Zunächst ging es um das komplette Abfräsen der Fahrbahnoberfläche: Die Deckschicht der Wieslocher Straße in Dielheim wird auf rund 800 Metern komplett ausgetauscht. Darüber hinaus finden Anpassungs- und Aufwertungsarbeiten an Gehwegen und Versorgungsinfrastruktur statt. Zudem werden Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Fotos: Pfeifer

Von Paul Körner

Dielheim. Vor Kurzem fiel der Startschuss zur Fahrbahnsanierung der Wieslocher Straße in Dielheim. Unter Federführung des Straßenbauamts des Rhein-Neckar-Kreises wird dabei die L 612 von der Einmündung der Schulstraße bis zum Kreisverkehr an der Baiertaler Straße grundlegend saniert.

Arbeiten, die überfällig waren, wie von der Gemeindeverwaltung zu hören ist. Die gesamte Baumaßnahme wurde in zwei Bauabschnitte unterteilt, um die Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Ladeninhaber im Ortskern in Grenzen zu halten und zudem eine tragbare Umleitung für den Durchgangsverkehr zu finden.

Dabei kommt es besonders, aber nicht nur, für Auswärtige zu Verwirrung: Es besteht ein Konflikt zwischen den Bauarbeiten an der Wieslocher Straße und einer anderen, privaten Maßnahme in der Kreuzung von Augartenstraße und Zähringerstraße, nahe dem Rathaus. Damit die Verkehrsteilnehmenden die Umleitungsstrecken unterscheiden können, hat die Kreis-Straßenmeisterei in diesem Bereich ein zusätzliches Umleitungsschild mit dem Zusatz "Wiesloch" angebracht.

Im ersten Bauabschnitt wird zunächst die Fahrbahnoberfläche komplett abgefräst und erneuert. Hinzu kommen Anpassungsarbeiten an den Entwässerungsrinnen sowie Angleichungen an die bestehende Gas- und Wasserversorgung – infolge von Absackungen der Straße fügt sich nicht mehr alles ineinander. Das betrifft Austausch- oder Instandsetzungsarbeiten an Einlauf- und Kanalschächten, Wasserschieberkappen, Hydranten-Absperrschiebern, Deckschicht, Rinnensteinen sowie zu tiefen Bordsteinen.

Fotos: Pfeifer

Mit starken Einschränkungen müssen daher zur Zeit die Anwohnerinnen und Anwohner des ersten Bauabschnitts von der Einmündung Schulstraße bis zur Eichendorffstraße zurechtkommen – obwohl die ausführende Baufirma nach eigenem Bekunden alles unternimmt, den Anliegern die Zufahrt zu ihren Häusern und Wohnungen zu ermöglichen. Hart trifft es die Gewerbetreibenden in diesem Bauabschnitt: Fußläufig sind ihre Geschäfte zwar noch problemlos erreichbar, aber die Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe der Läden sind begrenzt, beispielsweise wird in die parallel verlaufende Bahnhofstraße ausgewichen, in der es auch zu normalen Zeiten eng zugeht. Ein mehr als unbefriedigender Zustand für die Geschäftsbetreiber. Das Ordnungsamt hat, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner der RNZ erklärte, gemeinsam mit dem Landratsamt und der Wieslocher Straßenverkehrsbehörde früh geklärt, wie die "einzig sinnvolle Umleitungsstrecke" verlaufen soll, aber das Ganze sei für niemanden leicht.

Hoffnung auf ein baldiges Ende nährt indes die Baufirma. Nach deren Aussage verlaufen die bisherigen Arbeiten voll im Zeitplan, bis zur Woche des 14. Juni oder spätestens eine Woche danach soll der erste Bauabschnitt fertig sein. Jetzt hänge alles von der fristgerechten Lieferung der Bauteile für die Neugestaltung der Bushaltestellen ab. Auf Höhe von Wieslocher Straße 33 und 48 werden sie barrierefrei ausgebaut.

Dabei erfolgt auch eine Haltestellenverlagerung: Der Halt in Höhe der Metzgerei Wolbert wird in Richtung Einmündung "Im Weißbaum" verlegt. In diesem Zusammenhang wird die Aufstellfläche dort um einiges vergrößert. Der Standort in Gegenrichtung, an der Einmündung der Amalienstraße, bleibt unverändert. Nachdem die neue Fahrbahndecke aufgetragen wurde, wird unmittelbar danach der zweite Bauabschnitt von der Einmündung der Eichendorffstraße bis zum Kreisverkehr an der Baiertaler Straße in Angriff genommen.

Hier geht es laut Straßenbauamt ebenfalls um Austausch- oder Instandsetzungsarbeiten von Deckschicht, Rinnensteinen und Bordsteinen sowie um Wasser- und Abwasser-Infrastruktur. Die Bushaltestellen vor dem Kreisverkehr werden barrierefrei ausgebaut. Der Gehweg auf der linken Seite Richtung Wiesloch wird bis zur vorhanden Bushaltestelle verlängert. Die Ampel dort am Ortseingang wird erneuert und um ungefähr 50 Meter in Richtung Wiesloch versetzt.

Für den zweiten Abschnitt rechnet der Kreis mit einer Ausführungszeit von sechs Wochen und die Umleitung aus Richtung Rauenberg ebenso wie Wiesloch wird wieder ausgeschildert.