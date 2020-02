Ganz schön was los war am Samstag in Tairnbach beim Umzug der Narreninitiative NIT: Herzhaft gelacht wurde über den NIT-Motivwagen mit dem viel bespöttelten Tairnbacher Weihnachtsbaum, und auch sonst war „Herz Trumpf“ bei den großen und kleinen Narren in Tairnbach, wie unser Foto oben zeigt. Fotos: Agnieszka Dorn

Tairnbach. (agdo) Die Botschaft war nicht zu übersehen: Der dünne, große Weihnachtsbaum, der zu Weihnachten die Ortsmitte geziert hatte, wurde zum Blickpunkt des Tairnbacher Fastnachtsumzugs. Die Tairnbacher sind der Meinung: "Was woanders durch den Häcksler geht, als Dambachs Christbaum in der Ortsmitt’ steht". Der original Weihnachtsbaum wurde als "Dambacher Weihnachts(p)tanne" präsentiert, in der Hoffnung, dass der Ort dieses Jahr einen schöneren Weihnachtsbaum bekommt.

Rund 30 Gruppen machten beim Tairnbacher Umzug mit, es war proppenvoll, die Schaulustigen standen entlang der Straße und winkten den dekorierten Wagen zu. Auch Bürgermeister Jens Spanberger war als Bauarbeiter verkleidet unter den Gästen und selbstverständlich auch Rüdiger Egenlauf, Tairnbachs Ortsvorsteher.

Unter den Gruppen waren die Narreninitative Tairnbach, die Büchema Scholwadrebler, Asphalt Mühlhausen, die Katzbachbuwa Odenheim, Eichelberg, der Tairnbacher Schützenverein, der Meckesheimer Musikverein, die KJG Mühlhausen, Partybunga Odenheim, die Feuerwehr Tiefenbach und Hilschbach, der Mühlhäuser Fanfarenzug samt der Jugend, die Roter "Weiwa auf Axe", das Tairnbacher Jugendzentrum, die Weihema Buwe, der HSV Rauenberg, die Gruppe Filsinger Maik, die "Kraichtal Bläck Min", das Rauenberger Fanfarencorps, der HSV Tairnbach sowie verschiedene Gruppen der SG Tairnbach, die Odenheimer Karnevalsgesellschaft, die SG Odenheim, der Kirchenchor Mühlhausen und der Mühlhausener Angelsportverein. Zudem sicherte die Feuerwehr den Umzug am Anfang und am Ende.

Die Stimmung war gigantisch, laute "Helau"-Rufe tönten durch die Straßen und von den schön dekorierten Wagen flogen Süßigkeiten, die besonders von den Kindern aufgehoben wurden. Einige Kinder hatten sogar eine große Tüte mitgebracht und hielten sie für den Süßigkeitenregen auf. Andere funktionierten kurzum einen Kinderregenschirm als "Eimer" um. Die Idee funktionierte in beiden Fällen. Aber auch Erwachsene sammelten fleißig, was von den Wagen herunterkam. Viele Schaulustige waren als Piraten, Engel, Teufel, Cowboys, Zauberer, Tiger oder andere fantasievolle Gestalten verkleidet und genossen den bunten Trubel. Der Fantasie waren bei den Kostümen keine Grenzen gesetzt.

Die bunte Kolonne schlängelte sich durch Tairnbachs Straßen, nicht zu übersehen waren eben jener dünne große Tannenbaum und ein übergroßer grauer Elefant, der eine "Hohlwege-Expedition mit Elli Fanti" versprach. Auf dem Elefant saß ein als indischer Reiseführer verkleideter Mann und hatte sichtlich viel Spaß. Einige Wagen nahmen das Orts- und Weltgeschehen auf die Schippe. Ganz fromm wurde man beim Anblick eines "Nonnenwagens", die Gruppe mimte den Film "Sister Act" und verteilte Getränke. Zwar gibt es verschiedene Gelübde, aber von einem Trinkgelübde war nichts bekannt. Eine Batman-Invasion marschierte durch die Straßen, die Musiker des Kraichgauer Fanfarenzugs sorgten für mächtig Stimmung. Stimmung machte auch die bunt geschminkte Clownparade, die schon von Weitem zu sehen war.

Aufmerksam wurde auch auf das Corona-Virus gemacht, die Akteure fuhren mit Mundschutz und "sterilen" weißen Schutzanzügen durch die Gegend und gaben Gesundes fürs Wohlbefinden aus. Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bekam ihr Fett weg, "Kampfjet, Panzer und Gewehr, dank AKK geht gar nichts mehr", tat der Wagen der "Bundeswehr" kund.

Auf einigen Wagen ging mit fetziger Musik die Party ab und steckte die Schaulustigen an. Für gute Stimmung sorgten zudem die unterschiedlichen Musikgruppen und Vereine. Ganz Tairnbach war auf den Beinen, die Besucher waren gut gelaunt und überall blickte man in fröhliche Gesichter. Ganz im Zeichen der Liebe als Herzchen verkleidet zog eine Gruppe an den Schaulustigen vorbei. Gedacht wurde auch an die Haustiere, wenngleich in aufblasbarer Form, denn für echte Tiere wäre das Spektakel wohl zu laut gewesen.