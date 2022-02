Von Sebastian Lerche

Dielheim. In den Haushaltsberatungen hatte Ute Sendner (Bürgerinnen) kritisiert, dass im Dielheimer Gewerbegebiet immer mehr Wohnhäuser statt neuer Firmenansiedlungen errichtet werden. Diese und weitere fragwürdige Entwicklungen will man nun richtig stellen, daher hat der Gemeinderat jetzt das Bebauungsplanverfahren "Gewerbegebiet Ost, 2. Änderung" gestartet.

Das Gebiet liegt an der Kreuzung von Industrie- und Rudolf-Diesel-Straße: Östlich erstreckt es sich beidseitig der Diesel-Straße, südwestlich davon liegt es Am Tairnbacher Weg, zwischen Talstraße und Carl-Benz-Straße mit Linsengrund. Der Bebauungsplan stammt ursprünglich von 1985. Seither ist dort einiges "gewachsen", was nicht unbedingt dem Charakter eines Gewerbegebiets entspricht, während anderes verhindert wurde, was zumindest überlegenswert wäre. Vorstöße zu einer neuen Betrachtung gab es schon länger.

So gibt es laut Verwaltung eine Anfrage zur Einrichtung einer Arztpraxis, jedoch sind bisher Anlagen für gesundheitliche Zwecke nicht zulässig. Seit Jahren gibt es Wohnnutzungen auf diversen Grundstücken, sodass überprüft werden sollte, ob nicht eine Ausweisung zum Mischgebiet Sinn ergäbe. Die Zulässigkeit des Wohnraums generell soll überarbeitet werden. Bestimmte Baufenster sollten zudem den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden, außerdem will man die Parkplatz-Situation überprüfen.

Michael Goliath (Bürgerinnen) sprach sich gegen eine komplette Umwidmung in ein Mischgebiet aus: Mehr Gewerbe anzusiedeln, wäre viel eher wünschenswert. Nicht Gewolltem müsse die Gemeinde konsequent ein Ende setzen.

Josef Blum (SPD) meinte, man müsse auch offen diskutieren, ob nicht alles, was nicht zum Gebietscharakter passe, überprüft werden sollte – selbst wenn es nach bisheriger Rechtslage genehmigt sei.

Zum Stichwort "Gewohnheitsrecht" meinte Klaus Eberle (CDU), dass die Gemeinde nicht nachträglich etwas erlauben dürfe, was nie genehmigungsfähig war, auch wenn man bisher nicht dagegen vorgegangen sei. Wenn Regelverstöße dergestalt "honoriert" würden, "dann machen wir uns angreifbar". So befürchte er, dass viele Gewerbeflächen verloren gehen könnten, wenn große Grundstücke zerteilt und "in Reihenhaussiedlungen verwandelt werden".

Nachdem man sich darauf geeinigt hatte, im weiteren Verfahren noch diverse Details zu klären, erließ der Rat eine Veränderungssperre für diesen Teil des Gewerbegebiets, um dessen künftige Fortentwicklung steuern zu können.

Einhellig beschloss der Rat außerdem, in Zusammenarbeit mit Wiesloch den gemeinsamen Flächennutzungsplan zu ändern. Wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner erläuterte, erwartet das Land, dass Dielheim zwei Prozent seiner Fläche für erneuerbare Energien, namentlich Wind und Sonne, zur Verfügung stellt. Da seien zwar noch viele Fragen offen, aber man wolle möglichst früh handeln, schließlich spreche man von 45 Hektar.

"Mir ist wichtig, dass wir unsere Steuerungsmöglichkeiten ausschöpfen", so Glasbrenner. Das Mittel dazu sei der Flächennutzungsplan: Er bestätigte auf Nachfrage aus dem Rat, dass Dielheim vom Gutdünken von Investoren und Behörden abhängig sei, wenn man nichtaktiv werde.

Die Gemeinde könne jetzt mit Wiesloch festlegen, wo sie eine erneuerbare Energieerzeugung für verträglich hält. Dadurch sinke die Wahrscheinlichkeit, dass sie andernorts entgegen den Wünschen von Rat, Verwaltung und Bürgerschaft entstehe. Ein weiteres Ziel, so Glasbrenner: Wenn, dann sollte die Gemeinde und damit die Bürgerschaft an der Energieerzeugung mitverdienen.

Dem Turnverein Viktoria gewährte man einhellig einen Zuschuss von knapp 510 Euro. Der Verein hatte 24 Hürden und zehn Wurfspeere fürs Kinder-Training angeschafft. Die Crux: Keines der Geräte erreicht für sich genommen einen Wert von 250 Euro, ab dem laut den Förderrichtlinien der Gemeinde ein Zuschuss gewährt werden kann. Die Verwaltung schlug aber vor, zumindest die Hürden als Gesamtpaket im Wert von etwas über 2000 Euro zu betrachten. Schließlich, so Bürgermeister Glasbrenner, ergebe es wenig Sinn, eine einzelne Hürde auf die Laufstrecke zu stellen. Andererseits, da müsse man genau sein, werfe niemand zehn Speere auf einmal. In den Förderrichtlinien "gibt es einfach manchmal Grauzonen".