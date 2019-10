Die Eröffnung der Schatthäuser Eselskerwe hatte es in sich. Über ihr wacht nämlich statt einer Schlumpel der "Kerwe-Kumpel", auf Hugo Rosé getauft. Mit zwei gezielten Schlägen stach der neue Ortsvorsteher Lutz Römmer das Bierfass an. Fotos: Pfeifer

Schatthausen. (hds) Die Schatthäuser wissen zu feiern: Gleich über fünf Tage hinweg bietet die traditionelle Eselskerwe ein dicht gedrängtes Programm. Bereits am Freitag fiel der musikalische Startschuss beim Rockkonzert im Festzelt, als "Rock of Aces" sowie "QMMD" beste Stimmung verbreiteten. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Schlumpeltaufe und damit der offiziellen Eröffnung, bei der auch das obligatorische Bierfass angestochen wurde. Am gestrigen Sonntag bewegte sich dann der Umzug durch die Gassen des Wieslocher Stadtteils.

Gespannte Erwartung und zugleich ein Hauch Unsicherheit herrschten bei der Schlumpeltaufe, denn als die Mitglieder des Kerwevereins, unterstützt vom Team des mitveranstaltenden Fußballvereins Fortuna, die Bühne erklommen, entpuppte sich die Schlumpel als Kerl. Mit einem unübersehbaren Rotstich im Haar, mit einem Oberlippenbärtchen versehen, einer Sonnenbrille und einem Zylinder auf dem Kopf, waren letzte Zweifel beseitigt: Es ist in diesem Jahr ein Mann.

Nach dem Fassanstich durch den neuen Ortsvorsteher Lutz Römmer - Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann blieb nur die Zuschauerrolle - wurde das Geheimnis gelüftet: "Hugo Rosé sollst du heißen", verkündeten der Chef des Kerwevereins, Ulvi Bern, und der "Kerwe-Chris" (Christian Schneider) dem staunenden Publikum. Und so mancher vermutete, dass die Namensgebung in Anlehnung an zwei Getränke erfolgt sei. Minuten zuvor war noch gerätselt worden, wie denn nun eine männliche Schlumpel eigentlich bezeichnet werden sollte. Kombinationen wie "Schlumperich" oder "Schlumpler" machten die Runde, Bern klärte auf: "Hugo Rosé, unser Kerwe-Kumpel in diesem Jahr, hat Dorscht und muss gedaaft werden". Also wird der Kumpel, von seiner Braut Kira im kontrastreichen, roten Kleid liebevoll im Arm gehalten, bis Dienstag im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

Der Kerwe-Chris begrüßte nach erfolgreichem Anstich den Frischling im Amt des Ortsvorstehers und sandte zudem Grüße an "den Fritz" (Sandritter), dessen Vorgänger, der das bunte Treiben als Besucher im Zelt mitverfolgte. Römmer betonte in seinem Grußwort, die Kerwe sei alljährlich ein Höhepunkt, und bedankte sich sowohl bei den Organisatoren als auch bei den Anwohnern der Festmeile, die das Rockkonzert - und da sei es laut geworden - mit Toleranz begleitet hätten. Obwohl erst kurz im Amt, gelang es dem Ortsvorsteher mit zwei gezielten Schlägen, das Fass anzustechen und die Kerweborschte verkündeten mit einem stimmungsvollen Lied, alle seien jetzt heiß auf Hopfen und Malz.

Grund zum Anstoßen gab es obendrein, denn der Vorsitzende der Fortuna, Ingo Jahnke, berichtete voller Freude über erfolgreiche Fußballspiele. "Alle unsere vier Mannschaften haben bei den Kerwespielen gewonnen." Nach dem offiziellen Teil wurde im Zelt gefeiert, gestern fand man sich wieder im Festzelt zum Mittagessen ein, eher sich der Umzug (die RNZ wird gesondert darüber berichten) auf den Weg machte. Später wurde im Festzelt musiziert, zunächst stand ein Platzkonzert an, am Abend wurde zur Schlagerparty eingeladen.

Info: Am heutigen Montag steigt um 20.30 Uhr im Festzelt die Kerweshow, zuvor wird ab 11 Uhr zum Rindfleischessen geladen, außerdem wird ein Kinderflohmarkt geboten. Morgen, Dienstag, wird weitergefeiert, ehe es dann gegen 19 Uhr "Auf zur Beerdigung des Kumpels" heißt und die Tage von Hugo Rosé zu Ende gehen.