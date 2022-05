Wie kann die katholische Kirche Miete für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen im alten Pfarrhaus in Dielheim verlangen? Das hat für heftige Kritik gesorgt: „Rechtlich mag das in Ordnung sein – aber moralisch?“ Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Dielheim. "Ich bin vorige Woche aus der Kirche ausgetreten." Peter Blaser, Sprecher des Dielheimer Arbeitskreises Asyl, ist zornig: Die katholische Kirche verlange von der politischen Gemeinde Miete für die Unterbringung von Geflüchteten im alten Pfarrhaus.

"Jahrelang sehe ich einiges in der Kirche schon kritisch, aber das hat mir den Rest gegeben." Der 67-Jährige wiederholt, was er bereits in einer E-Mail an die Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim formuliert hat: "Das geht gegen mein Verständnis einer barmherzigen Kirche und mein persönliches Gerechtigkeitsgefühl."

Über 60 Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind, sind in der Gesamtgemeinde Dielheim angekommen, und es werden sicher in nächster Zeit noch mehr, weil die offiziellen Zuweisungen von Kreis oder Land noch gar nicht angelaufen sind. Mit großem ehrenamtlichen Engagement kümmert sich der Arbeitskreis Asyl mit aktuell 50 bis 60 Mitstreitern um sie – mit der politischen Gemeinde und dem bürgerschaftlichen Bündnis "Engagiert zusammen leben" arbeite man gut zusammen. 2015, als die Zahl der Geflüchteten so stark anstieg, bildete sich der Arbeitskreis, Blaser war Mitgründer und übernahm mit seiner Erfahrung von früher, als Bereichsleiter bei Heidelberger Druckmaschinen, organisatorische Aufgaben.

Zwischenzeitlich wurden es laut dem Asylkreis-Sprecher weniger Helferinnen und Helfer, aber mit Beginn des Kriegs in der Ukraine wurde der Arbeitskreis wiederbelebt und fand "großen Zuspruch". Überwältigend sei beispielsweise die Bereitschaft, Patenschaften zu übernehmen, bei der offiziellen Registrierung, bei Behördengängen, Arztbesuchen oder sonstigen Besorgungen zu helfen, Sachspenden oder privaten Wohnraum – oft kostenlos – zur Verfügung zu stellen. Im Team "funktioniert das Ganze gut". Angesichts der Haltung der Kirche wiederum "fühlen wir uns wie vor den Kopf gestoßen".

Das Pfarrhaus hinter der St.-Cyriak-Kirche in Dielheim steht seit dem Tod von Pfarrer Heribert Leider 2019 leer. "Es ist riesig, hat mindestens 200 Quadratmeter Wohnraum", schätzt Blaser. Zwar kamen viele Flüchtlinge bei hilfsbereiten Privatleuten unter, trotzdem suchte die Gemeinde händeringend weitere Wohnungen oder Häuser und verfiel so unter anderem auf das Pfarrhaus.

Damit nun 16 Menschen aus der Ukraine, davon neun Kinder und Jugendliche, einziehen konnten, räumte der Arbeitskreis Asyl gemeinsam mit dem Ordnungsamts-Team das Haus leer, "zwei Container Schrott", so Blaser. Der 67-Jährige machte gemeinsam mit anderen Engagierten klar Schiff, "ich habe die Armaturen in den Badezimmern ausgetauscht". Ganz offensichtlich habe die Kirche seit drei Jahren nichts mehr im Haus gemacht, so Blaser, man habe ihr viel Arbeit abgenommen. "Und dann wollten sie 1800 Euro pro Monat Miete. Das gab richtig Streit."

