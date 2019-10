Walldorf. (kvs) Traditionell stimmten die Musiker der Stadtkapelle Walldorf unter der Leitung von Manfred Guthörl die Gäste auf der Feiermeile auf die Eröffnung der Kerwe ein. Der Platz vor der großen Bühne füllte sich zusehends, als fröhlicher Schalmeienklang in der Hauptstraße den Einzug des Stadtoberhaupts ankündigte.

Angeführt von Gisela Peterka, der Tambourmajorin des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr, und in Begleitung zweier Walldorfer Störche, der historisch gewandeten Heimatfreunde, der Storchenküken und Vertreter Walldorfer Vereine erreichte Bürgermeisterin Christiane Staab die Bühne. Das bunte Bild der Storchenküken der Karnevalsgesellschaft und der jüngsten Fußballer des FC-Astoria stand im starken Gegensatz zum trübgrauen Himmel, der über Walldorf hing.

Foto: Pfeifer

In der Eröffnungsrede nahm die Bürgermeisterin in lyrisch freiem Versmaß, weitgehend frei von moralisierenden Fingerzeigen Ereignisse der vergangenen Monate aufs Korn. Zunächst jedoch begrüßte sie die Gäste aus Freeport, Hamburg, St. Max, dem Schwarzwald und Walldorf/Werra aufs Herzlichste. Um danach bitter enttäuscht zu verkünden, dass der dritte Walldorfer Kerwe-Storch alias Arnim Töpel im Norden der Republik weilt und das wichtigste Walldorfer Ereignis verpasst.

Selbstverständlich durften auch die kleinen Frotzeleien gegen die Nachbarn Sandhausen, St. Leon-Rot, Wiesloch und Reilingen nicht fehlen. Vor allem die geruchsintensiven Ereignisse wie der Deponiebrand sorgten für Lacher im Publikum. Natürlich wurde auch das Thema der "Monsterkreuzung" nicht ausgespart.

Neben der Lokalpolitik spiegelte die Rede aber auch das derzeit international meist diskutierte Thema wider - "Fridays for Future" und das Engagement der Jugend für ihre Zukunft. Grundlegend, so Christiane Staab, sympathisiere sie mit der jungen Generation; doch es gehe nicht um Schuldzuweisung, sondern um gemeinsame Lösungen.

Vergnügen auf dem Rummelplatz gesorgt. Foto: Pfeifer

Begeisterten Szenenapplaus erhielt sie für die neue Wocheneinteilung: "Saturday for no Handy, Sunday for no Waschmaschin, Monday for Zimmer selber aufräumen, Tuesday for auch bei Regen selber in die Schule laufen, Wednesday for Tisch decken, Thursday for Spieleabend ohne Instagram und Facebook checken." Ihr kurzer Ausflug in die eigene Jugend mit Kampf gegen sauren Regen, Atomraketenstationierung und No-Future-Gefühl machte klar, dass der stete Wandel der Welt "des Menschen Schicksal ist: Mach was draus."

Dass Walldorf da mit gutem Beispiel vorangeht, zeigte die Bürgermeisterin anhand der ökologischen Bemühungen der Stadt auf. Ob Apfeltag, Bienenweiden, Feldholzinseln, Lerchenfenster oder Insekten-Saftbar, ihr war die Begeisterung über diese erfolgreichen Aktionen anzumerken. Mit lautem Klang unterstrich die Kerweschelle ihre Bitte an die Walldorfer Bürger nach Entsiegelung von Gartenflächen. "Der Natur in der Stadt eine gute Zukunft zu geben", ist das erklärte Ziel.

Auch wenn Bürgermeister- und Gemeinderatswahl schon etwas länger zurückliegen, dankte Staab für ihre Wiederwahl und freute sich als Stadtoberhaupt, die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 1250. Geburtstag Walldorfs im kommenden Jahr mitzuerleben. Der Schalk saß ihr im Nacken, als sie die neusten Ereignisse im Heidelberger Gemeinderat kommentierte und konstatierte: "Anstrengend ist die Demokratie, aber an Flaschen verlieren dürfen wir sie nie."

Das Fest der Vereine, wie sich die Kerwe versteht, lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder, ohne deren Einsatz ein solches Fest, das viel Freude bringt und das gesellschaftliche Leben einer Gemeinde bereichert, nicht möglich wäre. Der von Herzen kommende Dank der Bürgermeisterin galt den Helfern der Vereine, den Mitarbeitern der Stadt und des Bauhofs, des DRK, der Polizei sowie der Feuerwehr.

Bürgermeisterin Christiane Staab eröffnete die Walldorfer Kerwe mit dem Fassbieranstich vor zahlreichen Zuschauern. Foto: Pfeifer

Traditionell beendet das "Badnerlied", das von Groß und Klein, Alt und Jung textsicher interpretiert wurde, die offizielle Eröffnung. Nachdem in den letzten Jahren der obligatorische Fassanstich eher ein Desaster war, hatte in diesem Jahr Rainer Scholl (Getränke Wipfler) in der Vorbereitung wohl ganze Arbeit geleistet. So verhieß der zum "Welde-Orakel" erhobene Fassanstich mit nur einem einzigen Schlag beste Aussichten für das Kerwe-Wetter.

Foto: Pfeifer

Es war wohl dem Wetter geschuldet, dass die Nachfrage nach dem Freibier eher schleppend in Gang kam. Umso ungetrübter war die Feierlaune der Walldorfer. Und das bunt gemischte Programm hatte auch für jeden etwas zu bieten. Von traditioneller Musik des Spielmannszugs der Feuerwehr, der Stadtkapelle oder des Akkordeonorchesters über aktuelle Songs von "Blue Jeans", "Art Donuts" oder Sten bis hin zu den "Bremer Stadtmusikanten" des Blinklichtertheaters war die Palette breit gefächert. Der sonnige verkaufsoffene Sonntag lockte dann auch noch zum Einkaufsbummel.