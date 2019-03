Dielheim. (rö) "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge" blickt Bürgermeister Thomas Glasbrenner auf den "bisher größten Haushalt" in der Geschichte Dielheims, der jetzt in den Gemeinderat eingebracht wurde. Das Rekordvolumen mit Erträgen von 19,8 Millionen und Aufwendungen von 20,7 Millionen Euro ist unter anderem der Sanierung und Erweiterung der Leimbachtalschule geschuldet. "Wir sind aktuell gut aufgestellt", sagte der Bürgermeister, nur deshalb sei man in der Lage, "dieses Großprojekt umzusetzen".

Damit wird aber in den kommenden Jahren die Rücklage schrumpfen und der Schuldenstand steigen. Dass man schon jetzt keinen ausgeglichenen Plan vorlegen und den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann, liegt ebenfalls an der Schule: Die Herrichtung der Flächen fürs Ausweichquartier, die Miete der Schulcontainer und andere damit verbundene Maßnahmen schlagen im Ergebnishaushalt mit rund 950.000 Euro zu Buche.

"Unser aktueller Schwerpunkt liegt im Bildungsbereich", sagte der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede. Neben der Modernisierung der Schule und dem "fortschreitenden Erweiterungsbau" des Balzfelder Kindergartens wolle man in Horrenberg weitere 20 Betreuungsplätze schaffen. Gestartet sei das Innen- und Gesamtentwicklungskonzept, die Modernisierung der Trinkwasserversorgung schreite voran: Bereits Mitte des Jahres werde man auch Dielheim an die Bodenseewasserversorgung anbinden können. Daneben stehen viele weitere Themen auf der Agenda: von ersten Planungen für Kulturhalle und Schwimmbad über Stärkung des ÖPNV und Geschwindigkeits- und Lärmreduzierungen auf den Straßen bis hin zur zeitgemäßen Umgestaltung der Spielplätze und dem naturnahen Ausbau von Gewässern. Glasbrenner zeigte sich überzeugt, dass man mit dem Haushaltsplan der Verantwortung für die Bürger und das Wohl der Gemeinde gerecht werde.

Für den neuen Kämmerer Tino Becker ist es der erste Haushaltsplan in seiner Verantwortung. 2018 mussten vor allem die geplanten Investitionen in die Schulsanierung verschoben werden, sodass das vorläufige Ergebnis - die Jahresrechnung liegt noch nicht vor - nach seinen Worten "sehr positiv" ausfällt. Aus einem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von 4,45 Millionen wurde ein Überschuss von voraussichtlich 3,2 Millionen, eine Kreditaufnahme musste nicht erfolgen und der Kassenbestand erhöhte sich um 900.000 auf 10,5 Millionen Euro. Die Kehrseite der Medaille: Es gibt einen "erheblichen Investitionsstau", vor der Gemeinde liegen "gewaltige Aufgaben". Werden alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt, rechnet Becker bis 2022 mit Investitionen von über 26 Millionen Euro und einem "erheblichen Fremdfinanzierungsbedarf". Dann wäre die Rücklage nahezu vollständig aufgezehrt, die Verschuldung läge bei 13,5 Millionen.

Wichtige Einnahmeposten im laufenden Jahr sind für die Gemeinde der Einkommenssteueranteil mit rund sechs Millionen Euro, die Schlüsselzuweisungen mit über 4,3 Millionen und die Gewerbesteuer mit 1,45 Millionen. Auf der Ausgabenseite fällt vor allem die "steil ansteigende Kurve" der Personalkosten ins Auge: Von den 6,9 Millionen macht die Kinderbetreuung mit mehr als der Hälfte den größten Brocken aus. An Umlagen zahlt Dielheim 3,2 Millionen Kreis-, 2,5 Millionen Finanzausgleichs- und knapp 300.000 Euro Gewerbesteuerumlage.

Im Finanzhaushalt plant der Kämmerer mit Investitionen von 5,3 Millionen, denen Zuschüsse von 744.000 Euro gegenüberstehen. Die Schulsanierung ist dieses Jahr mit lediglich 677.000 Euro veranschlagt, die größeren Brocken folgen 2020 (5,3 Millionen) und 2021 (4,1 Millionen). Größere Investitionen im laufenden Jahr sind vor allem der Umbau des Balzfelder Kindergartens (840.000 Euro) und Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung (900.000) und in der Schiller-/ Zähringer Straße (500.000).

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro vorgesehen, aus der Rücklage müssen 3,65 Millionen entnommen werden. Da eine Darlehenstilgung von 200.000 Euro geplant ist, wird der Schuldenstand bis Ende des Jahres von 1,5 auf 2,3 Millionen ansteigen, die liquiden Mittel gehen von 10,5 auf 6,9 Millionen zurück.

Eingebracht wurde auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Im Erfolgsplan ist bei Erträgen von 820.000 Euro ein Jahresverlust von 34.000 Euro vorgesehen, der mit Überschüssen aus den Vorjahren verrechnet wird. Der Vermögensplan beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf fünf Millionen. Wegen der Neuordnung der Wasserversorgung sind 4,5 Millionen für Investitionen eingeplant, dafür werden Kreditaufnahmen von 3,5 Millionen notwendig.