Dielheim. (pol/mare) Die Kriminalpolizei in Heidelberg fahndet nach dem Raub auf eine Postfiliale in der Hauptstraße nach dem bisher unbekannten Täter. Das teilen die Beamten am Mittwochmittag mit.

Am Dienstagabend betrat der maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Mann kurz vor Ladenschluss gegen 18 Uhr die Postfiliale in der Hauptstraße über den Zugang für Paketzusteller. Er überwältigte zwei Angestellte und forderte die Herausgabe des Geldes aus dem Tresor. Hierbei wurden beide leicht verletzt. Eine im Verkaufsraum anwesende Kundin konnte fliehen.

In einem unbeobachteten Moment konnte eine der Angestellten den Notfall-Alarm auslösen. Mit einer Beute von mehreren Hundert Euro flüchtete der Räuber wieder über den Lieferanteneingang. Die eingeleitete Großfahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Der Räuber soll etwa 1,90 Meter groß und korpulent sein. Er trug eine dunkle Jeans und ein weißes Hemd oder Shirt. Außerdem hatte er eine schwarze, gestrickte Sturmhaube auf und einen dunklen Rucksack dabei.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

Update: Mittwoch, 3. Juni 2020, 12.20 Uhr

Dielheim. (tt) Mit starken Kräften hat die Polizei am Dienstagabend nach einem Täter gesucht, der kurz vor Ladenschluss einen bewaffneten Raubüberfall auf die Postfiliale in der Dielheimer Hauptstraße verübt haben soll. Neben unzähligen Streifenwagen, die auch in den umliegenden Orten wie Rauenberg und Alt-Wiesloch unterwegs waren, setzten die Beamten auch einen Polizeihubschrauber bei der Suche ein.

Wie die Polizei mitteilte, bedrohte gegen 18 Uhr ein maskierter Mann zwei Angestellte der Postfiliale und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann – ob mit oder ohne Beute, konnte die Polizei auf RNZ-Anfrage noch nicht mit Sicherheit sagen. Er wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,90 Meter groß, ungefähr 100 Kilo schwer und war mit einem weißen T-Shirt oder Hemd und einer dunklen Jeans bekleidet. Bis Redaktionsschluss blieb die sofort eingeleitete Fahndung, zu der auch Kontrollen an den Zufahrtsstraßen nach Dielheim gehörten, ohne Erfolg.

Update: Dienstag, 2. Juni 2020, 21 Uhr