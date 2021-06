Von Sophia Stoye

Walldorf. Die Corona-Krise hat den Mangel an pädagogischen Fachkräften deutlich offen gelegt und verschärft – auch in Walldorf, wie vor Kurzem in der Ratssitzung deutlich wurde.

"Wir haben versucht, die Eltern in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, insbesondere was das Notangebot betraf", erklärte Erster Beigeordnete Otto Steinmann. Allerdings sei die Unterstützung der Stadt an ihre Grenzen gestoßen, "als wir durch den Fachkräftemangel auf der einen Seite und coronabedingten Ausfällen im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der anderen Seite eine Reduzierung der Öffnungszeiten vornehmen mussten", so Steinmann weiter. Nicht nur in Walldorf falle es immer schwerer, geeignetes pädagogisches Personal für Kindertagesstätten zu finden. Deshalb muss sich die Stadt dem Ersten Beigeordneten zufolge Gedanken machen, wie man sich künftig organisatorisch und strategisch aufstellen wolle.

Eine übertarifliche Bezahlung, um so mehr Auszubildende für den Beruf des Erziehers oder der Erzieherin zu gewinnen, kommt für die Verwaltung nicht in Frage. "Selbst wenn Walldorf aufgrund seiner monetären Leistungsfähigkeit in der Lage wäre, ein übertarifliches Angebot zu machen", heißt es in der Beschlussvorlage, halte die Verwaltung aus Gründen der Chancengleichheit und Gleichbehandlung im Zusammenhang mit anderen Trägern und Kommunen daran fest, Erzieherinnen und Erzieher tarifgemäß zu bezahlen. SPD-Rätin Petra Wahl zufolge ist dieses Vorgehen das richtige, die Verantwortung dafür liege bei den entsprechenden Tarifpartnern. Dennoch müssten die Angebote der Kinderbetreuung weiterhin flexibel gestaltet werden, "auch wenn es mit dem Fachkräftemangel einen Spagat darstellt" so Wahl.

Uwe Lindner (CDU) appellierte dafür, dass der Einstieg in den Erzieherberuf attraktiver gemacht werden müsse. Denn mangelnde Aufstiegschancen und keine Vergütung in den ersten zwei Jahren der klassischen Ausbildung schreckten Einsteiger ab, "obwohl der Beruf sinnstiftend und erstrebenswert ist", so Lindner. Grünen-Rat Wilfried Weisbrod schlug vor, als Kommune Mitarbeiterwohnungen für Erzieherinnen und Erzieher anzubieten. Denn es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um auch über den Bedarf hinaus auszubilden. "Das ist eine Sache, wie wir als reiche Kommune etwas für die Region leisten können."

Auf den Vorschlag des Grünen-Rats hin berichtete Steinmann, dass "Mitarbeiterwohnungen bereits ein Thema sind". Derzeit beschäftige sich der Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr mit einem entsprechenden Projekt.

Hinsichtlich der Anzahl der Betreuungsplätze für die Über-Dreijährigen, befindet sich Walldorf "in einer zwischenzeitlich durchaus entspannten Situation", wie Steinmann bei der Vorstellung der Kinderbedarfsplanung schilderte. Die verfügbaren Plätze überstiegen den aktuellen Bedarf. Und auch bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen, habe man das Platzangebot in den vergangenen Jahren ausbauen können. Derzeit stehen laut Vorlage in fünf Einrichtungen 140 Plätze zur Verfügung. Die Nachfrage nach Regelplätzen stagniert weiterhin – oder geht sogar zurück – , dafür wächst der Wunsch nach verlängerten Öffnungszeiten.

Neben einer Anpassung eines Betreuungsmodells befürworteten die Rätinnen und Räte einstimmig, für die Umbauarbeiten im alten evangelischen Kindergarten, Schulstraße 2, überplanmäßig 104.000 Euro bereitzustellen. Im Haushaltsplan dieses Jahres waren dafür nur 27.000 Euro vorgesehen. Hintergrund ist, dass das Gebäude ab September wieder vom Verein Zipfelmützen zur Betreuung von Unter-Dreijährigen genutzt wird: Zwei Spielgruppen werden aus der Dannheckerstraße dort einziehen. Zudem wird die Notunterkunft des Waldkindergartens I aus dem Tierpark ebenfalls dorthin verlegt.

Grund für die Kostensteigerung sind Arbeiten, die notwendig werden, um das Gebäude nach dem Auszug der Kindergartengruppen in das neue Kinderhaus an die Krippengruppen anzupassen. Außerdem muss es instand gesetzt werden und ergänzende Ausstattung wird benötigt, wie Stadtbaumeister Andreas Tisch erklärte.

Was die Situation an den Schulen der Astorstadt angeht, berichtete Steinmann, dass für die Digitalisierung Fördermittel in Höhe von über 1,5 Millionen Euro abgerufen werden können. Damit statte die Stadt alle Schülerinnen und Schüler bis zum Schuljahr 2021/22 mit mobilen Endgeräten aus. Zudem wurden auch Fördergelder für Lehrer-Leihgeräte beantragt. Ein "großer Schritt" sei das gewesen, so Günter Lukey (FDP), "aber es sollte nicht dabei bleiben". Die Kinder sowie die Lehrerinnen und Lehrer müssten auch lernen, damit umzugehen.