Horrenberg-Balzfeld. Die Grillhütte auf dem Horrenberger Waldspielplatz wurde abgerissen. Ob und in welcher Form sie wieder aufgebaut wird, ist noch offen. Die Zuständigkeit liegt nämlich nicht bei der Gemeinde: verschiedene Behörden und Institutionen diskutieren das Thema. Wie Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Gespräch mit der RNZ erläuterte, wird es also voraussichtlich noch einige Zeit dauern, bis eine Entscheidung fällt und eventuelle Bauarbeiten in die Wege geleitet werden.

Die Hütte war bei einem Sturm Ende Januar, als ein Baum auf sie stürzte, beschädigt worden – so schwer, dass zunächst ihre Nutzung untersagt werden musste. Dann war klar, dass sie nicht mehr standsicher ist und eine Gefahr darstellt, also wurde sie abgerissen. Diese Entscheidung traf nicht Dielheim, wie Glasbrenner verdeutlichte: Tatsächlich befindet sich der Spielplatz am Rand eines Staatswalds, zuständig für das Areal ist also Forst BW. Der Landesbetrieb kümmerte sich zuerst vordringlich um die Sicherheit, prüfte auch die umstehenden Bäume, wollte gewährleisten, dass beim nächsten Sturm nicht wieder Stämme oder Äste auf den Spielplatz fallen.

Nach einem schweren Sturmschaden musste die Grillhütte auf dem Horrenberger Waldspielplatz abgerissen werden. Ob und in welcher Form sie neu gebaut wird, ist offen: Zuständig ist Forst BW, da der Spielplatz auf Staatswaldgelände liegt. Zudem sind Naturschutzbelange berührt: Der Krebsbach soll hier renaturiert werden. Fotos: Pfeifer​

Da erhoben aber die Naturschützer Einspruch: Der Waldspielplatz befindet sich noch im Naturschutzgebiet Sallen­grund-Waldwiesen, das auch nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie bewahrt werden muss. Baumfällungen wurden kritisch gesehen, Eingriffe in die Natur, selbst wenn sie dem Schutz der Menschen dienen, müssen sich hier aufs Nötigste beschränken, hieß es.

Mit der Gemeinde Dielheim und der örtlichen Naturschutzwartin Gisela Krewing-Rambausek aus Unterhof saßen im Juni daher Regierungspräsidium, Forst BW und Naturschutzbehörde am Tisch, um die Zukunft des Waldspielplatzes zu besprechen – im Juni statt wie geplant schon im März, weil die Coronakrise für Verzögerungen sorgte. Zur Sprache kam dabei auch die geplante ökologische Aufwertung der Krebsbachaue. Das Gewässer soll wieder in Mäandern fließen, Rückhalteflächen zum Hochwasserschutz sollen hinzukommen, artenreiche Wiesen sowie Laichgewässer für Amphibien angelegt und wertvollen Baumbeständen mehr Raum gegeben werden.

Direkt am Waldspielplatz soll der Krebsbach von seinen Beton-Halbschalen befreit werden, in denen er schnurgerade, wie kanalisiert, fließt. Sohle, Ufer und Böschungen sollen naturnah gestaltet werden. Hier führt die Dielheim bereits erste Gespräche mit den Eigentümern oder den Pächtern von Grundstücken, die von den Maßnahmen berührt werden.

In diesem Zusammenhang hatte der beauftragte Landschaftsarchitekt angeregt, den Waldspielplatz in die Aufwertung der Aue einzubeziehen und umzugestalten. Hier mündet nämlich der Kleinbach in den Krebsbach, der wiederum auf die Landesstraße zwischen Horrenberg und Dielheim trifft, das macht das Spielplatz-Areal zum neuralgischen Punkt. Die Bürger, gerade Kindergarten- und Schulkinder, sollten mit Infotafeln oder anderen Maßnahmen auf den Wert des Naturschutzgebiets hingewiesen werden.

Bürgermeister Glasbrenner betonte aber einmal mehr, dass viele Institutionen mitzureden haben und bereits Zweifel laut wurden, ob es dem Naturschutzgedanken und dem Ziel der Aufwertung entspricht, die Menschen ans geschützte Gewässer heranzuführen und praktisch indirekt zu motivieren, es dauerhaft in ihre Freizeitgestaltung einzubinden. Die Bürger für den Schutz der Krebsbachaue zu sensibilisieren, sei das eine, eine Art "Informationszentrum" dort aber etwas ganz anderes. "Da gibt es widerstreitende Interessen", so Glasbrenner.

In seiner Sitzung im Juli bekräftigte der Horrenberg-Balzfelder Ortschaftsrat die Rückmeldungen aus der Bürgerschaft, dass auf dem Spielplatz wieder eine Hütte oder ein Unterstand errichtet werden soll – wenn auch freilich nicht am alten Standort nahe an hohen Bäumen. Das und weitere Anregungen habe man auch Forst BW mitgeteilt, weitere Absprachen mit dem Naturschutz sind aber ebenfalls notwendig. "Eine Kooperation wie bisher wäre wünschenswert", meint der Bürgermeister: Der Waldspielplatz mit Hütte und Spielgeräten war vom Forst angelegt worden, der Gemeindebauhof hatte die Pflege des Geländes übernommen. Jetzt aber ist noch ungeklärt, ob Forst BW wieder bereit ist, eine Hütte zu errichten und wer die Kosten trägt.

Wie der Zeitplan aber aussehen wird und was zuerst anläuft, Renaturierung der Aue oder Arbeiten am Waldspielplatz, kann laut Glasbrenner noch niemand sagen. In diesen Tagen soll die nächste Besprechung mit den beteiligten Institutionen stattfinden, außerdem wird Glasbrenner selbstverständlich Gemeinde- und Ortschaftsrat einbinden. Viele weitere Abstimmungen sind noch nötig, so Glasbrenner, "da gehen sicher noch einige Monate ins Land".