Von Tobias Törkott

Wiesloch. Die Wieslocher Schlossstraße war auf Höhe des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) am Freitagnachmittag gesperrt. Klar, freitags ist Markt auf dem Adenauerplatz, da geht generell nicht viel, sollte man denken. Doch die Sperrung an der Kreuzung zur Gerbersruhstraße hat mit Obstständen und Käsehändlern nichts zu tun: Die Klima-Aktivisten der Wieslocher Fridays-For-Future-Gruppe haben ab 11.30 Uhr eine 90 Minuten andauernde Demo angemeldet. Wobei, eine Demo ist das per se nicht, eher eine "Umfunktionierung der Straße", so kündigt es FFF im Vorfeld in den sozialen Medien an.

"Wir haben hier einen Diskussionskreis, spielen verschiedene Spiele", sagt Henrik Wieditz im Gespräch mit der RNZ und zeigt auf einen Kreis mit Papp-Hockern hinter der Absperrung. Weiter hinten spielen andere gerade Spikeball, eine der Trendsportarten des Sommers. Im Hintergrund wummert die Musikbox. FFF-Mitglieder verteilen Äpfel, reden mit Passanten. "Das ist eine Aktion, um zu zeigen, dass die Stadt lebenswerter ist, wenn keine Autos durchfahren. Wir zeigen, wie man die Straße besser nutzen kann", sagt Wieditz.

Die Aktion scheint gut anzukommen. Philipp Schimmel malt mit seiner vierjährigen Tochter Leni mit Kreide auf den Boden. Er findet, dass solche Aktionen häufiger stattfinden sollten. Beide sind extra aus Rauenberg und gezielt in die Wieslocher Schlossstraße gekommen. "Ich finde das cool und bin dafür, dass weniger Autos fahren sollten", sagt er. Seine Tochter bringt ihm gerade einen Apfel. Die Rad- und Fußwege-Situation in der Region hat seiner Meinung nach noch "Potenzial", aber man merke, dass in den vergangenen fünf Jahren etwas gemacht wurde.

Lena Willhauck-Reis aus Wiesloch fährt gerade mit ihrem Sohn Leopold an der FFF-Absperrung vorbei. Der Verkehr werde ihrer Meinung nach durch die Aktion nicht beeinträchtigt, da die Straße sowieso wegen des Marktes gesperrt sei. Im Gegenteil: "Ich finde es gut, dass die Jugendlichen auf sich aufmerksam machen und sich engagieren, wenn sie es ernst meinen."

Wieditz betont, dass man viele positive Rückmeldungen der Passanten bekommen habe – besonders von Fußgängern, Radlern und auch Autofahrern, wenn auch nicht von allen. In Sachen autofreien Innenstädten und einer Abkehr von Autos bleibt er aber realistisch: "Natürlich, die alte Dame, die beispielsweise hier ins Ärztehaus muss, der wollen wir ja nicht das Auto wegnehmen. Wir denken aber, dass wenn man innerorts von A nach B muss der Weg mit Rad, zu Fuß oder mit dem Roller mehr Lebensqualität bringt."

Bei der Fahrraddemo vor zwei Wochen in der Weinstadt rief die Wieslocher Ortsgruppe die etwa 100 Teilnehmer bei der Kundgebung auf dem Adenauerplatz zu einer Wahl für den Umweltschutz auf. Knapp eine Woche nach der Bundestagswahl ist Wieditz vom Ergebnis nicht 100 Prozent überzeugt: "Ich hätte mir persönlich mehr Stimmen für den Klimaschutz gewünscht." Dass die FDP mit den Grünen auf der Beliebtheitsskala bei jungen Menschen etwa gleich auf ist, sieht er als "Absage an Konservative" und Wunsch für eine liberale Gesellschaft. Auch unter FDP-Wählern sei Klimaschutz wichtig.

Bezüglich der Koalitionsverhandlungen sagt Wieditz, der die Wieslocher FFF-Gruppe als überparteilich bezeichnet: "Ich hoffe, dass Klimaschutz das Thema Nummer eins ist und keine halben Sachen mehr gemacht werden und der Ernst der Lage erkannt wird." Zu einer konkreten Wunschregierung, ob Ampel- aus SPD, Grünen und FDP oder Jamaika-Koalition mit der Union, will er sich nicht äußern, sagt aber: "Eine Regierung für das Klima."