Von Timo Teufert

Dielheim. Wie kann man ein ehemals landwirtschaftlich genutztes Anwesen weiter mit Leben füllen, wenn es für den Betrieb keinen Nachfolger gibt? Vor dieser Fragestellung stehen viele Hofbesitzer, aber auch die Genehmigungsbehörden bei Gemeinden und Kreisen. Denn oft befinden sich die Höfe in den Außenbereichen, durften sich nur wegen der bisherigen Nutzungen dort ansiedeln. Eine erfolgreiche Umsetzung besuchte vor Kurzem die parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch, auf den Windhöfen in Dielheim. Wo sich früher das Gasthaus "Zum Waldblick" befand, hat nun das Büro des Baumpflegebetriebs Braun eine neue Heimat gefunden. Wo früher der Stall für die Tiere war, befindet sich heute das Lager, wo einst das Futtersilo stand, parken jetzt die Firmenfahrzeuge.

"Wir waren schon lange auf der Suche nach einem passenden Standort – mindestens fünf bis zehn Jahre", berichtet Björn Braun, Inhaber der Firma "Der Baum Braun". Zuvor war seine Firma in Leimen, im Industriegebiet am Zementwerk, ansässig. Nun habe man einen guten Platz gefunden und der Umzug sei dank der guten Zusammenarbeit von Behörden, Landsiedlung und dem Verband Garten- und Landschaftsbau relativ schnell gegangen: "Im Oktober 2018 haben wir den Hof zum ersten Mal besichtigt, im Spätsommer 2020 sind wir eingezogen", so Braun. Insgesamt stehen dem Unternehmen 1,3 Hektar Fläche auf den Windhöfen zur Verfügung: "Der Hof bietet noch viel Potenzial", ist Braun deshalb auch überzeugt.

Neu geschaffen wurden eine Holzhackschnitzel-Heizung und im Außenbereich das entsprechende Lager für die Schnitzel. Den Stall für die Tierhaltung habe man herausgerissen. "Da war alles noch drin", berichtet Braun. Dort lagern nun die Kletterausrüstungen der Baumpfleger. Die ehemalige Wirtshausküche ist nun Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter. "Bei der Umgestaltung haben meine Mitarbeiter ein gewichtiges Wort mitgeredet", sagt der Unternehmer. Schließlich würden sie die Abläufe ganz genau kennen und könnten gut beurteilen, wo man die Sachen am besten unterbringe.

"Der Garten- und Landschaftsbau nimmt eine positive Entwicklung, hat aber in Verdichtungsräumen keine Möglichkeit, sich anzusiedeln", weiß die Staatssekretärin. Auf der anderen Seite gebe es viele Aussiedlerhöfe, die dem Strukturwandel zum Opfer gefallen seien. "Und es ist eine Herausforderung, diese Liegenschaften weiter zu nutzen", so Gurr-Hirsch. Die Ansiedlung des Baumpflegebetriebes als landwirtschaftsnahes Unternehmen auf den Windhöfen sei ein wunderbares Beispiel dafür, wie man die unterschiedlichen Interessen zusammenführen könne. "Die Ansiedlung auf den Windhöfen ist ein Beispiel für alle Metropolregionen", ist Gurr-Hirsch überzeugt. Schließlich nehme die Zahl der Winzer und Landwirte immer weiter ab, beim Garten- und Landschaftsbau gebe es aber Zuwächse.

Auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner freute sich, dass eine neue Nutzung für das leer stehende Gehöft gefunden wurde. "Wir haben große Schwierigkeiten, Leerstand und drohende Leerstände gesetzeskonform wiederzubeleben", so der Bürgermeister. Deshalb galt sein Dankeschön allen Beteiligten, die die Ansiedlung ermöglicht haben.

Philipp Erhardt, beim Verband Garten- und Landschaftsbau Vorstand Markt und Wirtschaft, schaute etwas neidisch auf den Standort seines Kollegen: "Mein Betrieb ist im Rheinhafen in Karlsruhe zwischen zwei großen Betrieben eingeklemmt. Wir versuchen seit Jahren zu wachsen und wachsen auch. Aber wir finden keine adäquate Fläche", so Erhardt. Das führe oft zu einer Ressourcenverschwendung: "Weil kein Platz da ist, um Oberboden zwischenzulagern, müssen wir ihn entsorgen", so Erhard. Reiner Bierig, Geschäftsführer des Verbandes Garten- und Landschaftsbau, sprach von einem vorbildlichen Projekt: "Hier haben alle an einem Strang gezogen", so Bierig. Gerade durch die Corona-Pandemie sei die Nachfrage im Privatbereich nach Garten- und Landschaftsbauern sehr groß: "Wir sind dankbar, dass wir schaffen dürfen und schaffen können", so Bierig.

"Hier haben alle Akteure nach Lösungen gesucht und nicht die Probleme", erklärte auch Thomas Meyer, Geschäftsführer der Landsiedlung Baden-Württemberg, die eine Hofbörse betreibt. Die Windhöfe sehe er jetzt als Leuchtturmprojekt an: "Wir wollen unsere Hofbörse weiter vorantreiben, um solche Hofstellen besser nutzen zu können", so Meyer. Den Windhof sehe er dabei als Auftrag für die Zukunft.