Walldorf. (jdh) Wer am Freitagabend des 17. September zwischen 19 und 22 Uhr einmal durch Walldorf bummelt, wird vor 23 Geschäften von einem knallgelben Teppich mit einem Smiley darauf zum Einkaufen eingeladen.

Und auch in den Läden wird man wohl mit einem Lächeln begrüßt werden. Darauf will wenigstens das Motto der Walldorfer Einkaufsnacht hinaus. Denn es lautet: "Einkaufen mit einem Lächeln". Bürgermeister Matthias Renschler sagte, es gehe auch darum, "wieder Leben in die Stadt zu kriegen".

Aufgrund der Corona-Krise gibt es dieses Mal kein Rahmenprogramm mit Essen und Trinken. "Wir haben uns beschränkt auf Musik", meint Bernhard Gröner von der Werbegemeinschaft. Darum spielt "Sten" eine Auswahl der schönsten Rock- und Popsongs der Geschichte. Aber auch die Jonglierkünstler der SG Astoria sind dabei. Diese, erklärt Gröner, "ziehen von Geschäft zu Geschäft – so entstehen keine Ansammlungen".

Die Einkaufsnacht findet während der Fairen Woche statt. Darum gibt es auf dem Marktplatz gleichzeitig die Aktion "Kleine Schritte – große Wirkung". Sie soll zum kritischen Konsum, zum Nachdenken anregen. Die Frage: Wie viele Erden verbraucht mein Lebensstil? Dazu stehen 24 "Fußabdrücke" mit Fragen bereit. Zum Beispiel, welche Elektrogeräte man zuhause nutzt.

Auch zum Ausprobieren gibt es etwas: Die neuen Walldorfgutscheine werden an dem Tag eingeführt. Aufgeladen werden können sie mit fünf bis 200 Euro. Ein digitales Abrechnungssystem macht nach Aussage von Stadt und Gewerbeverein vieles für die Betriebe einfacher und ermöglicht eine genaue Abrechnung bis auf den Cent. Der Bürgermeister, der schon früher für eine langfristige Lösung mit digitalem System plädiert hatte, meint: "eine kleine Walldorf-Währung, nicht Bitcoin, Wallcoin!"

Den Gutschein gibt es als Plastikkarte und zum Ausdrucken. Die Plastikkarten nehmen die Händler wieder zurück, wenn das Guthaben verbraucht ist. "Es ist ein Kreislauf, das war uns ein großes Anliegen", so Gröner.

Auch flexibel ist das neue System, heißt es. Es könne stets neues Geld auf die Karte gebucht werden. Das sei zunächst in allen Walldorfer Apotheken und im Schreibwarengeschäft Paletti möglich. Und "die Anwendung ist einfach, es sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich". Dazu befindet sich auf dem Gutschein ein sogenannter "QR-Code", der von den Händlern geprüft wird.

Info: Eine Übersicht der Verkaufs- und Akzeptanzstellen findet sich unter www.walldorfgutschein.de.