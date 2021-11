Von Tobias Törkott

Dielheim. Ortsausgang Dielheim in Richtung Rauenberg, kurz nach 17 Uhr an einem Dienstagabend. Es dämmert schon leicht. Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern und ein Team der Verwaltung um Bürgermeister Thomas Glasbrenner wartet an der Ecke Hauptstraße/Pestalozzistraße. Der Feierabendverkehr ist in vollem Gange. "Der Zebrastreifen ist nicht so präsent, wenn man aus Rauenberg kommt", sagt eine Frau. Man müsse sehr stark abbremsen, erklärt sie. Ein anderer Mann nennt eine ähnliche Situation aus Nußloch. Auch das Tempo-30-Schild regle erst nach dem Zebrastreifen in Richtung Ortsmitte den Verkehr runter, wird in der Runde moniert. Doch was kann man hier ändern?

Start zur zweiten Tour: Die Teilnehmenden stehen in der Nähe des Dielheimer Ortsausgangs in Richtung Rauenberg. Dort ist ein Zebrastreifen, der schwer einsehbar sein soll. Foto: Törkott

Die Frauen und Männer, die auf einer Tour durch Dielheim unterwegs sind, halten beim zweiten Teil des Fußverkehrschecks wieder Ausschau nach Stellen im Ortsbild, an denen Fußgänger womöglich einer Gefahr ausgesetzt sind. Bei der ersten Runde führte die Strecke noch durch den Ortskern selbst. "Schmale Gehwege oder Parkmarkierungen wurden angesprochen", berichtet Glasbrenner gegenüber der RNZ. Und besonders Erstgenanntes scheint auch nach der zweiten, etwa eineinhalbstündigen Strecke durch Dielheim eines der größeren Probleme zu sein.

Bei Tour zwei stehen vor allem Wege rund um die Leimbachtalschule im Fokus – und da gehört der Bereich um den Zebrastreifen am Ortsausgang dazu. "Das ist schon gefährlich", sagt ein anderer Teilnehmer, der auch die Eltern in die Pflicht nimmt. Denn diese würden ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, was zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führe. Moritz Müller vom begleitenden Büro "Planersocietät" rät zu einer möglichen weiteren Begehung – dann Mal gezielt mit den Eltern.

Auch die Schulbus-Situation rund um die Leimbachtalschule wird kritisch beäugt. "Das müssen wir nach dem Bau nochmals betrachten", wirft Ordnungsamtschef Uwe Bender ein. Aktuell wird die Leimbachtalschule aufwendig umgebaut, Teile der Zufahrten sind gesperrt, beziehungsweise die Verkehrsführung um den Komplex hat sich geändert.

Es geht weiter in Richtung Querstraße/Rauenbergerstraße: Von dort laufen ebenfalls zahlreiche Schülerinnen und Schüler zur Schule oder nach Hause. Zunächst kritisiert ein Teilnehmer das Fehlen eines Gehweges in der Querstraße. "Ich laufe hier nicht freiwillig mit Kindern entlang." Eine Mutter entgegnet, sie würde den Bereich als "Shared Space" ansehen, also einen Bereich, den sich Autofahrer und Fußgänger teilen. Verkehrsexperte Müller fügt an: "Das könnte man bei der Gestaltung auch optisch hervorheben." Ihm fällt im Kreuzungsbereich die schwierige Einsicht auf: "Man könnte die Straßen etwas verengen", schlägt er vor. So sollen durchfahrende Autos verlangsamt werden. Auch könnten Gehwege weiter in den Kreuzungsbereich gezogen werden, damit wären Fußgänger besser sichtbar. Während der Tross von etwa 20 Personen sich weiter – die Rauenberger Straße entlang – Richtung Waldstraße in Bewegung setzt, bleiben Uwe Bender und Marcel Mohr, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes, noch etwas stehen, machen Fotos vom Kreuzungsbereich und sprechen über mögliche Verbesserungen.

Hoch Richtung Sportplätze kommen erneut die Gehwege zur Sprache. Problematisch werde es hier mit einem Kinderwagen oder auch für andere Verkehrsteilnehmer, die breitere Wege benötigen. "Ist ein Gehweg bei der Planung weniger wert als eine Straße?", fragt ein Teilnehmer, und zielt damit auf die Planung von vor vielen Jahren ab. Eigentlich hätten die Wege breiter sein sollen, hier scheiterte es wohl an der Umsetzung, so die Verwaltung. Im Bereich zwischen Wald-, Goethe- und Rauenberger Straße kommt eine fehlende Querungsmöglichkeit erneut zur Sprache. Drei Straßen treffen teilweise höhenversetzt aufeinander, die Kurven sind schwer einsehbar. Was kann hier helfen? "Hier müsste man überlegen, einen Fußgängerüberweg zu ermöglichen", meint Bender, weist aber direkt auf die unterschiedlichen Abstände an den Einmündungen hin. Gemeinderätin Ute Sendner erklärt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht erst in den Ort laufen, wo es bessere Querungsmöglichkeiten gebe, sondern eben direkt über die Straße.

Weiter geht es, unter der Autobahn hindurch, in Richtung Waldspielplatz und Sportplätze. Auf der rechten Seite endet dann abrupt der Gehweg kurz vor dem Ortsausgang. Auf der linken Seite führt zwar ein Weg hoch zur Abzweigung Sportplatz, doch ist dieser genauso schmal wie viele im Ort. Ein Gehweg zum Spielplatz, der auf der anderen Straßenseite liegt, und eine zusätzliche Querung zum Sportplatz werden laut Experte Müller benötigt. Die Idee, einen zweiten Weg zu bauen, wird von allen Teilnehmenden positiv aufgefasst. Denn besonders während der Corona-Krise sei der Waldspielplatz von vielen Familien stark frequentiert worden. "Die Eltern haben wegen der Wege sogar bei der Verwaltung angerufen", sagt Bender. Er zeigt auf die Markierungen mit Leuchtreflektoren, die den vorhandenen schmalen Weg zum Sportplatz zumindest etwas kenntlicher machen. Bender sagt aber: "Man sieht als Autofahrer nicht, ob da zwei oder drei Personen die Straße queren." Wünsche, die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 4171 in diesem Bereich auf Tempo 50 zu regulieren, seien nach Angaben der Verwaltung schwer umsetzbar.

Wie es mit allen Ideen konkret weiter geht, wird die Abschlussveranstaltung am 24. November in der Kulturhalle zeigen. Dann sollen Lösungsvorschläge erarbeiten werden, mit denen die Gemeindeverwaltung bei den zuständigen Behörden vorstellig werden kann. Die Dokumente des Fußverkehrschecks mit Siegel des Planungsbüros und des Verkehrsministeriums sollen helfen: "Hier versprechen wir uns einen Impuls", so Bürgermeister Glasbrenner. Man zeige mit den angesprochenen Punkten auf, dass diese nicht nur eine Idee Dielheims seien, sondern habe dafür auch die Unterstützung von Experten und dem Ministerium.