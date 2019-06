Boten tanzbaren Petticoat-Rock’n’Roll, bei dem der Humor nicht zu kurz kam: Die Band "Eis am Stiel" entführte bei ihrem Auftritt in der Wieslocher Bluesstation das Publikum in die 50er und 60er Jahre. Foto: Pfeifer

Von Jörg Knausenberger

Wiesloch. "Eis am Stiel" brachten in die Bluesstation eine Tüte mit viel Spaß und klassischer Rock’n’Roll-Musik mit. So wurde das Publikum in die unbeschwerte Seite der 50er- und 60er-Jahre zurückversetzt. Der Abend stand ganz im Zeichen des tanzbaren Petticoat-Rock’n’Rolls.

"Eis am Stiel" sind seit 30 Jahren als Live-Band unterwegs. Der Name ist Programm - etliche Songs aus den Filmen haben den Weg in das Repertoire der munteren Kapelle aus Edingen-Neckarhausen gefunden. In ihrer umfangreichen Bandgeschichte können "Eis am Stiel" auf mehrere Rundfunk- und TV-Auftritte zurückblicken. Vor fünf Jahren vertrat man Deutschland beim internationalen Boogie-Woogie-Festival in der Schweiz.

Hans-Peter Ries und Simone Stein teilen sich den Lead-Gesang. Wolfgang Schellenberger und Batt Wiegand bilden an Bass und Schlagzeug die kernige, leichtfüßige Rhythmus-Sektion. Der Gitarrist Dietmar Dymke und der Keyboarder Andreas Ludwig setzen gleichermaßen rhythmische wie melodische Akzente, wodurch der Klangteppich seine besondere Farbe erhält.

In der Bluesstation fanden "Eis am Stiel" ein dankbares Publikum. Der mit Doo Wop, Rhythm’n’Blues und etwas Boogie Woogie angereicherte Good Time-Rock’n’Roll versprühte ein positives Lebensgefühl, das Stück für Stück auf die Zuhörer überschwappte.

Viele Interpretationen kamen deutlich zahmer daher als die Vorlagen, was bei Songs wie "Tutti Frutti" von Little Richard oder "Great Balls of Fire" von Jerry Lee Lewis besonders auffiel. Häufig zeigte die Band ihre humorvolle Seite. Songs wie "Speedy Gonzalez" oder "Rama Lama Ding Dong" erhielten eine geradezu kabarettistische Komponente und wurden von Wolfgang Schellenberger und Andreas Ludwig mit dem typischen Ice-Cream-Rock’n’Roll-artigen Background-Gesang hinterlegt.

Jederzeit merkte man der Band den Spaß am Musizieren an. "Whole Lotta Shakin’ Goin’ On" enthielt schöne Pianoparts zu einer lebendig swingenden Backline. Bei "You’re the One That I Want" von John Travolta und Olivia Newton-John aus dem Film "Grease" wagte die Band einen Exkurs in die 70er-Jahre-Disco-Dance-Ecke.

Einige Songs wurden vom Bandleader Hans-Peter Ries mit frischen Saxofon-Parts aufgewertet. Die "Roll Over Beethoven"-Version fiel durch ein stampfendes Rock’n’Roll-Piano auf, wohingegen sich die Gitarre mit Fill-Ins und dezent-melodischen Solo-Parts eher im Hintergrund hielt.

Insbesondere bei den humoristisch angehauchten Songs trat der Lead-Gesang von Simone Stein und Hans-Peter Ries in den Vordergrund. Beim zweistimmig gesungenen "Hang On Sloopy" erreichte die Stimmung gegen Ende nochmals einen Höhepunkt. Nach etwa zweieinhalb Stunden reiner Spielzeit und mehreren Zugaben verließ die Band die Bühne.

Der Jazz-Club hatte wieder einmal gezeigt, dass in der Bluesstation ein vielfältiges musikalisches Programm auf die Beine gestellt wird. Wie immer stimmte das Flair. In der hautnahen, gastfreundlichen Atmosphäre konnte man sich nur wohlfühlen.