anspruchslose, pflegeleichte Pflanzen auf einer dünneren Substratschicht vorsieht.

Ihre anfänglichen Zweifel hätten sich nun gelegt, meinte Ute Sendner (BürgerInnen): Solange es "keine Bonsai-Bahnstadt" mit "lauter viereckigen Klötzen, die alle gleich aussehen" werde – eine Anspielung auf Heidelbergs Wohngebiet am Bahnhof – und stattdessen eine gewisse Vielfalt bei den Dachformen möglich bleibe, stehe sie dem positiv gegenüber. Die Vorgabe fürs gesamte "Neuwiesen"-Gebiet sei ein großer Schritt in eine neue Richtung, "ein Pilotprojekt", aber "vom Klimaschutz-Gedanken her kann ich nichts gegen eine Dachbegrünung sagen". Ganz konsequent sei man hier aber nicht, gab sie zu bedenken. Man hätte auch mehr Energieeffizienz oder ein autofreies Wohngebiet fordern können, "das wäre aber wohl übertrieben".