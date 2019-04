Region Wiesloch/Walldorf. (teu) In den Osterferien wurde noch eifrig gebüffelt - am Dienstag nun wird’s ernst: Dann nämlich erfolgt der Startschuss für die schriftlichen Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen. Insgesamt 451 Zwölftklässler am Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch, Gymnasium Walldorf, Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot und Leibniz-Gymnasium Östringen brüten dann bis 14.15 Uhr fünf Stunden und 15 Minuten lang über den Prüfungsaufgaben im Fach Deutsch, das traditionell den Auftakt bildet.

Die Abiturienten der beruflichen Gymnasien haben hingegen gut lachen: Brachten doch die 74 Abschlussschüler des Wirtschaftsgymnasiums der Johann-Philipp-Bronner-Schule und die jeweils 49 Schüler des Technischen Gymnasiums der Hubert-Sternberg-Schule sowie des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der Louise-Otto-Peters-Schule in Wiesloch die Abiturklausuren bereits vor den Ferien unter Dach und Fach.

Um Punkt neun Uhr geht es am Dienstag ins schriftliche Deutschabitur, eine Stunde später als in den Jahren zuvor. Der Grund: Die Prüfungsaufgaben werden aus Sicherheitsgründen landesweit erstmals digital bereitgestellt, der gute alte Tresor hat also ausgedient. "Da hat man offenbar aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt", meint Ulrich Müller, Leiter des Löwenrot-Gymnasiums in St. Leon-Rot.

Hier greifen am Dienstag 65 Abiturienten zu Stift und Papier, um sich Prosa oder Lyrik, Erörterung oder Essay zu widmen, und zwar in der Turnhalle, wo am Montag die Türschlösser bereits ausgetauscht worden waren. "Die Schüler sind glänzend vorbereitet", ließ Müller durchblicken.

Ben Olbert, stellvertretender Schulleiter am Leibniz-Gymnasium Östringen, stand heute gemeinsam mit Rektorin Ulrike Sauer-Ege schon um 6 Uhr in der Frühe Gewehr bei Fuß, um die Abituraufgaben im Fach Deutsch für insgesamt 137 Prüflinge auszudrucken. Ebenso wie Gerald Kiefer, Leiter des Walldorfer Gymnasiums, und die EDV-Abteilung der Astorstadt, "falls technische Probleme etwa bei der Entschlüsselung der Abi-Aufgaben auftreten sollten".

Kiefer hatte die 119 Abiturienten des Jahrgangs 2019 gestern noch einmal getroffen, um sie über die Prüfungsregularien zu belehren. "Die Stimmung war gut", so der Schulleiter, "alle machten einen sehr konzentrierten und zuversichtlichen Eindruck." Einigen brannten dabei aber doch noch ein paar Fragen unter den Nägeln. Zum Beispiel: Darf ich meinen Talisman oder mein Kuscheltier mit in die Prüfung nehmen? Die beruhigende Antwort: Na klar! Zumindest, wenn der Glücksbringer nicht eine bestimmte Größe überschreitet ...

Neu sind dieses Jahr nicht nur die Digitalisierung der Prüfungsaufgaben sowie der spätere Klausurenbeginn, sondern auch die Schwerpunktthemen im Fach Deutsch: Goethes "Faust I", "Der goldne Topf" von E.T.A. Hoffmann und Hermann Hesses "Der Steppenwolf". Wie Christian Annuschat, Deutschlehrer und stellvertretender Schulleiter des Ottheinrich-Gymnasiums in Wiesloch, weiß, entscheiden sich viele Abiturienten - am OHG sind es diesmal 130 - für die Textstelleninterpretation aus dieser in der Kursstufe behandelten Pflichtlektüre, die diesmal mit einem kürzeren Fremdtext verglichen werden musste.

Ebenso beliebt: die Interpretation eines modernen Kurzprosatextes. Und auch das freie Schreiben in Form eines Essays werde regelmäßig gewählt. Seltener wagen sich die Schüler laut Annuschat an die vergleichende Gedichtinterpretation und textgebundene Erörterung.

Für die Abiturienten der allgemeinbildenden Gymnasien geht es nach dem ersten Prüfungstag am Donnerstag weiter mit Spanisch, Italienisch und Portugiesisch, einen Tag später steht dann Mathematik auf dem Plan. Die kommende Woche beginnt mit Natur- und Gesellschaftswissenschaften, Kunst, Sport und Musik.

Am Dienstag sind die Lateiner an der Reihe, am Mittwoch wird Englisch geschrieben und am Donnerstag Griechisch, Russisch und Chinesisch, bevor das schriftliche Französisch-Abi am Freitag den vorläufigen Abschluss bildet - bis die mündlichen Abiturprüfungen vom 1. bis 9. Juli über die Bühne gehen. Dann müssen auch die Schüler der beruflichen Gymnasien noch mal ran. In Wiesloch treten sie am 4. und 5. Juli zur mündlichen Prüfung an.