Seines Wissens nach wurde verhandelt und der Preis sank, so Blaser: "Auf dem regulären Markt bekommen sie so eine Miete" – nicht, dass die Kirche sich in den vergangenen drei Jahren darum bemüht hätte, ihr entstünden also keine Verluste, wenn Flüchtlinge im Pfarrhaus wohnen. "Rechtlich mag das seine Ordnung haben – aber moralisch? Es geht um Menschen, die vor einem Krieg fliehen!" Peter Blaser unterstreicht: "Für mich als Asylhelfer ist es ein Unding, dass die Kirche in so einer Notlage Geld verlangt, und das für ein Haus, das so lange leer stand."

In der Seelsorgeeinheit habe die Miete eine Diskussion ausgelöst, hat Blaser einer Antwort-E-Mail entnommen. Mit dem Resultat, dass dank Spenden der katholischen Gemeindemitglieder die Miete für dieses Jahr erlassen wird. Was für Peter Blaser keinen Sinn ergibt: Wieso müssen die Gemeindemitglieder eigens noch mal spenden? An Eigenmitteln dürfte es der Kirche nicht mangeln, vermutet er. Die Miete solle teilweise ohnehin für die Ukrainehilfe verwendet werden, habe er erfahren: Aber den Umweg hätte man sich sparen und erst gar keine verlangen können, das käme direkt den Geflüchteten zugute – damit tue die Kirche ja Dielheim keinen Gefallen.

Wie man es dreht und wendet: Die Kirche will Miete, das kann Peter Blaser nicht akzeptieren. Auch nicht, wenn die Zahlungen statt von der politischen Gemeinde von katholischen Gläubigen kommen. Ebenso wenig, wenn diese Mittel dann einer guten Sache zukommen. Denn das bedeute nur, dass die Kirche, nicht willens sei, auf eigene Kosten Gutes zu tun, und dafür staatliche Zahlungen oder private Zuwendungen will. Aus seinem Verständnis der Kirche heraus hätte er mehr Zuspruch für Verfolgte erwartet.

"Wir bereichern uns nicht": In seiner Antwort auf die Frage der RNZ erklärt Pfarrer Bernhard Pawelzik, Leiter der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim, dass die Miete für unvorhersehbare, besondere Maßnahmen am Pfarrhaus gedacht sei. Der Seelsorgeeinheit sei klar gewesen, "dass bei einem Haus, das längere Zeit leer stand, außergewöhnliche Aufwendungen – etwa bei Heizung oder Wasser – auftreten können".

Pawelzik betont, man habe "deutlich unter dem Mietspiegelpreis" angesetzt. Am Ende sollen "sämtliche Einnahmen den tatsächlichen Aufwendungen gegengerechnet" werden, ergänzt er. "Die verbleibenden Einnahmen sollen direkt oder indirekt unseren ukrainischen Flüchtlingen dienen."

"Es ging alles sehr schnell", blickt Pawelzik auf die Ankunft der 16 Geflüchteten zurück. Selbstverständlich habe man das Pfarrhaus gerne zur Verfügung gestellt, "der Einzug konnte umgehend erfolgen: auch ohne Vertrag". Ihm sei es dann aber vor allem um "schnelle Rechtssicherheit" gegangen, für alle Beteiligten: Daher habe er auf einen zügigen Vertragsschluss hingewirkt. "Das ist mein Temperament."

Im Nachhinein räumt Pawelzik ein, dass es diesen Zeitdruck nicht gab, dass er das Ganze hätte überdenken und gemeinsam mit allen Beteiligten zu einer anderen als dieser Miet-Lösung hätte finden können. Er selbst habe dazugelernt: "Nicht alles muss schnell und umgehend geregelt sein." Insofern verstehe er die Kritik zum Teil, er sehe die Seelsorgeeinheit aber "nicht als unbarmherzig", schließlich habe man parallel verschiedene weitere Hilfsprojekte gestartet, das sei viel Verantwortung und organisatorischer Aufwand, da könne auch mal etwas vorschnell gehandelt werden.

Der Pfarrer möchte nicht versäumen, das "beherzte Zupacken der Verantwortlichen des Asylkreises, des Ordnungsamtsleiters und einzelner Vertreter der Gemeinde St. Cyriak" zu loben.