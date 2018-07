Malsch. (g.ö.) Der Malscher Gemeinderat ist in seiner jüngsten Sitzung mit der Planung des rückwärtigen Bereichs der Dorfscheune einen Schritt weitergekommen. In der Sitzung vom 19. Juni hatte das Gremium die von der Verwaltung vorgeschlagene Projektfläche (Variante A) mit einer Gesamtplanungsfläche von 1523 Quadratmetern bei Stimmengleichheit abgelehnt. Im Wesentlichen ging es um zwei Grundstücke und um Parkplätze in der Brunnengasse.

Planer Wolfgang Müller-Hertlein legte dem Gemeinderat jetzt eine weitere Variante (E) vor. Wie Bürgermeisterin Sibylle Würfel erläuterte, wird das Grundstück Brunnengasse 3 mit 31 Quadratmetern im Plan bleiben. Es werde mit einer Baumscheibe, einer Grünfläche und Sitzsteinen bestückt. Die Brunnengasse 9 bleibe dagegen "außen vor". Das Areal werde nicht in den Dorfplatz einbezogen und könne somit bebaut werden.

Insgesamt wird der dritte Bauabschnitt der Dorfsanierung mit dem ehemaligen Bauhof, der ehemaligen Synagoge, der Mühlstraße und der Brunnengasse 1302 Quadratmeter und Grobkosten von 422.000 Euro umfassen. Mit acht Ja-Stimmen der CDU, der Grünen und der Bürgermeisterin bei sechs Gegenstimmen der Freien Wähler stimmte der Rat der Variante E zu.

Konrad Fleckenstein kritisierte gegenüber der RNZ, dass in der Variante E die Brunnengasse 9 ausgeklammert wird. Das Gutachten der Firma KE Kommunalentwicklung führe deutlich aus, dass man bei einem Verkauf einen Ausgleichswert für die sanierungsbedingte Bodenwertsteigerung erheben müsse, sodass ein Verkauf unrealistisch sei. Dann bleibe die Fläche bei der Gestaltung des hinteren Dorfplatzes außen vor und liege weiter brach, die Fördergelder für diesen Teil gingen verloren. Deshalb sprachen sich die Freien Wähler für die Variante B aus. Hier werde auch die Brunnengasse 9 in die Platzgestaltung mit eingebunden. Der Mühlweg werde nicht gepflastert, das spare Kosten und der hintere Dorfplatz könne als Ganzes hergestellt werden.

Robert Krippl erklärte, aus Sicht der CDU-Fraktion sei die Variante E die logische Folge aus der letzten Sitzung. Der hintere Teil des Dorfplatzes solle ein Ort der Begegnung für Jung und Alt werden, eine Fläche, die zum Verweilen einlädt und die historische Bedeutung des Platzes unterstreicht. Parkplätze in der östlichen Ecke würden sich als kontraproduktiv auswirken, da sie Verkehr anziehen. Den Platz nach Osten hin zu öffnen, entspreche nicht der ursprünglichen Gestaltung, so Krippl. Mit einer Bebauung könnte die Platzfläche die der Historie entsprechende Abrundung erfahren. Er wies auch darauf hin, dass die Grundstücke Brunnengasse 3 und 9 nicht im Rahmen des Sanierungsverfahrens erworben worden seien. Die Bebauung sei schon immer im Gespräch, von Parkplätzen dagegen nie die Rede gewesen.

Claus Stegmaier (Grüne) sagte, Variante E sei das stimmigste Konzept für die weitere Planung. Dass auf den Ausbau der Parkplätze auf dem Areal Brunnengasse 9 verzichtet werde, sei eine gute Nachricht. Das führe zu einer Kostenersparnis von circa 75.000 Euro. Ob und in welcher Form das Grundstück einer Bebauung zugeführt werden könne, werde sich zeigen. Hier warte man auf die gutachterlichen Ergebnisse des Verwaltungsverbands Rauenberg, um konkrete Zahlen auf dem Tisch zu haben.

Einstimmig beschloss der Rat, die Projektfläche als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen und auf der Platzfläche keine Stellplätze auszuweisen.