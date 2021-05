Dielheim. (RNZ) Nach zwei erfolglosen Versuchen machten sie in Dielheim leider Beute: Trickbetrüger waren wieder in der Region unterwegs und erbeuteten diesmal einen fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Das teilt die Polizei mit und rät einmal mehr zu einem gesunden Misstrauen bei Anrufen, in denen vermeintliche Verwandte um Geld und Wertsachen bitten.

Zunächst erfolglos blieben zwei Versuche von Trickbetrügereien am vergangenen Mittwoch gegen 11 Uhr und 11.30 Uhr in Heidelberg-Handschuhsheim und Heidelberg-Ziegelhausen. Die Betrüger nahmen laut Polizei in beiden Fällen telefonischen Kontakt zu zwei über 80-jährigen Frauen auf und gaben vor, Verwandte zu sein, die angeblich Geld benötigten. Beide Frauen erinnerten sich jedoch an die Warnungen vor der Vorgehensweise der Enkeltrickbetrüger, legten umgehend auf und verständigten sofort die Polizei.

Noch mal um einiges perfider war der letztlich erfolgreiche Trickbetrug in Dielheim: Er bestand nämlich der Polizei zufolge aus einem kombinierten Vorgehen aus "Enkeltrick" und "falscher Polizeibeamter". Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr wandten sich zwei Trickbetrüger an eine über 60-jährige Frau aus Dielheim. Hierbei gab zunächst einer der Männer vor, ein Verwandter zu sein, dem eine Haftstrafe drohe. Diese könne jedoch durch die Bezahlung eines hohen Bargeldbetrags abgewendet werden. Unmittelbar im Anschluss reichte der Betrüger den Telefonhörer an seinen Komplizen weiter, der sich wiederum als Polizist ausgab und die Geschichte bestätigte. Die Betrüger übten im Anschluss verbal Druck auf die über 60-Jährige aus. In der Hoffnung, eine Haftstrafe tatsächlich abwenden zu können, kam diese der Aufforderung letztendlich nach.

Wohlwissend, dass die Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter längst sensibilisiert sind, was ungewöhnliche Transaktionen angeht, wiesen die Trickbetrüger die Frau gezielt an, mehrere Banken anzufahren und mehrere, unterschiedlich hohe Bargeldbeträge abzuheben. Schließlich, gegen 18.40 Uhr, übergab die Frau das Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke an einen der Betrüger. Erst nachdem sie nichts von ihrem Verwandten gehört hatte und diesen anrief, stellte sie den Betrug fest.

Einer der Trickbetrüger kann der Polizei nach wie folgt beschrieben werden: zirka 40 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, kräftige Statur, auffallend hellblonde oder rötliche Haare, rötlicher Vollbart, OP-Maske, helle Kleidung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Telefon 06 21/1 74 44 44, ans Wieslocher Revier, 0 62 22/5 70 90, oder eine andere Dienststelle.

In der Meldung wird betont, dass die Polizei niemals um Geldbeträge bitten würde, schon gar nicht telefonisch. Man sollte sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen, nie Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben und beim geringsten Zweifel die 110 wählen.