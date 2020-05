Von Timo Teufert

Dielheim. Weil der Zuschussbedarf für das Bestattungswesen reduziert werden muss, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Anpassung der Gebühren beschlossen. Auf Wunsch des Verwaltungsausschusses wird zum Beispiel die Ermäßigung für die Gräber von Kindern bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres erweitert (bisher: bis zum fünften Lebensjahr). Gleichzeitig wird die Nutzungsdauer für alle Erdgräber auf 25 Jahre und für Urnengräber auf 15 Jahre festgeschrieben. Um die Kosten in Zukunft besser im Blick zu haben und schneller nachsteuern zu können, will man nicht mehr alle fünf Jahre die Gebühren überprüfen, sondern schon alle zwei Jahre.

Der in den letzten Jahrzehnten eingesetzte Trend, weg von der klassischen Erdbestattung in einem Reihen- oder Wahlgrab hin zu günstigeren oder alternativen Bestattungsformen, nehme immer mehr zu, heißt es in der Verwaltungsvorlage. So habe es in den letzten Jahren kaum noch Neubelegungen von Reihen- und Wahlgräbern zur Erdbestattung gegeben. Stattdessen gebe es deutlich mehr Urnenbestattungen. Doch selbst dabei gibt es Veränderungen: "Weil die Urnenreihengräber nicht angenommen werden, können wir sie kalkulatorisch nicht darstellen. Deshalb wollen wir sie entfallen lassen", erklärte Tino Becker, Leiter des Rechnungsamtes im Gemeinderat. Stattdessen soll es künftig Urnenmauern geben.

Zuletzt wurden die Gebühren 2014 kalkuliert. "Seither haben sich die Kosten konstant weiterentwickelt, während die Gebührensätze stagnieren", heißt es in der Vorlage weiter. Vor diesem Hintergrund sei aus Sicht der Verwaltung, insbesondere für die Grabnutzungsgebühren, eine Erhöhung der Gebührensätze erforderlich, um den Zuschussbedarf zu reduzieren. In der aktuellen Finanzplanung geht die Verwaltung von einem Zuschussbedarf von 117.000 Euro aus.

Hintergrund > Die neuen Bestattungsgebühren gelten für zwei Jahre. Ein Überblick: Eine Erdbestattung (inklusive vier Sargträgern) im Reihen- oder Wahlgrab kostet 737 Euro (bisher: 679 Euro), die Erdbestattung in einem solchen Grab für Personen unter 10 Jahren 251 Euro (bisher: 375 Euro). Für die Bestattung von Urnen in Gräbern und Urnennischen fallen Gebühren von 154 Euro (bisher: 178 Euro für Gräber, 142 Euro für Nischen) an. Eine Trauerfeier für Urnenbeisetzungen wird neu eingeführt und kostet 230 Euro. Die Überlassung eines Reihengrabes kostet 2000 Euro (bisher: 1664 Euro), die Überlassung einer anonymen Gemeinschaftsgrabstätte 1190 Euro statt bisher 1277 Euro. Die Kosten für die Überlassung von Wahlgräbern für Erdwahlgräber liegen je Einzelgrabfläche bei 2420 Euro (bisher: 2160 Euro), je Doppelgrabfläche bei 3170 Euro (bisher: 3138 Euro). Urnenwahlgräber kosten 1600 Euro (bisher: 1326 Euro) und Urnennischen in Mauern und Stelen 1400 Euro (bisher: 1219 Euro). Die Benutzung der Leichenzelle in der Friedhofshalle liegt bei 250 Euro pauschal (bislang 50 Euro) und der Preis für die Benutzung der Aussegnungshalle ist um neun Euro auf 249 Euro gestiegen. (tt)



Um in Zukunft besser auf Veränderungen reagieren zu können, will die Verwaltung die Gebühren nur noch für zwei Jahre festlegen, erklärte Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der Sitzung. So könne man die Gebühren zuverlässiger ermitteln. Denn: "Wie hoch die Gebühr ist, hängt davon ab, wie sich der Bedarf entwickelt", sagte Becker. So zeigt eine Tabelle, dass die Gebühren nicht durchweg steigen: Die Gebühr für die Überlassung einer anonymen Urnen-Gemeinschaftsgrabstätte wurde um 87 Euro gesenkt und kostet nun 1190 Euro. Dagegen stiegen die Kosten beim Urnenwahlgrab um 274 Euro auf nun 1600 Euro.

Grundlage für die Berechnung seien der Aufwand und die Fallzahlen für die einzelnen Positionen. "Wir dürfen aber nicht mehr Gebühren verlangen, als Kosten entstehen", betonte der Rechnungsamtsleiter.

Da die Gemeinde nicht selbst die Bestattungen macht, hat sie diese Leistungen an einen Fachbetrieb aus St. Leon-Rot vergeben. "Für die Beauftragung und Abrechnung dieser Leistungen fallen vernachlässigbare Verwaltungsaufwendungen an, sodass die Gebühren den abgerundeten, tatsächlich in Rechnung gestellten Leistungen entsprechen", so die Stadtverwaltung.

"Grundsätzlich können wir zustimmen", sagte Josef Blum (SPD). Er halte es aber nicht für ausgewogen, wenn die Mindestbestattungszeit für Urnen in Dielheim 15 Jahre betrage, in Mühlhausen und Wiesloch aber 20 Jahre. "Die Mindestliegezeit richtet sich nach den hiesigen Bodenverhältnissen", erklärte Glasbrenner die Unterschiede. Er sehe darin aber kein Problem, weil man die Grabstätte ja verlängern könne. Am Ende verabschiedete der Gemeinderat einstimmig die Neukalkulation der Bestattungsgebühren.