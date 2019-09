Walldorf. (kvs) Ganz ohne Aberglauben bevölkerten zahlreiche Walldorfer und Gäste die Straßen der Astor-Stadt und machten die laue Spätsommernacht zum Einkaufsereignis. Nachdem im letzten Jahr alle und alles von "Walldorf bewegt" waren, hatte die Werbegemeinschaft dieses Jahr kurzerhand den Termin der langen Einkaufsnacht zum Motto erhoben: Freitag, der 13.

Zwischen Rathausplatz und Marktplatz tummelten sich nicht nur nächtliche Einkäufer, Schaufensterbummler und Neugierige, auch glücksbringende Schornsteinfeger waren unterwegs. Dank der Unterstützung der Stadt Walldorf und verschiedener Sponsoren war es dem Organisationsteam wieder gelungen, ein attraktives Rahmenprogramm zusammenzustellen. Mit ihrem Engagement hat die Wirtschaftsförderung der Stadt erneut bewiesen, dass ihre Unterstützung des Einzelhandels langfristig angelegt und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.

Der Erfolg der Veranstaltung, die nun schon seit sechs Jahren fest zum Sommerausklang in Walldorf gehört, gibt der Werbegemeinschaft unter der Leitung von Bernhard Gröner und dem Organisationsteam um Petra Tognino in ihrem ehrenamtlichen Einsatz Recht. "Man muss seine Arbeit schon sehr mögen, um eine Veranstaltung dieser Größe ehrenamtlich auf die Beine zu stellen und vor dem Aufwand nicht zurückzuschrecken, aber an einem solchen Abend liebt man ihn", sagte Bernhard Gröner über den Erfolg der Nacht.

Die vielfältigen Angebote in den Geschäften und vor allem die persönliche Beratung wussten die Besucher zu schätzen. Foto: Pfeifer

Den Auftakt bildete die Präsentation der neusten Herbst- und Winterkollektionen im Modehaus Niebel, eröffnet von Carmen Niebel persönlich. Sie zeigte sich in höchstem Maße erfreut über die langjährige Aktion und sei immer wieder gern Gast bei der "Modenschau von Kunden für Kunden". In Zusammenarbeit mit der neusten Brillenmode von "Der Brillenladen" und dem vielfältigen Styling durch die Drogerie Werner wurden fast 60 kurzweilige Minuten kreiert, die der großen Schar Anwesender sichtlich Spaß machten. Direkt vor der Tür konnte jeder am Stand vom Hotel Vorfelder seinen Durst löschen und damit auch gleich noch etwas Gutes tun, denn der Erlös des Abends geht als Spende an das Tom-Tatze-Tierheim.

Alle Inhaber hatten sich gemeinsam mit ihren Mitarbeitern zusätzlich zum offiziellen Rahmenprogramm Attraktives einfallen lassen. Über einen allgegenwärtigen schwarzen Teppich ging es zu Gitarrenmusik, Sambarhythmen, verschiedenen Glücksrädern, einem Schnüffelwettbewerb, einer Gewürzbar, zahlreichen Verkostungen, Torwandschießen und vielem mehr. Schmissige und zünftige Musik der Stadtkapelle begleitete die Walldorfer Gäste durch die Hauptstraße. Tanzbegeisterte konnten unter der Anleitung der Tanzschule Kronenberger direkt auf der Straße das Tanzbein schwingen.

Wer wollte, konnte sich seinen ganz persönlichen Einkaufsbeutel gestalten lassen. "Velo-Taxis", Fahrräder mit Passagierkabinen, gelenkt von Mitarbeitern der Stadtwerke, brachten Fußmüde von einem Ende der "Glücksmeile" zum anderen. Nicht zu übersehen waren die Glücksbringer vom Stelzentheater "Circolo": Mit großen Sprüngen bewegte sich da ein Marienkäfer durch die Hauptstraße und eine Schornsteinfegerin verteilte mit weißem Wedel Glücksstaub.

Wer nach den vielfältigen Angeboten Lust auf ein deftiges Essen hatte, der konnte sich mit Kürbissuppe, Zwiebelkuchen oder italienischem Aufschnitt stärken. Neben kulinarischen Genüssen gab es auf der Drehscheibe auch Tipps rund um die Stadtwerke, alles fürs Fahrrad und natürlich viel Musik. Das Duo "Champagne on ice", Doris Hehl und Thomas Helbig, sorgte mit einem vielfältigen Repertoire aus Rock- und Poptiteln für die richtige Stimmung. Ganz nebenbei ließen sich Stockbrot backen, neuer Wein und Cocktails genießen.

Mit einer historischen Kutsche machten die Inhaber von Düll-Bestattungen, Anne und Frank Sallanz, auf sich aufmerksam. Ihre Teilnahme überraschte zwar einige Besucher, aber das Thema Bestattungen - sonst eher sehr emotionsgeladen - konnte in ungezwungener Atmosphäre bedacht werden. Die Stadt Walldorf eröffnete mit ihrem Stand auf der Drehscheibe die Aktionen im Rahmen der "Fairen Woche" und gab Anregungen rund um faire Textilien. Für einen Ruhepol in all dem Treiben sorgte die evangelische Kirchengemeinde mit ihrer offenen Kirche und zwei sehr bequemen Liegestühlen in heimeliger Kerzenbeleuchtung.

Auf dem Marktplatz sorgte Andreas Knecht für leuchtende Kinderaugen und auch so manch verwundertes Staunen unter den Erwachsenen. Denn weder Groß noch Klein ließ der geschickte Zauberer hinter seine Tricks schauen. Und mit seinen beiden Puppen bewies er einmal mehr sein Können als Bauchredner.

Wer fleißig in den teilnehmenden Läden vorbeigeschaut hatte, konnte anhand der versteckten Buchstaben ganz einfach die Lösung erraten: Glücklich beim Einkaufen in Walldorf. Und so kam zu später Stunde im Rathaus tatsächlich noch Fortuna zum Einsatz. Auf die erfolgreichen 232 Teilnehmer am Preisausschreiben warteten attraktive, von den teilnehmenden Geschäften zur Verfügung gestellte Gewinne. Die "Flashdancers" der Karnevalsgesellschaft Astoria Störche stimmten die vielen Anwesenden mit ihrer nicht ganz ernst gemeinten "Seniorenshowtanzformation" auf die lockere Verlosung ein.

Nach der Einkaufsnacht ist vor der Einkaufsnacht: Hinter den Kulissen wird schon fleißig darüber nachgedacht, was im nächsten Jahr zur Zufriedenheit der Einzelhändler und Kunden beitragen soll. Eine Supergelegenheit für alle, die dieses Jahr verpasst haben, und natürlich für "Wiederholungstäter".