Von Johannes Blem

Horrenberg. Eine Eintrittskarte ist zumeist ein Stück Papier, das zum Besuch einer Veranstaltung berechtigt. Gegen eine Gebühr erhält man mit ihr etwa Zutritt zum Kino oder einem Konzert. Christian Heintz hielt 2010 einen Flyer über Amputierten-Fußball in Händen, der weder etwas kostete, noch für ein einmaliges Event gültig war. Trotzdem bezeichnet er ihn heute als "Eintrittskarte zurück ins Leben".

Kurz zuvor hatte der aus der Eifel stammende Heintz einen schweren Autounfall erlitten, bei dem sein rechtes Bein zerquetscht wurde. Statt es für den Rest seines Lebens steif hinter sich herzuziehen, entschied er sich für die Amputation. Dabei war eines für den damals 26-Jährigen klar: Seine große Leidenschaft, den Fußball, würde er nie wieder ausüben können. Fünfmal pro Woche hatte er gewöhnlich gekickt und sonntags seinen Verein als Kapitän aufs Feld geführt. "Seit meinem vierten Lebensjahr hat der Fußball mein Leben sehr bestimmt", sagt Heintz, "der Verlust meines Beins hat mich in ein tiefes Loch fallen lassen."

Christian Heintz verlor nach einem schweren Autounfall ein Bein. „Es war das Größte, wieder Fußball spielen zu können“, sagt er.

Der Weg heraus war schwierig. "Am wichtigsten war die unbändige Unterstützung meiner Familie und Freunde. Auch psychologische Betreuung hat mir geholfen", erzählt Heintz. Und dann kam noch jener Flyer ins Spiel. Er führte den heute 38-Jährigen zu einer Gruppe von zwölf Amputierten aus ganz Deutschland, die sich alle drei Monate privat zum Kicken auf Krücken trafen.

Beim Amputierten-Fußball darf mitmachen, wer eine Beinamputation oder - verkürzung hat. Auf dem Rasen wird die Prothese abgelegt und einbeinig auf Krücken gespielt. Dann geht es "Sieben gegen Sieben" auf dem Kleinfeld richtig zur Sache – wie im regulären Fußball eben. "Es gibt Zweikämpfe, Kopfbälle und Fallrückzieher. Nur Abseits und Grätschen entfallen, und der Ball darf nicht absichtlich mit der Krücke gespielt werden", erklärt Heintz und erinnert sich sein erstes Training: "Am nächsten Tag hatte ich brutalen Muskelkater. Schultern, Arme, alles tat weh. Trotzdem war es das Größte, wieder Fußball spielen zu können." Es war an der Zeit, wieder einen Fußballschuh vom Nagel zu nehmen.

Das war 2012. Seitdem ist im Amputierten-Fußball und in Heintz‘ Leben vieles passiert. 2014 ermöglichte er seinem Freizeit-Team mittels Crowdfunding-Kampagne die Teilnahme an der Amputierten-WM in Mexiko. Und nach Feierabend übernahm der Großhandelskaufmann zunehmend die bundesweite Organisation der Mannschaft und des Sports. Daraus entstand 2015 mithilfe des gemeinnützigen Dachvereins "Anpfiff ins Leben" aus Hoffenheim die erste deutsche Amputierten-Vereinsmannschaft, Anpfiff Hoffenheim.





"Die Suche nach potenziellen neuen Spielern, Vereinen und Sponsoren hat mir riesigen Spaß gemacht. So reifte der Traum, mein Hobby irgendwann zum Beruf zu machen", so Heintz. Gesagt, getan. 2017 legte er "Anpfiff ins Leben" einen Fünfjahresplan zur Entwicklung der Sportart auf hauptberuflicher Basis vor – und rannte offene Türen ein. Als ein Jahr später die Stiftung "Aktion Mensch" zu seinem Modellprojekt den Daumen hob, war die letzte, finanzielle Hürde genommen.

Seit 2019 ist Heintz nun hauptamtlich als Projektleiter "Amputierten-Fußball im Verein" tätig und wohnt in Horrenberg. Die zeit- und reiseintensive Tätigkeit ist für den dreifachen Familienvater nur durch die Unterstützung seiner Frau Jenny möglich. Kernthemen sind der nationale Ausbau der Sportart und ihrer Strukturen sowie die Sensibilisierung für Inklusion in der Gesellschaft. Bei Letzterem habe sich zwar einiges getan. Doch es gebe noch immer Barrieren in vielen Köpfen. "Menschen mit Behinderung wollen ganz normal behandelt werden", sagt Heintz. In Schulen und Vereinen absolviert er Trainingseinheiten auf Krücken. "Das bietet den Kids einen Blick über den Tellerrand und hilft, Berührungsängste abzubauen", so Heintz, der Sport als Türöffner für Inklusion sieht.

Vom Baum seiner Arbeit konnten bereits viele Früchte geerntet werden. Die Zahl der Spieler verdreifachte sich auf 60 und in diesem Jahr erfolgte die Gründung der Amputierten-Bundesliga. Im Wettkampf mit Fortuna Düsseldorf und der SG Nordost sicherte sich Torschützenkönig Heintz mit Anpfiff Hoffenheim gleich die erste Meisterschale. Zudem sprang mit der Nationalmannschaft bei der EM im September ein respektabler neunter Platz heraus. Für 2022 hängen mit den feststehenden Liga-Spieltagen und einem Camp für jugendliche Amputierte in Walldorf bereits die nächsten Stück Obst griffbereit im Geäst.

All dies ist auch der wachsenden medialen Aufmerksamkeit zu verdanken, die Heintz kürzlich auf besondere Weise weiter Antrieb verlieh. Per Video eines fulminanten Seitfallzieher-Tores schaffte er es am 23. Oktober in die Live-Sendung des Aktuellen Sportstudios und ließ an der Torwand Mainz 05 Coach Bo Svensson keine Chance.

Abschließend richtet Heintz eine Botschaft an alle Beinamputierten: "Unabhängig vom Geschlecht ist jeder herzlich willkommen, unseren Sport mal auszuprobieren." Was augenscheinlich auch zu einer Eintrittskarte zurück ins Leben werden kann.

Info: Weitere Informationen unter www.anpfiff-hoffenheim.de