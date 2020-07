Von Hans-Joachim Of

Walldorf. "Es scheint, als würde in unser aller Leben so langsam wieder ein Stück Normalität zurückkehren, doch Veranstaltungen, bei denen es naturgemäß ungezwungen und feucht-fröhlich zugeht, werden wir in absehbarer Zeit wohl nicht erleben", ist sich Wilfried Bürgel sicher. Der Mann vom Walldorfer Event- und Marketingservice für Künstler und Veranstalter arbeitet eng und in Abstimmung mit dem Kulturförderverein Kurpfalz zusammen und sorgt sich, dass fast unmerklich eine ganze Branche zugrunde geht: "Konzertveranstalter, Musiker oder Schauspieler sind der Perspektivlosigkeit ausgeliefert. Ihre Kreativität als Lebenselixier ist gelähmt und manch einem geht sprichwörtlich die Puste aus."

Man habe Corona weder bestellt noch verursacht, doch das Virus zerre zunehmend an den Nerven. "Corona tötet Kultur", sagt Bürgel und stellt die rhetorische Frage: "Wo stehen die Künstler, die auf die Bühne müssen? Wie sieht die Zukunft aus und welche Auswirkungen hat unser aller Schicksal auf die Gesellschaft?" Es herrsche "Alarmstufe Kultur".

Wilfried Bürgel hat sich zusammen mit dem Sänger und Entertainer Chris Becker Gedanken gemacht, wie man in nächster Zeit zumindest ein Stück weit Normalität in die regionale Kulturlandschaft bringen kann: Er bietet jetzt für Messen, private Feste wie Hochzeiten, Geburtstage, kleinere Firmenfeiern oder Stadt- und Sportfeste Lösungen für "coronakonforme Veranstaltungen" an.

"Zur Zeit werden die Corona-Verordnungen und allgemeinen Verfügungen der Bundesländer ständig geändert und angepasst", stellt Bürgel fest. Deshalb könne man bis auf Weiteres kleine Bands und Künstler unter Corona-Bedingungen zu Besetzungen buchen, die sich auch wirtschaftlich rechnen. Im Angebot sei sowohl zurückhaltende Hintergrundmusik als auch stimmungsvolle Unterhaltungsmusik fürs Mitwippen am Messestand bis hin zu beliebten Partyhits.

"Die Menschen gieren nach Livemusik, wollen bisher Versäumtes nachholen und, wenn auch eingeschränkt, wieder an der Szene teilhaben", beobachtete Wilfried Bürgel in der Vergangenheit. Neben der Formation "Die Dicken Kinder" – die es sowohl in großer Besetzung ("Die meiste Band") als auch in einer Light-Version gibt – kann sich Bürgel auch das Trio "Joe – Eine Hommage an Joe Cocker" in kleinem Konzertrahmen vorstellen und sagt: "So wird ein Fest trotz Corona zu einem besseren Erlebnis."

Ein Leben nach Corona ohne Kunst? Kein Theater, kein Kino, keine Comedy, keine Konzerte oder Festivals, keine Opern, kein Zirkus oder Varieté? Keine Lesungen, Kabarettabende, Zaubershows? Eigentlich undenkbar. Es dürfe nicht sein, dass die Kulturszene flächendeckend den Bach hinuntergehe, meint Bürgel. "Corona macht Veranstaltern und Künstlern das Leben schwer. Keine Stadt- und Straßenfeste in diesem Sommer, keine Einnahmen", bedauert er.

Immerhin wurde im vergangenen Monat mit der bundesweit durchgeführten Aktion "Night of Light" in mehr als 250 ausgesuchten Event-Locations auch in der Rhein-Neckar-Region ein Zeichen für den Erhalt der Vielfältigkeit und Systemrelevanz der deutschen Veranstaltungswirtschaft gesetzt. So beteiligten sich beispielsweise der Harres in St. Leon-Rot und die Eremitage in Waghäusel auch an der Aktion. Initiator war der Essener Tom Koperek, der die Kultur-Veranstalter auch noch immer auf der "Roten Liste aussterbender Branchen" sieht. "Viele Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich", teilte er mit. Überall im Land wurde storniert oder verschoben. "Die Veranstaltungswirtschaft wird bis zum Jahresende massive Lücken aufweisen", hatte Koperek prophezeit. Dem will Wilfried Bürgel entgegenwirken und hofft nun, dass zumindest ein kleines Stück Kultur wieder Fahrt aufnimmt.